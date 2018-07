Fortaleza tem disputa acirrada entre PT e PSB, mostram pesquisas

Claudio, que na pesquisa anterior do Datafolha, entre os dias 16 e 17 de outubro, tinha 37 por cento da preferência dos eleitores, subiu 4 pontos, alcançando 41 por cento, e diminuiu a diferença para o petista Freitas, que permaneceu estável com 42 por cento.

Ambos os candidatos continuam em empate técnico dentro da margem de erro, que é de 3 pontos. No entanto, o candidato apoiado pelo governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), diminuiu a diferença principalmente com eleitores que antes haviam declarado votar nulo ou branco.

O número de eleitores que afirmaram votar nulo ou branco dessa vez caiu de 11 para 8 por cento, enquanto os que se disseram indecisos ficaram em 9 por cento, segundo o Datafolha.

Já na sondagem do Ibope, ambos os candidatos aparecem com 43 por cento das intenções de voto, e, também na contagem dos votos válidos, Freitas e Claudio têm 50 por cento cada um.

Na pesquisa passada, realizada entre os dias 15 e 17, Claudio estava à frente com 41 por cento e Freitas aparecia com 39 por cento.

Os entrevistados que disseram votar nulo ou branco somaram 11 por cento, e 3 por cento disseram estar indecisos, segundo o Ibope.

A pesquisa Datafolha, encomendada pelo jornal O Povo, ouviu 1.279 eleitores nos dias 23 e 24 de outubro. A enquete do Ibope, encomendada pelo jornal Diário do Nordeste, ouviu 805 pessoas, entre os dias 21 e 23.

(Por Daniela Ades, em São Paulo)