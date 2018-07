Fortaleza tem empate técnico entre três primeiros, diz Ibope

De acordo com a pesquisa Ibope, encomendada pelo jornal Diário do Nordeste e divulgada nesta quinta-feira, Torgan tem 23 por cento, depois de oscilar um ponto para baixo em relação ao levantamento anterior, divulgado em 30 de agosto.

Elmano vem em segundo, com 19 por cento, cinco pontos a mais que na sondagem do fim do mês passado. Claudio, apoiado pelo governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), tem 18 por cento da preferência do eleitorado, ante 16 por cento no levantamento anterior.

Os três são considerados em empate técnico, uma vez que a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais.

Heitor Férrer (PDT) é o quarto com 13 por cento, ante 12 por cento antes. Segundo a pesquisa, 4 por cento dos entrevistados declararam voto nulo ou branco e 5 por cento disseram não saber.

O Ibope entrevistou 805 pessoas entre os dias 9 e 11 de setembro na capital cearense.

(Por Eduardo Simões)