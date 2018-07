Fortaleza terá feriado em jogos do Brasil na Copa O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PROS) decretou hoje que só haverá feriado na Copa do Mundo 2014 nos dias de jogos do Brasil. Será ponto facultativo o dia de jogo Grécia x Costa do Marfim, 24 de junho, na Arena Castelão, e dias normais nos jogos Uruguai x Costa Rica, em 14 de junho e Alemanha x Gana, em 21 de junho.