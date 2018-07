A manifestação durou cerca de meia hora e aportou os deputados federais da bancada cearense no portão de embarque. Os sindicalistas cobraram ainda o fim do Fator Previdenciário e a derrubada da PEC que amplia as terceirizações no setor público. Na oportunidade os manifestantes divulgaram para os passageiros que embarcavam em outros voos a greve geral marcada pelas centrais sindicais para 11 de julho.