Forte chuva alaga 2 mil casas em São Fidélis-RJ As fortes chuvas dos últimos dias alagaram quatro bairros de São Fidélis, no noroeste do Rio, onde 2 mil casas foram atingidas e pelo menos 150 moradores perderam todos os pertences, segundo a prefeitura, que decretou estado de emergência. A Defesa Civil do Estado informou que 30 famílias estavam desabrigadas, mas o número pode subir. A inundação foi provocada pelo transbordamento dos Rios Esperança e Catarina, que cruzam a cidade. "Iniciamos a dragagem, mas, com a quantidade de chuva, que atingiu a marca de 114 milímetros em 40 minutos, mesmo com a limpeza feita antes, não adiantaria", disse o secretário de Comunicação Social da prefeitura, Idisom Barrozo. Barrozo admitiu que, no mesmo período de 2007, seis enchentes atingiram o município. Os bairros mais atingidos foram Barão de Macaúbas, Vale dos Coroados, Olaria e centro. Desabrigados estão abrigados em duas escolas municipais. Não houve registros de mortos ou feridos.