Forte chuva causa alagamentos no Rio

Nas regiões da Tijuca e Maracanã, a chuva causou alagamentos intransitáveis nas ruas Teodoro da Silva, Barão do Bom Retiro, Pereira Nunes, Conde de Bonfim, no Boulevard 28 de Setembro, rua Uruguai, avenida Radial Oeste, Praça da Bandeira e avenida Maracanã.

Alagamentos também foram registrados na região de São Cristóvão. Os pontos intransitáveis foram confirmados na rua São Luís Gonzaga e no Largo da Cancela. Já na região do Santo Cristo, no Centro, ficaram inundadas a avenida Francisco Bicalho e a Descida da Linha Vermelha.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) interditou a pista sentido centro do túnel Rebouças - principal ligação entre as zonas sul e norte - na segunda galeria, para que os motoristas não ficassem retidos nos alagamentos após o túnel.