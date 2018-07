Forte chuva deixa São Paulo em estado de atenção A forte chuva que cai em São Paulo fez o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretar, a partir das 15h35 de hoje, estado de atenção na capital paulista. Segundo o órgão, as chuvas vêm acompanhadas de ventos de rajada, descargas atmosféricas, e há potencial para queda de granizo e formação de alagamentos. Até as 16h18, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava três pontos de alagamento. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul, funcionava sem restrições, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Esrutura Aeroportuária (Infraero). Em razão do mau tempo, os trens do Metrô circulam com restrição de velocidade. Os da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) operam normalmente.