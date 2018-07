Forte chuva põe parte de SP em estado de atenção A chuva que cai na capital paulista fez o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretar, a partir das 14h48 de hoje, estado de atenção nas zonas sudeste, leste norte, no centro e na região da Marginal do Tietê. Às 15h10, chovia forte principalmente no Jaçanã, Vila Guilherme, Bom Retiro e Pari. Na avaliação do CGE, a tendência é que as pancadas chuvas se prolonguem até o fim da tarde. Como o deslocamento da chuva é lento, há possibilidade de formação de pontos de inundação, segundo o CGE. Até o momento, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou apenas um ponto de alagamento na cidade. Os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circulavam normalmente.