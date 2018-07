Forte chuva provoca prejuízos na capital baiana

Na ocorrência que causou maior preocupação, o muro de um estacionamento do bairro de Nazaré, no centro, com mais de 2 metros de altura, desabou depois que o barranco que o sustentava, deslizou, pouco depois das 6 horas.

Não havia carros no estabelecimento, mas vizinhos chamaram equipes da prefeitura porque um casal de moradores de rua costumava dormir no local. Apenas à tarde houve a confirmação de que eles não estavam no estacionamento na hora do desabamento. Não há registro de feridos por causa da chuva na cidade.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume pluviométrico médio acumulado em Salvador ao longo do dia foi de 100 milímetros - quase um terço do esperado para todo o mês, 326 milímetros. A previsão para o fim de semana é que a chuva continue, mas com menos intensidade.