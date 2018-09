Forte neblina fecha Santos Dumont para pousos no Rio O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, fechou para pousos por volta das 8h30 desta quarta-feira, 21, por conta da forte neblina que atingia a região, segundo informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Dois pousos já haviam sido desviados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim até as 8h45, segundo a Infraero. As decolagens estavam sendo operadas com auxílio de instrumentos.