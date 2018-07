Forte neblina impede pousos em Congonhas, em SP

Nenhum avião pôde aterrissar no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, desde o início das operações, às 6 horas desta quarta-feira, 18. O motivo era a forte neblina na região. As decolagens estavam liberadas e ocorriam com o auxílio de instrumentos. Até as 7h45, três vôos haviam sido alternados para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (Cumbica), na Grande São Paulo. Cumbica, por sua vez, funcionava por meio de instrumentos desde a madrugada. Com isso, dois vôos tiveram de ser alternados para Viracopos, em Campinas, e um para o Galeão, no Rio de Janeiro. Até as 7 horas, das 21 partidas programadas em Congonhas, apenas uma atrasou mais de 30 minutos, o equivalente a 4,8% do total. Não houve cancelamentos. Em Guarulhos, dos 16 vôos, um partiu fora do horário previsto (6,3%) e dois foram suspensos (12,5%). Os dados são da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero).