Forte terremoto atinge a Costa Rica; não há relato de danos

Moradores de San José abandonaram edifícios às pressas por causa do tremor, que aconteceu após um outro forte terremoto ocorrido no mês passado. A maioria voltou para casa logo depois, de acordo com uma testemunha da Reuters.

O terremoto teve epicentro a 61 quilômetros ao sul de Liberia, na província de Guanacaste, a uma profundidade de 39,5 quilômetros, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA (USGS).

A emissora de TV estatal Telenoticias disse que produtos caíram das prateleiras de supermercados em Cabano, uma cidade na península de Nicoya, dentro de Guanacaste.

A Cruz Vermelha e a Comissão Nacional de Emergência disseram que não houve qualquer registro de feridos.

O tremor aconteceu em uma área turística perto do local onda a nação da América Central foi atingida por um terremoto de magnitude 7,6 no dia 5 de setembro, que danificou construções mas não causou mortes.

O chefe de polícia de Guanacaste, Rafael Angles Araya, disse que não houve relatos de danos a prédios ou feridos, e que a polícia estava inspecionando a província.

"Eles estão começando pelos prédios que ficaram danificados nos tremores passados como medido de precaução, porque essas são estruturas que podem eventualmente cair", disse.

