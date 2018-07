Forte tremor é registrado no mar, ao norte do Brasil

Um terremoto de 6,4 graus na escala Richter foi registrado nesta quarta-feira, 10, em uma região do Oceano Atlântico ao norte do Brasil e ao leste da Guiana Francesa, informou o Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos. O tremor foi registrado às 10h08 (hora de Brasília). O epicentro foi detectado a 1.260 km do litoral do Piauí e a 1.542 km de Caiena, capital da Guiana Francesa. O abalo sísmico ocorreu a apenas 10 km de profundidade no leito da Dorsal Meso-Atlântica, informa o instituto americano. Um terremoto na casa dos seis graus na escala Richter é capaz de causar extensos danos, mas isso depende de uma série de fatores, como a profundidade do tremor e a distância entre o epicentro e áreas de grande densidade demográfica. O Centro de Alertas de Tsunamis estabelecido no Havaí analisou os dados do tremor e informou que não há risco de formação de um grande tsunami no Caribe. "No entanto, existe uma pequena possibilidade de um tsunami local ou regional afetar regiões costeiras distantes não mais de algumas centenas de quilômetros do epicentro do terremoto. As autoridades nas regiões próximas do epicentro devem ser avisadas dessa possibilidade", diz o comunicado.