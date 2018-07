Forte turbulência em voo Recife-Miami fere 3 Uma forte turbulência no voo 980 da American Airlines entre Recife e Miami causou pânico entre os 167 passageiros e deixou três feridos, na noite de domingo. Por volta das 13 horas, duas horas depois de ter decolado do Aeroporto dos Guararapes, no Recife, o Boeing 757-200 sofreu uma perda brusca de altitude e quem estava sem o cinto foi arremessado para o teto, segundo relatos de passageiros. Na hora, o almoço estava sendo servido e as bandejas de comida também foram atiradas para o alto. Três dos seis tripulantes ficaram feridos e foram socorridos em hospitais de Miami. A American Airlines informou que o avião sofreu uma "forte e inesperada" turbulência durante a rota e que "felizmente, nenhum passageiro ficou ferido". Relatos de pessoas a bordo afirmam que alguns sofreram só ferimentos leves e optaram por não ir para o hospital.