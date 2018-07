Forte ventania atinge litoral paulista Uma forte ventania atingiu o litoral paulista nesta madrugada. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o fenômeno já estava previsto e foi ocasionado pela formação de uma onda frontal, um sistema muito semelhante ao de uma frente fria, porém menos intensa, principalmente em relação à queda de temperatura. As Defesas Civis dos municípios já haviam sido avisadas e nenhum incidente grave foi registrado até agora. Em Santos, segundo o Corpo de Bombeiros, um edifício na orla da praia recebeu apóio da corporação porque as redes de reformas ameaçaram despencar. No Porto de Santos, a atracação de navios foi interrompida a 0h50 e retornou às 10h45 apenas para os transatlânticos atracarem. Em Ilhabela, a travessia de balsas para São Sebastião foi suspensa às 0h30, retomada às 10h45, e novamente interrompida após uma única viagem. Não há previsão de retomada, sendo a espera do lado de Ilhabela de cinco horas de fila.