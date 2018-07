Fortes enchentes no Japão trazem à tona lembranças de tsunami

A ilha de Kyushu, no sul do Japão, enfrenta fortes enchentes nesta quinta-feira, consequência de chuvas torrenciais em volume recorde.

Ao menos oito pessoas morreram em deslizamentos de terra na ilha. Algumas cidades registraram, em um único dia, a quantidade de chuvas que costuma cair em um mês.

Autoridades pediram a remoção de quase 50 mil pessoas da área. A região também enfrenta apagões de energia e cortes nos serviços de transporte.

As cenas de destruição trouxeram à tona lembranças do terremoto seguido de tsunami que afetou o país no ano passado.