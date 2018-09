Fortes pancadas de chuva atingem Região Sul do País

O tempo ficará instável no leste da Região Nordeste, com chuva em alguns períodos. No leste da Paraíba e de Alagoas poderão ocorrer acumulados de chuva significativos. Áreas de instabilidade vão provocar pancadas de chuva em grande parte da Região Norte do País, onde a previsão é de temporal no leste e norte do Amapá.

Nas demais áreas do Brasil, a massa de ar seco vai seguir predominando e deixará o dia ensolarado e com índices de umidade relativa do ar baixos em alguns pontos do Centro-Oeste e Sudeste. As temperaturas estarão baixas no Sul do País.