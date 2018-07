Fortescue, 4a produtora de minério, obtém renegociação de dívida

A companhia, a quarta produtora global de minério de ferro, também se move para reforçar o financiamento no momento em que lida com a queda nos preços do produto.

O desembaraço da dívida, totalmente subscrita pelo Credit Suisse e pelo JPMorgan, dará fôlego à companhia, já que a primeira amortização ocorrerá só em novembro de 2015.

As ações da Fortescue, interrompidas na semana passada após relatos de que a empresa estava buscando renúncias sobre cláusulas do contrato da dívida, tiveram alta de 21 por cento nesta terça-feira, com esperanças de que a mineradora, baseada em Perth, não terá que vender novas ações ou vender ativos a preços baixos para levantar caixa.

"Isso tem sido uma marreta para esmagar uma formiga", disse o diretor-executivo, Nev Poder, a jornalistas. "Mas nós queríamos fazer isso para garantir a segurança absoluta sobre o estado de nossas instalações financeiras e nosso balanço."

Analistas disseram que o acordo era bom para acionistas, ao simplificar a dívida da Fortescue, dando um respiro ao fraco mercado de minério de ferro, com redução do custo total de financiamento.

(Reportagem de Sonali Paul e Lincoln Feast)