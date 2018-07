Fortunati abre 17 pontos de vantagem em Porto Alegre, diz Ibope

De acordo com o levantamento, encomendado pelo Grupo RBS, Fortunati cresceu 10 pontos em relação ao levantamento anterior, realizado no final de agosto, e agora aparece com 45 por cento da preferência do eleitorado.

Manuela, por sua vez, perdeu força e agora aparece com 28 por cento das intenções de voto, ante os 37 por cento que tinha no final de agosto.

O petista Adão Villaverde é o terceiro colocado, com 10 por cento da preferência, ante 5 por cento no levantamento anterior. Roberto Robaina (PSOL) oscilou 1 ponto para cima, para 2 por cento e Wambert Di Lorenzo (PSDB) também registrou 2 por cento, depois de não pontuar na sondagem anterior.

O Ibope ouviu 805 eleitores na capital gaúcha entre os dias 18 e 20 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais.