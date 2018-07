Fortunati amplia vantagem sobre Manuela em Porto Alegre--Datafolha

Fortunati e Manuela estavam tecnicamente empatados na pesquisa anterior do Datafolha em parceria com a RBS, realizada nos dias 28 e 29 de agosto, com 36 e 32 por cento das intenções de voto, respectivamente.

Agora o atual prefeito saltou para 41 por cento, enquanto a deputada federal oscilou para 30 por cento, no levantamento feito entre os dias 10 e 11 de setembro.

Em terceiro lugar permanece o candidato Adão Villaverde (PT), que manteve os 7 por cento da pesquisa anterior.

Doze por cento dos entrevistados declararam que estavam indecisos e 6 por cento disseram que votariam em branco ou nulo, de acordo com o Datafolha.

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

O questionamento aos eleitores foi realizado entre os dias 10 e 11 de setembro, com 959 eleitores, e os resultados foram publicados no jornal Folha de S.Paulo.

(Por Daniela Ades, em São Paulo)