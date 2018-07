Fortunati caminha para se reeleger no 1o turno em Porto Alegre--Ibope

Fortunati aparece com 50 por cento das intenções de voto, contra 47 por cento no levantamento divulgado em 29 de setembro. De acordo com o instituto, o atual prefeito teria 57 por cento dos votos válidos, o que lhe garantia a reeleição já no domingo.

A deputada federal Manuela D'Ávila (PCdoB) manteve os 24 por cento registrados na pesquisa anterior. Já Adão Vilaverde (PT) oscilou dois pontos para baixo e agora tem 10 por cento da preferência do eleitorado.

Wambert di Lorenzo (PSDB) aparece com 2 por cento, e Roberto Robaina (PSOL) soma 1 por cento.

Cinco por cento dos entrevistados disseram que votarão em branco ou anularão o voto e 8 por cento não souberam responder.

O Ibope ouviu 1.001 eleitores na capital gaúcha entre os dias 3 e 5 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais.

(Reportagem de Eduardo Simões)