Fortunati se reelegeria no 1o turno em Porto Alegre, aponta Datafolha

De acordo com o levantamento, encomendado pelo Grupo RBS e pelo jornal Folha de S.Paulo, Fortunati lidera com 47 por cento das intenções de voto, um crescimento de 6 pontos em relação ao levantamento anterior, divulgado pelo instituto no dia 12 de setembro.

O Datafolha apontou que Fortunati teria 56 por centos dos votos válidos, o que lhe garantiria a reeleição para o comando da capital gaúcha já no primeiro turno, marcado para o dia 7 de outubro.

Manuela D'Ávila (PCdoB) soma 24 por cento das intenções de voto, queda de 6 pontos na comparação com a pesquisa anterior, enquanto o candidato petista, Adão Vilaverde, soma 9 por cento, uma oscilação de 2 pontos para cima na comparação com a pesquisa do dia 12.

Roberto Robaina (PSOL) aparece com 2 por cento das intenções de voto, e Wambert di Lorenzo (PSDB) tem 1 por cento.

Sete por cento dos entrevistados declararam voto branco ou nulo, e 10 por cento disseram não saber em quem votarão.

A pesquisa Datafolha foi realizada entre os dias 25 e 26 de setembro, junto a 1.152 pessoas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.

(Reportagem de Eduardo Simões)