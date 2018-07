Fórum de autoridades locais deve reunir 200 cidades Promovido pela primeira vez no Brasil, o Fórum Mundial de Autoridades Locais de Periferia (Falp) deve reunir cerca de mil participantes de 200 cidades dos cinco continentes em Canoas, na Grande Porto Alegre, entre esta terça-feira e quinta-feira, 13. Na terceira edição, o evento discutirá Direitos e Democracia para Metrópoles Solidárias e Sustentáveis e será encerrado com uma conferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Falp foi gestado no âmbito do Fórum Social Mundial (FSM) e já se reuniu em Nanterre, França, em 2006, e Getafe, Espanha, em 2010.