Fórum debate a Região Norte O Estado promove dia 1º um fórum sobre a Região Norte, o primeiro de uma série sobre o desenvolvimento regional no Brasil. O evento conta com a participação da "Agência Estado" e da "Rádio Eldorado". Os fóruns vão reunir governadores, ministros, empresários e especialistas para debater tendências do desenvolvimento. Os debates serão transmitidos pela "TV Estadão", no portal www.estadao.com.br. Os principais assuntos abordados serão reunidos em cadernos especiais. O Fórun Estadão Regiões Norte será aberto às 8h30 do dia 1º no Hotel Renaissance, em São Paulo, pelo ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima. Mais informações no site www.forunsestadao.com.br.