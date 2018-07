Fórum dos leitores

OPERAÇÃO MÉTIS

As armações de Renan

Não é de hoje que se vem alertando para a existência de uma mancomunação superarticulada entre senadores para desmoralizar a Operação Lava Jato. Um grupo, provavelmente envolvido em atos ilícitos, trabalha diuturnamente com o propósito de aprovar num mesmo momento, não sabemos por quê, os projetos de abuso de autoridade, de reforma política e as dez medidas contra a corrupção. Não bastasse essa aberração, o grupo articula também a ida do presidente do Senado, Renan Calheiros, para o Ministério da Justiça, mesmo sabendo que ele está envolvido num punhado de processos. A fotografia do atual Senado fica por conta da Polícia Federal (PF), que na Operação Métis prendeu policiais legislativos que juntamente com seu diretor agiam para dificultar as ações que correm na Justiça contra senadores. Mas estamos de olho no Congresso Nacional!

Leônidas Marques

‘Senadogate’

Diante da gravidade da obstrução de Justiça praticada com a ciência do comando do Senado, só resta ao STF suspender o mandato do presidente da Casa e retirá-lo do cargo, por analogia com o ocorrido com o presidente da Câmara dos Deputados.

Luiz Roberto da Costa Jr.

A polícia do “Reino do Cangaço”, os magos da grampolândia, com mais poderes (inconstitucionais, aliás) e mais que o dobro do salário dos policiais federais, lembra o Stasi, da Alemanha Oriental, que tinha poderes ilimitados no mundo das sombras para espionar e enquadrar os “inimigos” do Estado.

Olimpio Alvares

É de estarrecer saber que o Senado, além de um serviço de segurança terceirizado, ainda dispõe em seus quadros de uma polícia com mais “guardiões” do que a PF. Esclarecimentos que o presidente do Congresso deve à população: qual o efetivo de pessoal dessa polícia? Qual o salário e as benesses de que gozam os policiais? Quais são suas funções legais? Qual a necessidade da existência dessa polícia, já que há um serviço de segurança contratado e para situações extremas a PF pode ser requisitada? Depois dessa notícia, o presidente Renan Calheiros deveria alterar o projeto de abuso de autoridade, substituindo os juízes, promotores e policiais pelos senadores.

Gerson da Silva Monteiro

CIDADE DE SÃO PAULO

Mentiras institucionais

Bairros de SP ficam sem luz por mais de 24 h (22/10, A24). Prefeitura e Eletropaulo dizem fazer podas. Onde? Mentem, basta observar a altura descomunal de árvores e galhos entrelaçados em fios, por toda a cidade. Há mais de dez anos venho solicitando, de forma reiterada, a retirada de uma falsa seringueira da Praça Armando Della Croce e a poda das demais árvores do local, e nada é feito. João Doria resolverá?

Suely Mandelbaum, urbanista

Embelezamento

Foi com alegria que li sobre o projeto do novo prefeito, em quem tive o prazer de votar, para o embelezamento da nossa cidade, destruída por gestões anteriores de políticos que muito pouco tinham de administradores. Cabe lembrar que se não houver medidas drásticas de fiscalização para o cumprimento das leis, como nas gestões anteriores, tudo não passará de medidas de água morna. Não basta dar uma ordem, é necessário verificar se está sendo cumprida.

Vera Bertolucci

Comunicação direta

O prefeito eleito João Doria deveria manter um canal de comunicação para que os sofridos paulistanos possam expor-lhe as barbaridades cometidas pelo Raddard, considerado o pior prefeito de todos os que passaram pelo comando da nossa cidade. É impossível para qualquer um conhecer todos detalhes da maior cidade da América do Sul. Apenas dois breves exemplos. Foi construída uma ciclovia na Rua Martiniano de Carvalho, na Bela Vista, uma ladeira de 90 graus que nem um ciclista vencedor da Volta à França conseguiria subir pedalando. É de uma bizarrice ímpar. A outra: sabe-se lá por quê, decidiu fechar para o trânsito de carros particulares o viaduto sobre a Praça 14 Bis. Só passam táxis com passageiros e ônibus, uma vez ou outra, e a Rua Dr. Plínio Barreto fica congestionada o dia inteiro. Ideia tosca – e pode-se imaginar quanto deve ter custado a construção daquele viaduto. Enfim, Raddard fez uma administração pífia e cometeu barbaridades como essas por toda a cidade. Até ciclovias em calçadas! Uma comédia... O prefeito Doria precisaria ouvir os habitantes desta cidade que amamos e o petista quis destruir – como fizeram com o Brasil.

Carlos Coelho

Zona Azul Digital

Um absurdo o curtíssimo período de transição para a Zona Azul Digital, imposta pelo prefeito ditador Haddad. Eu não tenho cartão de crédito nem celular com pacote de dados, terei de procurar ponto de venda que, pelo jeito, será difícil de achar. Por que não fazer isso no próximo ano e seguir o exemplo de São José dos Campos, que tem totens nas calçadas por toda a cidade, onde qualquer motorista coloca crédito e paga por minutos utilizados, e não por hora cheia? Isso, sim, é justo, respeita o contribuinte e funciona. É tão difícil respeitar o cidadão paulistano?

Luiz Claudio Zabatiero

TRÂNSITO

Faróis x pontos

Muitos motoristas já rodam pelas estradas com os faróis acesos, mesmo porque entenderam que de alguma maneira podem aumentar a sua segurança e dos demais. Isso se verificou até mesmo durante o período em que foram interrompidas as autuações. O que não faz sentido é o retorno dessa obrigatoriedade, imposta de maneira ditatorial, visando somente à arrecadação da famigerada indústria das multas, já enraizada em todo o País. Pior ainda, não saciados com essa extorsão, acrescentam quatro pontos na carteira de quem porventura se tenha esquecido de acionar o botãozinho que acende os faróis. Uma penalidade desproporcional e abusiva. Não existem infrações de apenas um ponto, elas já começam com um mínimo de três. Estamos vivendo uma ditadura de burocratas sedentos de arrecadação, que não retorna em benefícios nem na melhoria do trânsito.

John F. Davies

