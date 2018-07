Fórum dos leitores Como revigorar as arecas-bambu Temos arecas-bambu plantadas em grandes vasos em nossa igreja, mas elas estão feias e sem vida. Como os vasos são usados para enfeitar a igreja na Semana Santa, gostaria de saber como tratá-las: que tipo de adubo usar e se agora, no verão, é tempo de podá-las. Carlos Augusto pdcarlosaugusto@terra.com.br A pesquisadora científica Isabele Sarzi, da Seção de Silvicultura do Instituto Florestal, órgão da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, recomenda fazer a aplicação de 200 gramas do adubo NPK (nitrogênio, fósforo e potássio, nas proporções 4:14:8 ou 10:10:10) na terra onde se encontra a areca-bambu. O adubo pode ser distribuído em quatro ?buracos? feitos com cabo de vassoura, a uma profundidade de mais ou menos 15 centímetros e a uma distância de pelo menos 20 centímetros da planta, explica Isabele. "Ou o adubo pode ser distribuído em um sulco de mais ou menos 10 centímetros de profundidade, circundando a planta a pelo menos 20 centímetros de distância." Após a aplicação do adubo, a terra deve ser bem irrigada. Conforme a pesquisadora, este procedimento pode ser repetido uma vez a cada dois meses. "O principal cuidado que deve ser tomado é o de não deixar o adubo entrar em contato com as folhas da planta." Quanto à poda, Isabele diz que é possível podar as arecas-bambu em qualquer época do ano. "Recomendo que as partes secas das arecas-bambu, principalmente as da parte de baixo das plantas, sejam retiradas, a fim de manter somente a parte verde." E-mail: isarzi@if.sp.gov.br. Leitora quer comprar minifigo Tenho comprado nas feiras de São José do Rio Preto figos pequeninos de variedade desconhecida. São menores que uma bolinha de gude. Já perguntei ao feirante de onde vieram estes frutos, mas ele não diz, porque, segundo ele, a produção é pequena. Ele me disse também que o fornecedor do minifigo não vai mais comercializar a fruta in natura, pois vai produzir doce em calda para faturar mais. Particularmente, comprei os figos e fiz o doce. E vi muitas vantagens: não precisei raspá-los e só levemente escaldá-los, porque são macios e saborosos e logo chegam ao ponto. Gostaria que fizessem essa pesquisa sobre essa variedade e se é possível conseguir o endereço de produtores. Angela Scarlati São José do Rio Preto (SP) De acordo com o professor da Unioeste, Rafael Pio, e o pesquisador do Instituto Agronômico (IAC-Apta), Edvan Alves Chagas, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) está iniciando este ano a formação de um banco de germoplasma com inúmeras cultivares de figo, catalogadas (conhecidas) e outras desconhecidas (sem o nome certo, que foram introduzidas por produtores), onde se enquadra esse minifigo, a que a leitora se refere. "Iniciaremos pesquisas com a variedade, mas tudo indica que será para o uso culinário, principalmente na fabricação de doces", afirmam. "Outros cultivares estão em estudo e logo mais teremos mais opções para os produtores." Atualmente, o minifigo não tem expressão comercial no Brasil. "Há um produtor em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Mas não temos contato", informam. Contato, e-mail : rafaelpio@hotmail.com. Se algum leitor tiver mais indicações a dar para a leitora, pode entrar em contato com este suplemento: agricola.estado@grupoestado.com.br. Baunilha natural é extraída de orquídea Gostaria de receber informações sobre a orquídea Vanilla planifolia, que é conhecida popularmente como baunilha. Onde posso encontrar mudas? Silvio Fachim São Paulo (SP) A Vanilla planifolia é a principal fonte natural de baunilha. A essência de baunilha é extraída dos frutos de algumas espécies de baunilha (não de todas), fazendo dela a única orquídea que possui interesse comercial fora do contexto ornamental. A Vanilla planifolia é uma espécie trepadeira, nativa do México. Por causa do seu tipo de crescimento, todas as espécies precisam de um suporte no qual o caule possa se prender, como ocorre na natureza, onde as raízes aderem a árvores. Quando elevadas, elas deixam seus ramos pendentes e florescem. As flores da espécie, entretanto, não são tão atraentes quando comparadas com outros tipos de orquídea. Em São Paulo, poucos orquidários comercializam a espécie, como o Orquidário Paulista, tel. (0--11) 3611-1107, no bairro da Lapa. O Orquidário Hata, tel. (0--11) 4246-2001, de Mairinque (SP), vende sob encomenda na Feira de Flores e Plantas da Ceagesp, realizada todas as terças e sextas-feiras. Outras opções na Grande São Paulo são a Flora OrquiBorsi, em Caieiras, tel. (0--11) 4442-2183, e o Orquidário São Bernardo do Campo, tel. (0--11) 4109-8587. O preço varia entre R$ 25 e R$ 35 a muda. Máquina descasca cana para garapa Tenho uma loja na qual vendo garapa de cana em Itapetininga (SP) e estou precisando de uma máquina que limpe (descasque) a cana antes de colocá-la na moenda, para facilitar o trabalho. O Agrícola poderia me indicar algum fabricante? Arlindo Leme de Jesus Itapetininga (SP) Há uma empresa de São Paulo (SP), a Ceamar Indústria e Comércio Ltda., que fabrica a "raspadora" de cana, equipamento apropriado para raspar a casca dos colmos, preparando-os para a moenda. Há três modelos de raspadora: duas automáticas (com seis e quatro escovas) e uma manual (com 1 escova), que custam, respectivamente, R$ 32 mil; R$ 25 mil e R$ 3.500, informa o proprietário e fabricante Clóvis Ramos da Cruz. Além da raspadora, a empresa produz engenho de cana para garapeiros. São seis modelos, diz Cruz. O telefone de Cruz, para mais detalhes e encomendas, é (0--11) 2213-8388 ou celular (0--11) 9695-7608. Para outros fabricantes de raspadora que quiserem entrar em contato com o leitor Arlindo Leme de Jesus, o telefone dele é (0--15) 8123-6855. O controle natural de lesmas e lagartas Cultivo uma horta no quintal. A terra abriga muitas minhocas. Mas tenho notado a presença de caramujos e lagartas nas folhas. O que fazer? Adriana Silva anadrica@gmail.com A principal recomendação do pesquisador da Embrapa Hortaliças, Francisco Vilela Resende, é não aplicar veneno em horta caseira, por se tratar de cultivo doméstico. É possível controlar lagartas e caramujos com práticas simples. A primeira dica é controlar o uso de água e de esterco ou matéria orgânica na horta, pois seu excesso favorece o surgimento de lesmas e caramujos. Pôr panos molhados com cerveja entre os canteiros, ao entardecer, também é excelente armadilha para lesmas e caramujos. "Estas pragas refugiam-se sob o pano à noite. Na manhã seguinte, estão eliminadas." Outra armadilha é pôr sobre jornais ou papel cascas de melancia, de melão ou chuchu cortado, para atrair as lesmas. "Depois, faz-se a catação manual, com luva, matando-as em um balde com salmoura." Ele destaca que é preciso cuidado ao esmagar lesmas e caramujos, pois os ovos podem ser espalhados pela horta. Já o controle de lagartas é auxiliado pelo plantio de plantas aromáticas e repelentes, como salsa, coentro, arruda, manjericão e cebolinha. "De qualquer maneira, para hortas domésticas, a catação manual, sobretudo no início do ataque, é o método de controle mais eficiente para essas três pragas", diz. Embrapa Hortaliças, tel. (0--61) 3385-9000.