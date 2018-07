Fórum dos leitores Onde encontrar mudas de cerejeira O caderno Viagem publicou reportagem sobre o Japão, dando ênfase às cerejeiras. Gostaria que me informassem onde adquirir mudas dessa espécie aqui no Brasil, bem como orientação sobre o cultivo. Lorival José de Almeida lorivalmeida@uol.com.br Em Campos do Jordão (SP), há duas opções de viveiros. Um é o Viveiro do Horto Florestal, onde a muda com 30 centímetros custa R$ 3. A muda deve ser retirada no local (entregas em outras regiões são feitas apenas para encomendas de grandes quantidades). No viveiro, técnicos dão orientações sobre o cultivo, com base nas condições climáticas do local onde a cerejeira será plantada. O endereço do Horto Florestal de Campos do Jordão é Av. Pedro Paulo s/n.º, Horto, tel. (0--12) 3663-3762. Na Floricultura Tsuji, que também fornece orientação de plantio e cultivo aos interessados, o preço da muda varia de R$ 20 a R$ 30, conforme o porte, que vai de 80 a 120 centímetros. A planta com 2 metros custa R$ 100. A floricultura não faz entregas. Floricultura Tsuji, Rua Osvaldo Cruz, 102, Vila Abernéssia, tel. (0--12) 3662-3711. Outra opção, em Ferraz de Vasconcelos (SP), é o Viveiro Flor de Cerejeira (Avenida D. Pedro II, 3.455), onde a muda de cerejeira da variedade yukiwari, com 80 centímetros a 1 metro, custa R$ 40. Tel. (0--11) 9658-8989 ou www.flordecerejeira.com.br (no site, há dicas de plantio). O presidente da Associação Cerejeira do Brasil, Makoto Iguchi, diz que, no Japão, há, catalogadas, mais de 300 variedades de cerejeiras. Destas, a maioria foi cultivada no Brasil, mas não se adaptou ao clima. A exceção foram três variedades que tiveram boa adaptação em Campos do Jordão, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em julho e agosto vários locais (Suzano, Parque do Carmo, Horto Florestal, Piedade, Garça, Campos do Jordão e Atibaia) promovem suas Festas de Cerejeiras. Manchas pretas nos frutos de romã Tenho um lindo pé de romã no quintal que, no ano passado, embora tenha produzido grande quantidade de frutos, quase todos apresentaram manchas pretas na casca. Gostaria de saber se é alguma doença ou falta de algum nutriente. Edson Joaquim Lima São Paulo (SP) Conforme o agrônomo Victor Branco de Araujo, do Centro de Produção de Mudas da Cati, da Secretaria de Agricultura paulista, tudo indica que os frutos foram atacados por percevejos, insetos sugadores que furam a casca da romã para se alimentar e injetam uma toxina que causa a morte das células, ocasionando o enegrecimento da região ao redor da picada. "Caso as manchas tenham sido maiores e profundas, aí teríamos um possível caso de doença fúngica. É necessário identificar a doença para que o método de controle correto possa ser adotado." Contra percevejos, ele sugere fazer o ensacamento dos frutos, ainda pequenos, com sacos de papel-manteiga (saquinhos de pipoca), o que evita o uso de produtos químicos. Tel. (0--19) 3743-3832. Carrapatos, um velho e difícil problema Minha irmã tem uma propriedade rural na Bahia, onde cria vacas leiteiras. Em algumas épocas do ano há grande incidência de carrapatos, mas ela não quer usar carrapaticida. Gostaria de saber se há algum produto natural para combater os carrapatos. Queria também uma receita caseira que afaste os mosquitos de dentro de casa. Zoulene Costa Vertuane São Paulo (SP) O uso rotineiro de fitoterápicos no controle de endo e ectoparasitas, que tenderiam a ser menos perigosos para a saúde humana e animal, vem sendo exaustivamente pesquisado em diversas unidades de pesquisa, inclusive na Embrapa Pecuária Sudeste, diz o veterinário Raul Mascarenhas. No que diz respeito ao controle do carrapato, esses produtos ainda estão em fase experimental e alguns vêm apresentando bons resultados. O manejo adequado dos carrapaticidas comerciais de base sintética (química) ainda são bastante eficientes, mas só quando utilizados de forma técnica e racional. Como exemplo de um manejo racional, poderíamos citar a elaboração de carrapatogramas (testes com carrapatos de uma propriedade e de uma região que indicam quais opções de carrapaticidas são mais eficazes para o controle no local específico), elaboração de um calendário de utilização de tais produtos (evitando desperdícios e excesso de aplicações), o respeito rigoroso às recomendações de cada fabricante (sobretudo no que diz respeito às dosagens e intervalos de aplicações), manejo das pastagens e o respeito ao período de carência do produto. Existem diversos produtos no mercado com períodos de descarte do leite e de interdição de consumo da carne que variam de 24 horas até diversos dias. Os fitoterápicos serão novas e excelentes armas contra os parasitas que afligem nossa pecuária e no futuro seu manejo também deverá ser feito de forma racional. Com relação ao repelente de mosquitos, a alternativa são produtos naturais (óleos, loções e velas) feitos à base de óleo essencial de citronela, uma planta repelente. A leitora encontra tais produtos em lojas de artigos naturais. O agrônomo André May diz que só o cultivo da citronela no jardim também tem efeito repelente. "Deve-se plantá-la onde haja vento, para que o aroma se espalhe e mantenha longe os borrachudos." Outra opção é fazer um chá com as folhas e usá-lo para limpar o chão, passar em parapeitos de janelas e em locais sujeitos à presença dos insetos. "A extração caseira do óleo da citronela não é viável, pois as folhas têm um teor mínimo de óleo, extraído só por processo industrial", diz May. Batata-das-almas: IAC-Apta tem mudas Vocês podem me ajudar a localizar mudas ou ramas de batata-das-almas? Trata-se de uma batatinha pequena, redonda, de coloração interna amarela e que dá um maravilhoso doce, cujo gosto lembra o do marrom glacê. Cândida Botelho casadasrosas@arvoredaterra.com.br O engenheiro agrônomo José Carlos Feltran, pesquisador do Centro de Horticultura do Instituto Agronômico (IAC-Apta), de Campinas (SP), informa que, no banco de germoplasma de batata-doce do centro (seção Raízes e Tubérculos), constam mudas de batata-doce das almas. Segundo Feltran, as mudas podem ser fornecidas gratuitamente, desde que em pequena quantidade. "Os interessados devem encaminhar um e-mail para feltran@iac.sp.gov.br ou entrar em contato pelo telefone (0--19) 3241-5188, r. 426. Bambu-gigante é usado em construção Tenho espaço grande no quintal e quero plantar bambu gigante. Onde conseguir mudas? Waldomiro Pagnazzi Mayo Dracena (SP) Entre em contato com a Escola de Bioarquitetura e Centro de Pesquisa e Tecnologia Experimental em Bambu (Ebiobambu), em Visconde de Mauá (RJ). Cada muda de bambu gigante (Dendrocalamus giganteus) custa R$ 28 e pode ser despachada via Sedex. Conforme a Ebiobambu, o bambu gigante, que cresce até 30 metros, com 30 centímetros de diâmetro, é usado para construções. Ebiobambu, tels. (0--21) 2266-2197 e 2527-7537 ou www.ebiobambu.com.br. No Sítio da Mata, em Tietê (SP), cada muda custa R$ 10 e, conforme a quantidade, também pode ser enviada por Sedex. O viveiro é especializado na propagação de mudas de bambu, das quais vende 12 espécies. Sítio da Mata, tel. (0--11) 5524-4932 ou www.sitiodamata.com.br.