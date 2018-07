Fórum dos leitores

Tenho um sítio na região de Mogi da Cruzes (SP), onde estou tentando plantar uva niagara, porém as mudas não se desenvolvem. Não chegam a morrer, mas não nascem novas folhas. O que devo fazer?

Orlando Marques

São Paulo (SP)

O especialista em fruticultura de clima temperado e professor adjunto da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Rafael Pio, explica que o problema pode estar com o tipo de muda que o leitor está utilizando. Ele explica que na instalação de um pomar de videira, ou mesmo de apenas uma muda, é necessário em julho enterrar uma estaca de 40 centímetros do porta-enxerto (enterrar totalmente na posição vertical) e umedecer rotineiramente. "Após algumas semanas, as estacas irão brotar e enraizar, no entanto, somente em julho do próximo ano é que se faz a enxertia, com a variedade copa desejada", ensina. Mais informações, e-mail: rafaelpio@hotmail.com.

Dicas para plantar temperos em vaso

Sempre compro vasos de temperos para uso doméstico. Mas não consigo manter o alecrim, que sempre escurece, seca e morre em menos de um mês. Será que tem algum modo de ter este tempero em vaso com duração maior?

Liliana Filardi

liliana_filardi@uol.com.br

Pela descrição da leitora, diz a herborista Silvia Jeha, do Viveiro Sabor de Fazenda, o problema pode ser excesso de água e sombreamento. Ela explica que o o alecrim é uma planta do Mediterrâneo, que gosta de solo mais arenoso e não tolera terra encharcada. Além disso, precisa de sol pleno. "O sol é fundamental para o cultivo do alecrim", diz. Por isso, orienta Silvia, primeiro deve-se transplantar o alecrim para um vaso maior, que tenha no mínimo 15 centímetros de altura e 20 centímetros de diâmetro. A terra deve ser mais arenosa. Evitar terra vegetal. "A leitora pode misturar duas partes de terra comum de jardim, duas partes de areia e uma parte de adubo, pode ser húmus de minhoca", ensina. A dica é deixar o vaso em um local ensolarado, onde receba sol direto de quatro a cinco horas, no mínimo, por dia. "Se tiver o dia todo melhor ainda", diz. Fazer a rega a cada dois dias ou quando a camada superficial do solo estiver seca. Num vaso do tamanho indicado deve-se usar meio copo de água (100 mililitros). Quanto à poda, diz ela, é claro que pode cortar. De preferência com uma tesourinha. Mas atenção: o certo é cortar os galhos de fora. Não é indicado arrancar as folhinhas. Contato, tel. (0--11) 2631-4915 ou e-mail: sabordefazenda@sabordefazenda.com.br.

Abelhas atacam coqueiro-anão

Tenho uma pequena chácara em Jundiaí (SP). Lá plantei três mudas de coqueiro-anão, mas elas não se desenvolveram bem. Até estão altas. Soltam cachos de coquinhos que são de tonalidade amarelo-claro. Mas, logo que os coquinhos ficam redondos e mais escuros, são atacados por pequenas abelhas, que sugam todo o líquido deles, deixando-os secos e pretos. Isso já ocorre há 15 anos. Já adubei, com orientação da Embrapa, mas não resolveu. Gostaria de pedir alguma orientação.

José Magno dos Santos Pereira

Santos (SP)

De acordo com o pesquisador do Instituto Agronômico (IAC), de Campinas (SP), Luiz Teixeira, vários fatores podem afetar a produtividade do coqueiro. Segundo ele, é comum ocorrer casos como o descrito pelo leitor. Algumas pragas, explica, como as abelhas irapuás, roem as pontas das inflorescências. Com isso, destroem o pólen que deveria fecundar os óvulos que parecem coquinhos (claros e com cerca de 3 centímetros de diâmetro). Estes coquinhos, explica o pesquisador, escurecem, secam e caem. "O controle para esse problema é impedir que essas pequenas abelhas pretas danifiquem as pontas das inflorescências", diz. Para isso, como são poucas árvores, o mais indicado é proteger os cachos no início da formação, quando o frutinho está começando a se desenvolver. O ensacamento pode ser feito com saco de farinha, ráfia ou juta, ou algum material que não evite a entrada de ar. Não é aconselhável uso de plástico. Teixeira diz ainda que há outros motivos que podem afetar a produtividade do coqueiro. "As plantas podem estar com fome, excesso de algum nutriente ou adubadas inadequadamente", destaca. Neste caso, sem análise de solo não há como saber qual adubo correto aplicar. Outro fator a ser analisado é com relação à irrigação e ao clima. "Os coqueiros podem estar com irrigação insuficiente ou recebendo água demais. Deve-se verificar também que o coqueiro é uma planta tipicamente tropical e precisa de calor e umidade para vegetar e produzir. Por isso, o frio pode abortar os frutinhos", explica. Por isso, a sugestão do pesquisador é para que o leitor consulte um agrônomo na região (pode ser na Casa da Agricultura do município. Em Santos, o telefone é 0--13- 3261-2830), que possa visitar o plantio e diagnosticar a causa exata do baixo pegamento dos frutos e indicar a solução adequada." Contato, e-mail: teixeira@iac.sp.gov.br.

Criar paca requer autorização do Ibama

Tenho uma pequena propriedade rural. Sempre tive vontade de criar pacas, mas não tenho muita informação sobre a legislação. Gostaria de receber algumas informações sobre a criação.

Renato Andrigo

Piquete (SP)

A paca é um animal silvestre, por isso é preciso autorização do Ibama para manter uma criação. O zootecnista Fábio Hosken explica que o primeiro passo é fazer um projeto e dar entrada no Ibama, com a documentação exigida pela Instrução Normativa (IN) 169. De qualquer forma, é necessário um profissional (zootecnista ou veterinário) para fazer o projeto, assinar e ser o responsável por todo o trâmite. "Desde que se sigam as leis, não há nenhum impedimento para a criação", afirma. Ele ainda dá algumas dicas para criação. Segundo Hosken, as instalações para a criação de pacas são simples. Podem ser em galpões cobertos, com as baias e o piso concretado. "Este é o sistema intensivo, o mais usado e que apresenta bons resultados", diz. Outra forma é o sistema mais aberto, em pequenos piquetes na mata, cerrado ou mesmo pasto. Os piquetes variam de 25 até 200 metros quadrados, em piso natural, e neste caso as cercas devem ter 2 metros de altura e baldrame de meio metro. A alimentação das pacas é à base de frutas, tubérculos (como mandioca e batata doce), grãos (como milho e soja), legumes e verduras. Site: www.zooassessoria.com.br ou tel. (0--31) 8479-8949.