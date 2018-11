Fórum dos leitores

Gostaria que vocês publicassem a receita do detergente caseiro e ecológico.

A receita, entre outras de produtos de limpeza ecológicos e caseiros, está disponível no site do Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica (Ipema). Os ingredientes básicos do detergente ecológico são: 1 pedaço de sabão de coco neutro; 2 limões e 4 colheres de sopa de amoníaco. Modo de fazer: derreta o sabão de coco, picado ou ralado, em 1 litro de água. Depois, acrescente 5 litros de água fria. Em seguida, esprema os limões. Por último, despeje o amoníaco, que é biodegradável, e misture bem. Guarde o produto em garrafas e utilize-o no lugar de similares comerciais. A receita do Ipema rende 6 litros de um detergente que limpa, não polui e que possui valor econômico menor do que o do detergente industrializado. Site: www.ipemabrasil.org.br/receita.htm.

Tanque de tilápias está superlotado

Em um tanque de 13 metros por 13 metros tenho 1.800 tilápias. A água do tanque fica muito escura. Existe algum produto no mercado para deixá-la mais clara?

O problema pode estar relacionado ao fato de o tanque ser muito pequeno para a quantidade informada de peixes. Segundo o pesquisador João Donato Scorvo Filho, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta/Polo Leste Paulista), da Secretaria de Agricultura, o tanque é relativamente pequeno para a densidade adotada, de aproximadamente 11 peixes por metro quadrado. "Para que a água fique limpa, clara e translúcida, o leitor deve instalar um sistema de filtros, mas, antes, é preciso que ele forneça outras informações, como tamanho dos peixes, a profundidade do tanque e fluxo de água", explica. O pesquisador põe-se à disposição para esclarecer dúvidas. Tel. (0--19) 3899-1286. O zootecnista Luiz Marques da Silva Ayroza, pesquisador do Polo Apta Médio Paranapanema, também diz que a quantidade de tilápias é muito grande para o tanque de 169 metros quadrados. "Para resolver o problema, é preciso saber, além da profundidade do tanque, a procedência e a quantidade de água que abastece o tanque; se foi realizada alguma análise físico-química da água; se o tanque tem sistema de abastecimento individual e esvaziamento; que tipo e quantidade de alimento está sendo fornecido aos peixes (ração ou outro tipo) e qual é o peso médio das tilápias, pois disso depende a densidade de tilápias por metro quadrado", diz Ayroza. Segundo ele, para a fase de alevinagem, a densidade é de até 50 peixes/metro quadrado (período de 20 dias); para a fase de pré-engorda, até 10 peixes/metro quadrado (período de 40 dias), e fase de engorda (terminação), até 5 peixes/metro quadrado (período de 90 dias). "Com esse período de criação, de 150 dias, as tilápias atingem o peso de abate, ao redor de 0,5 quilo", afirma, ressaltando que essas densidades dependem principalmente da renovação da água, utilização de aeradores, alimentação de boa qualidade (ração balanceada conforme a fase de criação) e experiência do piscicultor. "Não existe produto para deixar a água clara, e sim o manejo adotado que melhora a qualidade da água." Apta Médio Paranapanema, tel. (0--18) 3321-1663.

Viveiros têm mudas de abricó-de-macaco

Fui ao Instituto Agronômico, em Campinas (SP), onde está ocorrendo o Décor 2009. Lá deparei-me com uma árvore maravilhosa, conhecida como abricó-de-macaco. Como posso conseguir mudas para plantar em meu sítio?

Nativa da Amazônia, a árvore abricó-de-macaco (Couroupita guianensis), também conhecida como macacarecuia, é normalmente usada em projetos de paisagismo. Tem porte grande - uma árvore adulta atinge de 8 a 15 metros de altura - e caracteriza-se por dar flores no tronco. O leitor encontra mudas de abricó-de-macaco no viveiro da Fazenda Citra, da Dierberger Plantas, em Limeira (SP). Cada muda, com 40 a 50 centímetros de porte, custa R$ 6, para retirada no próprio viveiro. Se preferir, a muda pode ser encomendada e retirada na Ceasa de Campinas. O endereço da Dierberger Plantas é Rodovia Limeira-Piracicaba, km 117. Tel. (0--19) 3451-1221. Em Limeira, outra opção é o viveiro Bioverde, que vende a muda por R$ 17,50 - o porte varia de 70 centímetros a 1 metro de altura. O preço é para retirada no viveiro. Pelo correio, é possível receber mudas de até 40 centímetros de altura, mas o viveiro informa que não há grande quantidade com este porte. Bioverde, Rodovia SP 147 (Limeira-Mogi-Mirim), km 98,4. Tel. (0--19) 3451-1840.

Hortênsias precisam de frio para florescer

Tenho duas hortênsias, uma azul e outra rosa. Quando as comprei elas estavam com flores e as plantei no chão. Depois que acabaram as flores, replantei em vasos grandes. Só que já faz mais de um ano que elas não dão flores. Estão bonitas e cresceram bastante, mas não dão flores. Será que não gostam dos vasos de concreto? Onde moro faz muito calor.

De acordo com o produtor Luiz Kei, membro da Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra (Aflord), provavelmente as hortênsias não deram flores até agora por causa da falta de frio. Segundo o produtor, o frio tem como função quebrar a dormência da flor. A recomendação de Kei é, neste inverno, reduzir a adubação - se as plantas estiverem recebendo algum tipo de adubo - e deixar as hortênsias "passarem frio", diz Kei. "Fazendo isso, há uma grande possibilidade de as hortênsias florescerem na primavera", afirma, lembrando que as plantas não podem ficar sem serem regadas e são exigentes em água principalmente na época de floração. "Também é recomendável manter o substrato - comercial ou terra fértil, rica em matéria orgânica, permeável - sempre úmido." Conforme o produtor, em solos alcalinos as flores da hortênsia tornam-se rosas e, em solos ácidos, azuladas. "Em relação ao vaso de concreto, não vejo problema em cultivá-las neste local", afirma. Aflord, tel. (0--11) 4655-4227.

Podas estimulam amoreira a produzir

Tenho uma amoreira que está bonita, frondosa, mas não dá frutos. O que fazer?

Segundo os pesquisadores Rafael Pio, professor da Universidade Federal do Paraná, e Edvan Alves Chagas, da Embrapa Roraima, para estimular a produção da amoreira deve-se podar os ramos em julho. Mas a poda deve ser leve (retirada dos ramos secos, mal localizados e doentes), apenas para estimular a emissão de novas brotações. Eles orientam também a aplicar esterco ou outra matéria orgânica ao redor da planta. Outra dica é sempre fazer regas, mas com pouca água, "nunca em exagero". Informações, rafaelpio@hotmail.com.

Leitor doa revistas agropecuárias

Tenho coleções de revistas sobre agropecuária (Globo Rural, Manchete Rural, Dinheiro Rural, DBO) para doação. As revistas estão em perfeito estado de conservação e podem ser doadas para escolas agrícolas, bibliotecas rurais ou demais interessados. Pago o frete ou faço a entrega pessoalmente.

