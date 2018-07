Fórum dos leitores

Com a nomeação de José Antônio Dias Toffoli para ministro do STF, onde está escrito na Constituição federal "notório saber jurídico", leia-se "notório saber político". Saudade de um STF em que o saber jurídico prevalecia. Só para lembrar, cito aqui alguns nomes que um dia engrandeceram aquela Corte: Alfredo Buzaid, Aliomar Baleeiro, Thompson Flores, Evando Lins e Silva, Paulo Brossard, Hermes Lima e outros tantos mais. Há cerca de um ano, fui assistir a um simpósio em Marília, em comemoração dos 20 anos da Constituição.

Um dos palestrantes foi exatamente o dr. Toffoli. Tal como seu criador, a criatura utilizou-se durante toda a sua palestra de metáforas futebolísticas. Basta dizer que a maioria dos palestrantes foi aplaudida de pé. Não foi o que aconteceu com ele. Aliás, saí de sua palestra sem saber ao certo se a Constituição federal é um gol de letra, de pênalti, enfim...

MARIA LUCIA FERNANDES

Garça

Battisti, mensalão...

Se aceito como ministro do STF, Toffoli deve ficar fora do caso Battisti. E do mensalão do seu grande amigo Zé Dirceu, também? No final, essa será a barganha? Fora do caso Battisti, mas presente e atuante para defender o indefensável Zé das maracutaias na compra de parlamentares? Se for aceito, com certeza ficaremos

de olho. Porque ministro do STF não deveria pertencer a um bando de ideologia ultrapassada. Ideologia e lei não combinam!

BEATRIZ CAMPOS

São Paulo

É uma discussão estéril se José Antônio Dias Toffoli vai votar ou não no caso Battisti, em curso no STF. Ele não poderá fazê-lo, deve declarar-se impedido, pois atuou, sim, em fase da ação. Uma advogada da União, sua subordinada e em seu nome, exarou sua posição defendendo o ato do ministro da Justiça. Caso ele fosse favorável à extradição, teria designado outro advogado da União para fazer a sustentação oral e redigir as demais manifestações sobre o caso no STF. Logicamente, em assumindo Toffoli uma vaga no STF, ele deverá declarar-se impedido de participar de qualquer julgamento de interesse da AGU, iniciado ou em curso no STF durante a sua gestão, incluindo o caso Battisti.

LUIZ AUGUSTO MÓDOLO DE PAULA

São Paulo

Nomeações

José Múcio no TCU e Toffoli no STF, assim caminham as nossas instituições, na base da amizade, do compadrio, do companheirismo. Afinal, em 2010 temos eleições e ainda muita coisa pode respingar dos mensalões e outros buracos negros da República.

CARLOS HENRIQUE ABRÃO

São Paulo

Espanto

Quase caí da cadeira, de tanto rir, ao ler a carta da ex-prefeita Marta (17/9) refutando os ataques do secretário tucano Aloysio Nunes Ferreira à sua gestão, ao afirmar que os túneis funcionam bem, o corredor Rebouças (que corre acima da futura linha do Metrô) é um avanço e houve a melhora do trânsito da região. Ou ela se mudou dos Jardins ou só está visitando as bases "cumpanheiras" de helicóptero!

DIRCEU BERTIN

São Paulo

Dona Marta, não tente enganar os leitores do Estado, são pessoas cultas e politizadas. Os paulistanos já lhe deram a merecida resposta, quando tentou voltar a administrar a cidade, por duas vezes, impondo-lhe vergonhosas derrotas. O PT em São Paulo (cidade e Estado) não tem vez.

FERNANDO ALMEIDA INTASCHI

Ubatuba

O Estado é realmente democrático, pois conceder tanto espaço para a ex-prefeita tentar

e não conseguir explicar nada é um exagero. Se ela fosse tudo o que diz, teria sido reeleita, mas o eleitorado não entrou nessa fria novamente. Graças a Deus.

ADEMAR MONTEIRO DE MORAES

São Paulo

Marginal do Tietê

A Dersa esclarece ao leitor sr. Sergio Ejzenberg (17/9): a Marginal não joga mais carros no sistema viário da cidade, onde, entre março de 2007 e março de 2008, o total de veículos subiu 6,7%, quase 16 vezes mais que o ritmo de crescimento da população. As obras destinam-se a melhorar o trânsito. Melhorando a fluidez, haverá menos emissão de CO2 e redução do efeito estufa. O tempo de viagem pela Marginal, de 1 hora e 20 minutos, cairá 50%. A Marginal do Tietê é uma das vias mais congestionadas do mundo, com 1,2 milhão de viagens/dia. As obras em execução, além das novas pistas, terão quatro complexos que possibilitarão acesso mais rápido às rodovias e ao Aeroporto de Guarulhos e facilitarão a ligação entre bairros das zonas norte, leste e oeste. Quanto às árvores, muitas já estavam destruídas por cupins; outras que estavam na frente de obras foram replantadas na própria Marginal. Para cada árvore retirada, 300 estão sendo plantadas. É o maior programa de compensação ambiental de uma obra no Brasil até hoje. Ao final do empreendimento, não só a Marginal, como o entorno receberão o triplo da vegetação atual, perfazendo mais de 150 mil novas árvores.

VERA RODRIGUES, assessora de Imprensa

São Paulo

Chalita

O sr. Chalita, que teve o maior número de votos para se eleger pelo PSDB, dá uma "banana" para seus eleitores e se manda para outro partido, com ideias bastante diferentes das que o elegeram. Francamente, nunca imaginaria isso desse rapaz, que me parecia correto e de palavra! E quem vai ficar no lugar dele, para que seja mantida a bancada do PSDB? Eu e todos os seus eleitores não votamos no substituto. Realmente, o sujeito entra para a política e, sei lá por quê, muita coisa muda nas suas ideias. Que tristeza, sr. Chalita (um garotão muito verde para ocupar cargos desse porte)! Tentações com ofertas de cargos são mais fortes do que sua conduta.

MARCOS POUGY

São Paulo

Vai tarde o Chalita. Vamos fazer uma corrente. Quem sabe, assim, ele liberta o PSDB paulis-ta de um amigo dele!

BETE CORREIA

Guarulhos

Reserva de fundos

A reportagem Prefeitura corta gasto com R$ 3 bi no banco (18/9), baseada em opiniões do vereador petista Antonio Donato, é uma agressão aos conceitos de gestão responsável das finanças públicas. Desde o acordo com a União para renegociação da dívida da cidade, São Paulo não pode utilizar nenhuma forma de financiamento. A cidade não tem cheque especial. Por isso todas as suas despesas são pagas com fundos de suas contas bancárias. Elas devem ser proporcionais aos empenhos (reservas para despesas futuras) feitos. É sabido, por exemplo, que as maiores receitas da Prefeitura ocorrem nos dois primeiros meses do ano (quando a maior parte das pessoas paga

o IPTU e o IPVA, dividido com o governo do Estado) e as maiores despesas, nos dois últimos (a maior parte do 13.º salário e das férias de funcionários). Não guardar dinheiro suficiente para fazer frente às despesas de fim de ano foi o erro da administração de que participou o vereador Donato, que faliu São Paulo em 2004, atrasando pagamentos de salários, de serviços públicos e até mesmo da dívida com a União.

SÉRGIO RONDINO, Assessoria de Imprensa da Prefeitura

São Paulo

N. da R. - A Assessoria da Prefeitura apenas confirma a informação de que parte do total depositado em bancos está reservada para pagamento de dívidas já contraídas pela administração, como pagamento do 13.º salário. Mas não esclarece o motivo dos cortes orçamentários de serviços essenciais, ante o montante guardado em aplicações financeiras.