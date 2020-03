Governo Bolsonaro

Aprendendo a lição

O presidente Jair Bolsonaro transformou o exercício do cargo em bizarra extensão familiar, palco de desrespeitosas chacotas, dignas do teatro de comédia, além da habitual prática de atos vingativos contra discordantes. As iniciativas de reformas não passam de meros exercícios de retórica vazia porque sem nenhuma articulação política, razão das várias rupturas na relação com o Congresso. Interpreta suas excêntricas propostas como essenciais ao País, quando, na verdade, não passam de iniciativas inócuas para a solução da crise econômica e do desemprego que vivemos. A confiança no “Posto Ipiranga” transformou-se em ilusão, porque os projetos de reforma administrativa, econômica e tributária apresentados são esvaziados pelo precoce interesse na reeleição. Nesse interregno, já se passaram 14 meses de (des)governo, vislumbrando-se mais três anos sem perspectivas de mudança no comportamento e no estilo de governança. A esperança reside no pressuposto de que os eleitores brasileiros estejam aprendendo a lição.

HONYLDO ROBERTO PEREIRA PINTO

Circo presidencial

De palhaçadas o povo brasileiro, em parte, está exaurido há mais de 15 anos. Então, sem gracinhas! Com o devido respeito aos profissionais do riso.

TANIA TAVARES

Indefinição

Estamos em época de definição de novos parâmetros para a condução da economia. Reforma da Previdência aprovada, a inovação necessária seria na área de impostos, a reforma tributária. É inadmissível que em momentos críticos nosso ministro da Economia, tão loquaz em palestras, emudeça ao não apresentar projetos ao Congresso nesse sentido. Terá medo da crítica? Achará que atuando nos bastidores se dará melhor? Aposta no gogó? É surpreendente sua omissão. Tal como o foi na apresentação do PIB de 2019, resultado pífio que só preconiza aumento de problemas sociais no País, principalmente a questão maior, a empregabilidade. Jogou a batata quente para o “patrão” e este, fingindo que não era com ele, passou a bola para um comediante. Enfim, parece um governo que age com pouca seriedade em momento crítico para os cidadãos que lhe concederam o seu aval.

SERGIO HOLL LARA

Pibinho

Surpresa pelo fato de o PIB de 2019 ter ficado em 1,1%?! Depois dos anos de PT com as contas em frangalhos, o que esperar? O governo Temer fez o possível para pôr as coisas em ordem, mas há que admitir que um resultado razoável, diante da anarquia na economia, não se obtém como num passe de mágica – exceto na cabeça dos petistas, e deu no que deu. Portanto, é bom nos acalmarmos e termos mais paciência para que os resultados comecem a surgir, com gente competente e séria administrando as finanças públicas.

MARIO COBUCCI JUNIOR

Sistema de governo

Muitas das dificuldades que o nosso país enfrenta hoje não decorrem só dos caprichos de um presidente desnorteado e pouco amigo da democracia, mas também dos defeitos de um sistema de governo conveniente para as manias e vontades de um só homem: o presidencialismo. Precisamos pensar no parlamentarismo.

EUCLIDES ROSSIGNOLI

Insegurança pública

Coisa muito feia as autoridades do governo federal – até o ministro Sergio Moro, para minha frustração – aliviarem críticas, punições, e até mesmo elogiarem policiais militares com comportamento de vândalos, fora da lei, que dão mau exemplo e são responsáveis diretos pelo altíssimo número de assassinatos no Ceará no período de sua absurda e inaceitável greve ilegal. Tudo isso é lamentável e um alerta para os governantes, a fim de evitarmos o caos na vulnerável segurança em todo o País.

OLIMPIO ALVARES

Bolsa Família

Robin Hood às avessas

Na concessão de benefícios do Bolsa Família, a lógica aponta para a Região Nordeste, castigada pelas intempéries da natureza e, pior ainda, pelo descaso dos governantes, tanto do Poder Executivo como do Legislativo. Alguém já escreveu que o nordestino é antes de tudo um forte. Mas essa força só é reconhecida em épocas de eleições. Foi concedida ao Nordeste a merreca de 3% das bolsas, enquanto para o Sul e o Sudeste, que já têm uma situação econômica invejável, foram direcionados 75%, numa divisão puramente política e desigual.

JAIR GOMES COELHO

Fraudes e uso político

Acerca da reportagem Nordeste fica só com 3% das concessões do Bolsa Família (5/3), há outra face da moeda. Fiz uma pesquisa em 2017. A Região Nordeste, com 65,2 milhões de habitantes, tinha 7,82 milhões de beneficiados pelo Bolsa Família (12% da população). Já a Região Sul, com 29,4 milhões de habitantes, tinha 829 mil beneficiados (apenas 2,8%). Por mais pobre que o Nordeste seja, talvez seja hora de rever o programa e corrigir uma possível injustiça com os miseráveis do Sul. Se o governo Bolsonaro está privilegiando seus atuais eleitores, é de perguntar: o governo do PT não fazia o mesmo? Mais: quem buscar na internet “fraudes bolsa família” encontrará mais de 17 milhões de ocorrências. E em 2016 um cruzamento de dados do Tribunal Superior Eleitoral mostrou que 16 milhões de beneficiados pelo programa doaram uma média de R$ 1 mil a candidatos políticos.

LUCIANO NOGUEIRA MARMONTEL

PIB 2019

Segundo divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu modestos 1,1% em 2019, totalizando R$ 7,3 trilhões, o desempenho mais fraco em três anos, resultado afetado principalmente pela perda de ritmo do consumo das famílias e dos investimentos privados. Como se vê, de pibinho em pibinho o Brasil vai indo para o brejinho.

EM BOA ROTA

Fico curioso em saber até onde a falta de lógica impede o bom raciocínio. Penso que uma forma de resolver esse binômio seria mais investigação e menos opinião. Se olharmos para a evolução do PIB, encontraremos a seguinte sequência: 2010 (7,53%), 2011 (3,97%), 2012 (1,92%), 2013 (3,00%), 2014 (0,50%), 2015 (-3,15%), 2016 (-3,31%), 2017 (1,06%), 2018 (1,12%), 2019 (1,14%). Como se vê, em 2015 e 2016, índices negativos. Quem conhece uma organização, seja empresa, seja instituição, seja governo, sabe que diante de uma derrocada como a que nos foi presenteada nestes últimos anos, uma recuperação não pode ocorrer em passe de mágica. Ainda mais quando um Legislativo leva um ano para aprovar uma única reforma. Diante desse histórico um quase milagre aconteceu em 2019. Argentina quase na bancarrota, China e EUA em briga comercial afetando todo o mundo, Brexit desestimulando Europa a voos mais arrojados poderiam zerar nosso PIB, mas não conseguiram. Bom sinal para nosso país, estamos em boa rota. Nem mesmo esse vírus muito mal explicado (gripinha que mata mais idosos do que outras faixas etárias, num país onde não deve haver vacinação em massa, como fazemos no Brasil, e onde informação é artigo de luxo) talvez só cause direcionamento para uma elevação generalizada de preços dos bens produzidos na China (a alegada parada das indústrias diminui a oferta e a demanda aumentada ajuda a tática chinesa). O tempo há de provar.

‘O QUE É PIB?’

Na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro perguntou jocosamente aos incrédulos jornalistas, para delírio de seus fiéis seguidores: “PIB? O que é PIB?” O PIB é o resultado da soma de todos os bens e serviços produzidos no País, e é natural que Bolsonaro sabe bem o que é. O que talvez não tenha consciência é de que a responsabilidade pelo pífio resultado é sua e, independentemente dos seus erros e acertos, é a marca registrada que ficará do seu governo em 2019. Tomara que para 2020 o presidente perceba isso e pare de dar tiro no próprio pé.

BOBO DA CORTE

Com este PIB pífio em 2019 (1,1%), o “Posto Ipiranga” pediu concordata. E o nosso presidente (para variar), pediu ajuda a um bobo da corte, um humorista que tentou distribuir bananas aos jornalistas na porta do Palácio da Alvorada que só queriam saber a respeito do fiasco do PIB (divulgado naquele dia). Enquanto isso, o presidente Bolsonaro alegrava a massa (não falida) de manobra. Um bobo da corte só serve, mesmo, para bajular. Serão mais três anos tratando a imprensa assim? Bom, o que não falta são bajuladores de plantão. Mas, pelo visto, o bufão não agradou os jornalistas, que em matéria de lidar com bufões estão calejados.

SEM PLATEIA

O humor do presidente Bolsonaro é um caso sui generis: sempre muito engraçado, mas só para ele, que, ao fim, brinda-nos com uma sonora gargalhada solitária. Para o governo, na opinião da maioria, é desastroso; e, se alguém por perto começa a rir, pode ser nervosismo, constrangimento ou... do partido.

INTOLERÁVEL

Não sei o que é pior: o resultado pífio do PIBinho de 1,1% ou ter de assistir a um palhaço como Bolsonaro zombar da nossa cara. Até quando iremos tolerar o intolerável? A que ponto chegamos?

COMPROMETIMENTO

O PIB no Brasil indica um fraco crescimento da economia em 2019, pondo em risco o sistema produtivo e atingindo a área social. Mas o atual presidente, pelo visto, não tem nenhuma preocupação com a questão e chega ao ponto de colocar um humorista para responder às perguntas de jornalistas. E mais: distribuindo a eles bananas. A que ponto chegamos. Mais do que nunca é necessária a mobilização de segmentos comprometidos com o nosso desenvolvimento produtivo e social.

O ‘POSTO IPIRANGA’ ERA FAKE NEWS

Para bons ouvidos, meia palavra basta. Para quem não se deixa engabelar com o canto das sereias, já durante o processo eleitoral era possível perceber a superficialidade do atual “superministro” Paulo Guedes, então chamado de Posto Ipiranga, em alusão a um famoso comercial de TV. Em vídeos no YouTube, o Chicago Boy dissertava sobre economia como se fosse um Keynes. Fazia questão de introduzir o assunto desde os fenícios, para então finalizar afirmando que era preciso vender tudo o que pertence ao Estado, se possível até a “talharia do Palácio do Planalto e o próprio Palácio”. O número mágico é sempre “um trilhão”. Nessa toada, já foram a BR Distribuidora e a Embraer, a preço de banana. E isso é apenas o começo da privataria bolsonarista. No entanto, o pior é haver gente que ainda o aplauda, inclusive na alta elite econômica nacional. Na Avenida Faria Lima ele já foi uma unanimidade. Parece que hoje já existem vozes mais sensatas e menos pusilânimes perante tanta mediocridade, mas estes ainda são uma pequena minoria. Ideias como criar uma moeda única com a Argentina, fazer uma zona de livre-comércio com a China, o dólar em R$ 4,50 ser o novo normal e que empregadas domésticas estavam indo muito para a Disney fariam qualquer economista corar de vergonha, e seria tratado como maluco até numa roda de conversa entre calouros de cursos de graduação em Economia, mas, neste Brasil surreal em que Bolsonaro é o presidente e Paulo Guedes é gênio da raça, isso é celebrado como liberalismo avançado. Então tá! O pibinho de 1,1% de 2019 prova que, apesar da blindagem quase total da imprensa e irrestrita do tal “mercado” (leia-se bancos, Fiesp e Bolsa de Valores de São Paulo), o Posto Ipiranga foi a segunda maior fake news da eleição de 2018, perdendo apenas para o conto do “mito”.

O MERCADO, GUEDES E A ESTRATÉGIA BOLSONARO

Se considerarmos o mercado como uma corporação que em 2018 teve de escolher um novo presidente entre 13 candidatos pré-selecionados, é fácil de ver que sua direção errou na contratação. Fracassou a estratégia de dizer que o escolhido tinha em sua equipe um grande executivo de finanças, alinhado à corporação, e que este exerceria o verdadeiro papel de CEO, enquanto o presidente escolhido se contentaria com o papel de cavalo de troia. Dá até para entender por que no Brasil o mercado precisa de tanta proteção.

TV ESCOLA

O presidente Jair Bolsonaro defendeu o cancelamento de contrato do Ministério da Educação com a TV Escola. Na visão dele, os programas transmitidos pelo canal eram todos de esquerda e seguindo os pensamentos do educador Paulo Freire, a quem se referiu como “energúmeno”. Pois bem, senhor presidente, a TV Escola tem uma das melhores programações da TV brasileira. Passe a assistir ao programa, para saber mais e não ser chamado de energúmeno.

PREVIDÊNCIA PAULISTA

Mesmo com o PSDB não elegendo uma grande bancada de deputados estaduais em São Paulo, o governador João Doria, com diálogo republicano (que falta ao Planalto), fez a lição de casa e conseguiu aprovar a reforma da Previdência do Estado, por 59 votos a favor e 32 contra, o que vai proporcionar nos próximos dez anos uma economia de R$ 32 bilhões aos cofres do Estado. Isso certamente será revertido em benefício da população, com investimentos nas áreas de saúde, educação, transporte urbano, etc. No entanto, não faltou naquele dia o carnaval da violência extrema, tão frequente, do partido de Lula e de seus aliados, que tentaram impedir a última votação, fazendo o que melhor sabem: promover badernas, quebra-quebra, etc. Assim, destruíram parte do edifício e dos equipamentos da Assembleia Legislativa de São Paulo.

VERGONHA

Sou funcionário público estadual e, do meu salário bruto de R$ 12 mil, desconto 27% de Imposto de Renda na fonte e mais 14% de Rio previdência, restando-me míseros R$ 8.200, hoje uma renda paupérrima em face do custo de vida nesta caríssima cidade do Rio de Janeiro. E não tenho nenhum reajuste salarial há mais de seis anos. Pago R$ 2.700 de IPVA para transitar em ruas esburacadas e cheias de remendos e crateras. Recebi do meu pai um apartamento de herança em Copacabana, avaliado, criminosamente, pela prefeitura em R$ 3 milhões, valor real de mercado – R$ 1,8 milhão. O IPTU do dito imóvel passou de R$ 2.820 para R$ 5.852, um assalto, um roubo! Paga-se um IPTU escorchante para viver numa cidade caindo aos pedaços, sem calçadas decentes, sem saúde, sem escolas públicas de qualidade e com um mar de gente dormindo ao relento na sua porta. Os bancos nos exploram com taxas e juros criminosas, sem que o Estado tome qualquer providência. Enfim, o Rio de Janeiro e o Brasil atual são realidades vergonhosas. Aqui, a pobre classe média é saqueada e os pobres jamais conseguem ver uma luz sequer no fim do túnel. Eu tenho absoluta vergonha deste país, vergonha de ser brasileiro.

VERÍSSIMO

A propósito do texto de Luís Fernando Veríssimo de ontem (O triunfo da injustiça), aconselho o autor que leia o artigo de Fareed Zakaria, do The Washington Post, A ilusão escandinava de Bernie Sanders, publicado no Estadão na terça-feira, 3 de março.

A PRAGA DA IMPUNIDADE

Entre tantas notícias questionáveis, oriundas de declarações inusitadas do presidente Bolsonaro, surgiu finalmente uma que realmente atende às aspirações prioritárias da população brasileira. Trata-se de propostas entregues pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para agilizar julgamentos. Entre elas, o principal, que é o cumprimento da pena logo após a condenação do Tribunal do Júri. O principal argumento do ministro Toffoli é de que 30% dos crimes contra a vida prescrevem antes da punição. Finalmente, o presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) teve a iniciativa de resolver a maior praga que se abate sobre nosso povo, que é a impunidade. A demora da Justiça e um número absurdo de recursos de que um réu endinheirado dispõe para se livrar da cadeia são o principal motivo dos crimes contra a vida e os decorrentes de corrupção. Estes também carecem de agilidade em seu julgamento. Cumpre lembrar, por fundamental, coibir as táticas das chamadas chicanas, ou seja, brechas existentes da legislação leniente que defensores mais competentes conseguem vislumbrar nas leis, para que os seus clientes alcancem o umbral da impunidade. Caberia, a meu ver, nesta tão esperada reforma, classificar também como crime hediondo aqueles cometidos pelos servidores públicos e políticos desempenhando funções públicas, os denominados crimes de corrupção, com prejuízos ao erário, em qualquer nível de governo. Como sabemos, comumente eles envolvem grandes quantias, que com certeza fizeram falta nas verbas destinadas ao setor de saúde, por exemplo. Estes criminosos matam no plural, aqueles que aguardavam nas filas dos hospitais, nos prontos-socorros e nos atendimentos médicos, dos mais diversos. Isso não é ilação, e sim a constatação pura da relação falta e efeito. Podemos citar como exemplo a situação atual do Estado do Rio de Janeiro, onde todos os governadores eleitos desde 1998 foram presos por corrupção. O Brasil está entre os países que mais matam por assassinatos, e a impunidade é a mãe de todos eles. E isso vem acontecendo no Rio, em todas as áreas atendidas pela administração pública, inclusive com pessoas morrendo atingidas por balas perdidas. Isso não pode acontecer num país que se diz civilizado. Seus autores merecem uma resposta dura das autoridades e condenação exemplar. Também seria importante, se possível, incluir numa reforma do sistema judiciário mudanças na sistemática das prisões, para que abrigassem os presos classificados por índices de periculosidade e agressividade, mesmo em prejuízo do direito de ficarem próximos aos seus familiares.

O ‘REI DO ÔNIBUS’ NO STF

Mais um voto de Gilmar em favor do “rei dos ônibus” do Rio de Janeiro (Estadão, 4/3). Até quando o ministro Gilmar Mendes vai favorecer o bandido João Barata Filho?

SEGURANÇA HOLÍSTICA

Em entrevista recente, o supremo libertador geral, ministro Gilmar Mendes, questionado por esse adequado e genuíno título, disse que “as prisões hoje são home office do crime. Você leva uma pessoa que roubou uma bala e ela vira soldado do crime organizado. Temos de pensar a segurança de maneira holística”. Procurando entender a totalidade desse “fenômeno” à luz da intermitente “sabedoria” de sua excelência, entendi que os “soldados” endinheirados, empresários e políticos donos das fábricas de bala$ e bola$, agentes das organizações criminosas que saquearam o erário, correm sérios riscos de serem cooptados pelos encarcerados e perigosos (?) ladrões de bala a varejo, daí as benesses da caneta do supremo libertador concedendo-lhes a liberdade ou o conforto e a segurança da prisão domiciliar, desde que não falem palavras feias, comam tudinho, durmam cedo e não conversem com companheiros igualmente apenados no mesmo regime. É outro patamar!, diria um jogador flamenguista em evidência. E, se fizerem o “dever de casa” direitinho, terão direito a viajar ao exterior. Quanta cara de pau, hein! Povo do meu Brasil, não compre estes shows stand-up comedy do dr. Gilmar. Entre os ofícios de comediante pastelão e de jurado ideológico dos espetáculos circenses supremos, pelo bem do Brasil, voto pela transmutação do comediante falastrão em boneco ventríloquo da imparcial e isenta justiça que se faz jus. É o relatório.

O SUCESSOR DE CELSO DE MELLO

O ministro Gilmar Mendes se pronunciou recentemente a respeito do sucessor de Celso de Mello quando de sua aposentadoria. Disse Gilmar: “Celso é para todos nós um ícone, é da cultura, do equilíbrio, das garantias, do Direito Constitucional. Não se pode pegar qualquer sujeito, indivíduo que for. O escolhido deverá perguntar: Será que sou digno dessa cadeira?”. Gostaria de perguntar ao ministro Gilmar qual foi sua opinião quando da nomeação de Dias Toffoli na vaga de Joaquim Barbosa. Podia ser uma pessoa sem experiência, militante e advogado do PT e que nunca conseguiu ser aprovado em concurso para a magistratura de primeiro grau? Não é do Supremo Tribunal Federal (STF) que deveriam vir as decisões coerentes e sem ideologia?

SEM SOLUÇÃO

A característica de insolubilidade pode ser aplicada a dois problemas que estão ocorrendo no momento, em razão das fortes chuvas que caíram em diversas cidades do Brasil e estão sendo exaustivamente abordados pela mídia: o desbarrancamento de encostas, levando consigo e destruindo habitações precárias e ceifando muitas vidas; e as inundações ou alagamentos que, quando não arrastam e matam seres humanos por afogamento, inundam sua moradia, destruindo quase todos os seus bens. Esses problemas são recorrentes há muito tempo e, cada vez que acontecem, os órgãos de comunicação começam a “caçar” os responsáveis pelos fatos e viram suas “baterias” para os governantes de plantão. Estes têm culpa, sem a menor dúvida, mas não são os únicos responsáveis. A responsabilidade recai também sobre todos os que ocuparam postos, há décadas, se não séculos, em governos passados. Vamos analisar os dois casos. Os desbarrancamentos ocorrem primariamente porque governos anteriores nunca procuraram melhorar a situação econômica das classes sociais baixas para permitir que os mais pobres conseguissem uma habitação decente e sem risco. Pelo contrário, com suas práticas corruptas, desviaram recursos para seus próprios bolsos e de seus apaniguados, quando poderiam tê-los aplicado em programas habitacionais. Os que existem (tipo CDHU, Minha Casa Minha Vida, etc.) são pífios e resolvem apenas uma ínfima parte do problema. Não passam de embromações. Alternativamente, esses governantes poderiam ter impedido essas construções no seu início, mas por negligência ou peso na consciência não o fizeram. Do lado das vítimas, essas ocorrências são ainda mais dramáticas, pois os desvalidos, entre morar embaixo de pontes ou viadutos e morar em local considerado de alto risco, optam pela segunda alternativa. Às vezes ignoram ou não têm consciência do perigo, mas em outros casos sabem dos riscos e assim mesmo, na ânsia de ter “um lugar para morrer” ou ver realizado o sonho do “casebre próprio”, optam por assumir o risco de morrer. E muitas vezes morrem, mesmo. Hoje, a única solução visível é inviável seria retirar todos os moradores (milhões) que vivem nesses locais perigosos e transferi-los para uma moradia segura em outro local, bancando os custos, é claro. “Ni pensar!” Não há mais recursos para tanto. Com relação ao segundo problema, as enchentes em São Paulo, elas ocorrem há muito tempo. No artigo São Paulo das Enchentes, 1890-1940, o autor Janes Jorge escreve: “Até fins do século XIX, o núcleo central paulistano, no alto de uma colina, ficava em meio às várzeas alagadas dos Rios Tietê e Tamanduateí”. Hoje, acrescente-se a isso também os alagamentos na várzea do Rio Pinheiros. Ou seja, sempre que chove torrencialmente, os rios transbordam e alagam as áreas próximas às suas margens. Punto y basta! Não há muito o que fazer. Por outro lado, não se tem notícia de inundação que tenha ocorrido próxima ao espigão da Avenida Paulista. Quando São Pedro resolve, não há limpeza de bueiros, rebaixamento de calha de rio, construção de piscinões e outras providências que segurem os “tsunamis” que vêm dos céus. Claro que todas essas providências precisam ser tomadas, mas só amenizam os efeitos, não resolvem. O certo, nessas áreas críticas, por exemplo, teria sido se as autoridades competentes (belo paradoxo) só tivessem aprovado projetos de construção de imóveis com o primeiro piso habitável localizado a 3 metros de altura com relação ao nível da rua, construído sobre um piso inferior inundável. Mas agora é tarde. O pior é que os moradores desses locais nunca pensam que estão sujeitos a esses desastres. Quando compraram e construíram seus imóveis, deveriam ter considerado essa hipótese. Há uma certa inconsciência com relação a isso. Emblemático é o caso dos moradores que compraram lotes e construíram suas casas num local aqui em São Paulo chamado Jardim Pantanal. O que eles poderiam esperar que acontecesse num lugar com esse nome?

DESOCUPAR O CAMINHO DAS ÁGUAS

O pioneiro foi morar na margem do rio, porque ali tinha garantido o abastecimento de água, terreno fértil para suas culturas de subsistência e a via para seu barco ou canoa. Daí se originam muitas das cidades brasileiras e os problemas que hoje afligem as populações dos vales e encostas, vítimas frequentes de cheias e deslizamentos de terra. Quando a civilização chegou e as terras foram tituladas, o ideal seria ter retirado os ocupantes das áreas de aluvião e das encostas, que a natureza demarcou para suas movimentações. Mas isso não foi feito. Com o passar dos anos, a acomodação e até os interesses econômicos e políticos permitiram o adensamento das ocupações. E, hoje, quem invadiu esses lugares reclama das cheias e os moradores dos morros temem as pedras e as barreiras. O problema precisa ser resolvido mediante a remoção dos que ocupam o caminho das águas, das pedras e do barro. É uma tarefa gigantesca, que transcende o tempo de um, dois ou mais governos, e tem de ser obra de Estado, de execução obrigatória. De nada adiantam piscinões, afundamento de leitos de rios e outros paliativos. O correto é livrar as áreas inundáveis e desmoronáveis, removendo a população para pontos seguros e, principalmente, impedindo a reocupação. Que comecem as obras.

DIPLOMA NEGADO

A Escola Estadual Fidelino Figueiredo, escola de ensino médio em São Paulo (Rua Imaculada Conceição, 71, Santa Cecilia), está se negando a dar o certificado de conclusão de curso dos alunos do ensino médio. O diretor, que nunca está lá, alega que é a Secretaria de Estado da Educação que determinou que a entrega seja realizada só em abril. Eles são obrigados a fazê-lo em até 45 dias, mas não estão nem aí para esse prazo, nem com a ameaça de mandado de segurança, e com isso estão conturbando a vida daqueles alunos que entraram em faculdades e muitos até que perderam a matrícula por falta dessa documentação.

A POSSE DE REGINA DUARTE

Já na posse da atriz Regina Duarte como secretária da Cultura, pudemos ver que ela não tem a mínima capacidade de desempenhar o cargo a que foi designada. Sua estrutura, como vimos, é artística bem longe da política. O tempo dirá!

CONTINÊNCIA

Vão criticar a Regina Duarte por qualquer coisa que faça para mudar o quadro da cultura no País. Fez uma continência para Bolsonaro? Pau nela. Mas, espertamente, com a continência, evitou o contato com todos nestes tempos de coronavírus. É exemplo a ser seguido!

SURPRESA?

Para surpresa de ninguém, a classe artística não foi à posse da Regina Duarte na pasta de Cultura.

BOCA SUJA

Olavo de Carvalho, guru de Bolsonaro, filósofo de boca suja, não sabe fazer outra coisa que não seja xingar as pessoas que não são de sua laia. É uma pena ele criticar a atriz Regina Duarte, mulher íntegra, com história em seu currículo e que sempre apoiou a direita lúcida e nunca cometeu nenhuma conduta indevida em sua vida profissional. Não será agora, nesta altura de sua carreira, que cometerá deslizes e máculas em sua história. O guru que cuide de sua vida e de seu linguajar obsceno e deixe o governo em paz.

CELEBRAÇÃO

Na noite de quarta-feira, o Teatro Municipal de São Paulo lotou com um caloroso público que assistiu a um concerto celebrando o início do Ano Beethoven – 250 anos de nascimento. A talentosa pianista carioca Vera Astrachan tocou o Concerto n.º 1, acompanhada pela Bachiana Filarmonica sob a magnífica regência de João Carlos Martins, e foi brindada com aplausos vibrantes por sua envolvente e límpida interpretação. A Orquestra ainda tocou a Sinfonia n.º 1 de modo a que a música fluiu como um bálsamo para nos aliviar destes tempos tenebrosos. Música é arte, cultura é arte, portanto música é cultura, e é disso que nosso povo precisa.

São Paulo