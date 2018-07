Fórum dos leitores

Tragédia pra lá de anunciada

Em nove anos de governo do PT, se não houvesse tanto desvio de verbas destinadas à infraestrutura, moradias decentes para a população, saneamento básico e construção de barragens conta enchentes em áreas de risco, talvez as consequências das fortes chuvas fossem menos agressivas. Cara Dilma, no começo do seu mandato, quando daquela tragédia no Estado do Rio de Janeiro, a senhora prometeu prioridade para a prevenção dos desastres naturais, mas 90% dos recursos destinados a essa causa foram abocanhados pelo “curral eleitoral” do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, no Estado de Pernambuco. Só que agora a catástrofe está sendo em Minas Gerais, que tem mais de cem cidades afetadas e cuja população está desabrigada, com fome, frio e exposta a todo tipo de infecções causadas pelas águas contaminadas das enchentes. Apesar de toda a tragédia que o País está passando, tenho uma grande curiosidade: qual foi o critério ou manobra usado pelo ministro Mantega para colocar o Brasil como a sexta economia do mundo, se estradas no País servem como diques?

MÁRCIA CALLADO

São Paulo

Sentindo na pele

As fatídicas e clássicas enchentes que acontecem nas mesmas épocas e nos locais de sempre dão uma real dimensão da incompetência dos governos a nós impostos por demagogia. A presidente Dilma deve ficar bem atenta, pois o povo está sentindo na pele essa incapacidade. E quando o corpo sente, a mente desembota.

GERALDO SIFFERT JUNIOR

Rio de Janeiro

A conta

Além de enviar 8 toneladas de medicamentos para Minas, a presidente Dilma devia enviar a conta da despesa a Fernando Bezerra.

RONALDO GOMES FERRAZ

Rio de Janeiro

Megalomania

Diante do atual sistema de favorecimento político-partidário, a sociedade brasileira está de novo às voltas com mais um trauma administrativo, agora envolvendo Fernando Bezerra Coelho, do Ministério da Integração Nacional. Se, para fazer parte do cenário de propaganda eleitoral da presidente Dilma, os contratos feitos às pressas com empreiteiras para as obras de transposição do Rio São Francisco já tiveram reajuste de quase R$ 2 bilhões, não consigo imaginar o que acontecerá se o projeto do trem-bala, orçado em R$ 36 bilhões, sair do papel, só para satisfazer a obsessão de grandeza dos “cumpanheiros”. Será que não está surgindo o Ministério da Desintegração Nacional?

EDGARD GOBBI

Campinas

É só escambo

A notícia da apropriação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), estatal com aportes bilionários da União, em esquema nepotista por “sacripantas” da base aliada, apenas dá razão a Fernando Henrique Cardoso, por ter levado a efeito, em seu governo, amplo programa de privatização, que só lastimo não ter sido mais aprofundado. Os petralhas não poupam FHC pelo que chamam de “privataria”, neologismo que inventaram para carimbar a administração tucana - até encomendaram um livro para prosseguir na catilinária. Mas o fato é que estatal, ao fim e ao cabo, é isso aí que hoje estamos vendo no primeiro escândalo federal de 2012: pasto verdinho para satisfazer apetites políticos da base aliada. Nada mais que isso.

SILVIO NATAL

São Paulo

INFLAÇÃO

Me engana que eu gosto

Como num passe de mágica, os economistas do BC conseguiram, na famosa conta de chegar (tira um pouco daqui, outro pouco de lá), fazer a inflação do Brasil em 2011 se acomodar exatamente no topo da meta. Enquanto isso, nós, pobres mortais, sempre que entramos num supermercado saímos com a sacola cada vez mais vazia. E com os cabelos em pé!

MAURÍCIO LIMA

São Paulo

SACOLAS PLÁSTICAS

Prioridades

Como a cidade de São Paulo está toda em ordem, não tem nenhum problema, o prefeito Gilberto Kassab foi à Associação Paulista de Supermercados apoiar a campanha “vamos tirar o supermercado do sufoco”, eliminando as sacolas plásticas. Os donos de supermercados apenas visam ao lucro, se estivessem preocupados com o planeta ofereceriam, no lugar das sacolas plásticas, sacos de papel reforçados, que não contribuem para a degradação ambiental. De olho nas próximas eleições, Kassab foi marcar o ponto e garantir reforço no seu caixa 2. E o consumidor que se vire para transportar suas compras. Enquanto isso, a cracolândia continua sem solução, mas Kassab nem pensa em passar perto dali. Entenderam as prioridades do prefeito?

IZABEL AVALLONE

São Paulo

CRACOLÂNDIA

Desarticulação

Quando dava até vontade de dizer “agora vai!”, foi muito triste ler no Estado sobre a desarticulação entre os governos estadual e municipal, entre suas secretarias e seus departamentos, na ação de combate ao flagelo do tráfico e consumo de crack, que há muitos anos envergonha a cidadania paulistana. A magnitude do problema não admite essa forma de conduzir as coisas, sob pena de desacreditar ainda mais o poder público e desesperançar a população.

EDUARDO BRITTO

São Paulo

Eles não sabiam...

Alckmin, Kassab e o comando da PM não sabiam do início da ação na cracolândia... Se tivesse saído tudo a contento, duvido que “dom pedágio” e “mister implosão” admitissem isso. Me engana que eu gosto. Acorda, Brasil!

ANGELO ANTONIO MAGLIO

Cotia

Não perde por esperar

O prefeito Kassab vai sentir o que é implosão eficiente nas próximas eleições paulistanas.

TANIA TAVARES

São Paulo

MORDOMIA

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República alugou uma casa de alto luxo avaliada em R$ 4,5 milhões, com 780 metros quadrados, em São Paulo, nas proximidades da residência do vice-presidente, Michel Temer, cujo aluguel acertado é de R$ 19,5 mil e um custo mensal de R$ 55 mil, para abrigar os seus seguranças, que absurdo, que desacato, que desrespeito ao dinheiro público e ao povo brasileiro. Mais uma "roubalheira" institucional confirmada e vai ficar por isso mesmo? Desde quando "bandidos" precisam de segurança? Que afronta, reclamar prá quem? Os "malfeitos" permanecem e continuam no desgoverno mitômano do PT e alugados, estamos sendo "roubados" a todo instante, nós cidadãos que precisamos fazer uma boa faxina, antes que acabem conosco e com o Brasil, "país rico é país sem pobreza".

São Paulo

IMORAL

São R$ 55 mil mensais pagos para a manutenção de uma residência usada para abrigar a equipe de segurança do vice-presidente da República, Michel Temer, em um bairro nobre de São Paulo. O absurdo maior dessa despesa é que Michel Temer tem residência oficial em Brasília e não poderia ter despesas relacionadas a uma segunda residência, essa particular, onde ela e sua família passam eventualmente fins de semana, pagas pelo povo brasileiro. É imoral, é ilegal e alguém do Ministério Público tem que tomar alguma atitude com relação a isso. É o nosso dinheiro sendo surrupiado.

Rio de Janeiro

CARO DEMAIS

Fiquei mais uma vez enojada com a notícia sobre a casa de quase R$ 5 milhões alugada pelo vice-presidente da República em São Paulo. É uma afronta aos brasileiros honestos, que labutam e nunca saem do arroz com feijão! Quem paga esses R$ 55 mil mensalmente para manter essa casa e ainda o salário dos inúmeros empregados do vice-verde e amarelo? Ou será que o programa Minha Casa Minha Vida está também bancando locações de mansões?

Mogi Guaçu

ELEIÇÕES E SINDICATOS

A matéria PSDB e PSD avançam em reduto petista e lançam 300

sindicalistas candidatos (2/1, A4) mostra a preocupação desses dois partidos para concretizar uma aproximação com os sindicatos para as eleições municipais deste ano. Para se ter uma idéia dos sindicatos atualmente o editorial do Estadão A farra do imposto sindical (6/11/2011) mostra que quatro novos sindicatos são criados por semana e, que o interesse principal dos novos sindicalistas é ficar de olho apenas no dinheiro que o governo retira anualmente do bolso de cada brasileiro empregado com carteira assinada equivalente a um dia de trabalho (imposto sindical) e sem a obrigatoriedade de prestação de contas ao TCU – veto do presidente Lula. Fica valendo para o PSDB e PSD : diga-me com quem andas que eu te direi quem és .

Campinas

REPÚBLICA SINDICALISTA

A República Sindicalista do Brasil agora está completa. O PT há muito adotou os principais sindicalistas do país, agora a dita oposição, PDS e PSDB arrebanhou a escória. O ano de 2012 promete.

São Paulo

TIRO NO ESCURO

Só esperamos que os quase 300 sindicalistas lançados candidatos pelo PSDB e PSD, como tomamos conhecimento, não virem à casaca após serem eleitos. Se a fidelidade prometida for até onde o afago petista se estender estaremos na mesma. Essa demanda poderá ser mais um tiro no escuro. Torçamos para que não seja!

Leila E. Leitão

ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Os sindicalistas tiveram sucesso na empreitada pró-Lula, Dilma e agora vêm com força total nas eleições municipais. O que surpreende é que os vigaristas, digo sindicalistas, estarão no PSDB e PSD. Como visto anteriormente, alguns sindicalistas têm o título de fachada, pois alguns sindicatos são criados apenas para sustentar os roubos de verbas públicas. Fiscalização que é bom, nada. Conforme diz o ditado quem não pode com o inimigo alia-se a ele. Esse foi o preço que Lula pagou para ganhar o poder e agora, os demais partidos estão convencidos de que a porta de entrada para a política tem de passar pelos sindicatos. As eleições de outubro prometem outro estelionato eleitoral, se nada for feito para coibir o abuso das candidaturas e as doações de campanha, que estimula a corrupção e as falcatruas. Propaganda eleitoral deveria ser proibida e candidatos mentirosos deveriam ir para o cárcere. De nada adianta sonhar, estamos no Brasil, o país dos tolos!

São Paulo

ELEIÇÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quem quer que converse com históricos eleitores do PSDB em São José dos Campos (SJC) ouvirá a mesma coisa de todas as bocas: "se Emanuel Fernandes não sair candidato 'a prefeito , o PSDB não emplaca no ano que vem!". Não que o PSDB não tenha bons nomes entre os pré-candidatos, porque ele os tem sim, e muito bons até. Entretanto será que esses candidatos 'a candidatos terão, junto ao eleitorado joseense, o mesmo apelo, carisma, e o currículo de serviços prestados à comunidade que consiga se igualar à inquestionável aceitação que o nome Emanuel Fernandes tem em SJC? Essa é uma pergunta de extrema importância, que o PSDB vai ter de responder antes de desistir de convencer o nosso deputado federal e ex-prefeito a ser novamente candidato, pois diz respeito à própria sobrevivência e ao futuro do PSDB em SJC.

São José dos Campos

O PODER VALE MAIS

No Brasil, onde o governo conquista os votos de grande parte de eleitores em troca de míseros benefícios, como o "Bolsa Família", um paliativo eficaz na sedução dos eleitores e de perspectiva sombria na futura melhoria de vida do cidadão. Se o governo realmente quisesse ajudar o cidadão sair da situação de pobreza e ignorância em que se encontra grande parte de brasileiros, deveria investir pesado na educação, formação profissional dessa imensidão de trabalhadores braçais que levam uma vida subumanas e sem nenhuma garantia futura com essa mísera "Bolsa Esmola". A educação e a formação profissional é de responsabilidade de um país que ambiciona progredir e melhorar seu Índice de desenvolvimento Humano. Porém, atualmente impera a negociação partidária e política numa barganha do toma la da cá. De acordo com os fatos que arrebentam com a economia do país, mas em contrapartida mantém o poder, mesmo tendo que substituir vários ministros acusados de corrupção em apenas um ano, o que vale mesmo é o poder e não a defesa dos interesses da pátria.

São Paulo

EM ANO DE ELEIÇÃO...

Os nossos políticos estão sumidos. Por quê? Até quando? Não tenho visto, nem ouvido, nenhuma manifestação dos “pais da pátria”. Isso me preocupa. E muito!

São Bento do Sapucaí

DILMA PRECISA MOSTRAR A QUE VEIO EM 2012

Se olharmos para os números de 2011, com exceção do crescimento pífio do Produto Interno Bruto (PIB), que deverá ficar em 2,8%, ou de R$ 4,2 trilhões, dá a impressão de que estamos muito bem! Desemprego na casa do 5,2%, com dois milhões de novos empregos criados com carteira assinada. Mercado interno ainda razoavelmente aquecido. Oferta de crédito que alcançou em 2011, a R$ 2 trilhões, ou 48% do PIB, e que no início da década não ultrapassava de 25%. Taxa Selic caindo! E, ainda reservas cambiais de US$ 352 bi. Deposito compulsório retido no BC de R$ 400 bilhões. E de sobra terminamos o ano como a sexta maior economia do mundo! Colocando os ingleses no chinelo! Maravilha! Não! Restam crônicos e importantes gargalos a serem resolvidos sem o qual dificilmente seremos uma Nação desenvolvida... A começar pela corrupção, que pelos cálculos dos especialistas, são desviados por ano no Brasil, e principalmente nesta era petista, algo como R$ 85 bilhões. Que seria o suficiente para resolver a falta de verba para educação e saúde, etc. A infraestrutura continua um caos. Sem estradas, ferrovias, aeroportos, portos de qualidade, para que possamos transportar nossos produtos com custo infinitamente menor. E ainda, mais de 50 milhões de brasileiros que continuam sem serviços de saneamento básico. Vivem com esgoto a céu aberto, o que regularmente são acometidos de alguma doença! Sem falar na reduzida oferta de água potável... E muito mal colocados no Índice de Desenvolvimento Humano. Mas voltando à economia, 2012 a meu ver não será melhor do que o ano passado, como principalmente a presidente Dilma teima afirmar. Porque em 2011, os primeiros seis meses pegaram carona do bom comportamento da economia em 2010 que teve um PIB de 7,5%. E como o último trimestre de 2011 foi de estagnação, e ainda com vendas natalinas fracas, entendemos que o semestre inicial será bem prejudicado. Só talvez com a inflação em baixa. É bom lembrar que qualquer tentativa do governo de estimular o consumo, pode ser uma ação inócua, porque a família brasileira esta com seu orçamento comprometido, e a inadimplência alta. E mesmo com o reajuste do salário mínimo para R$ 622, que promoverá uma injeção de R$ 47 bilhões na economia, não acredito num impacto que propicie importante elevação do PIB. Outra face negativa deste possível recuo da atividade humana no País em 2012, vai se verificar na criação de empregos que não deve ultrapassar a marca do 1,5 milhão, contra 2 milhões de 2011. Ou seja, insuficiente para atender no mínimo os mais de 1,7 milhão de jovens com idade para o mercado de trabalho. A crise da zona do euro, também vai trazer reflexos negativos para a nossa economia. Apesar da melhora dos números da atividade humana nos EUA. A China que também tem alavancado a economia mundial nos últimos anos deve crescer menos. E isso deve contagiar muitos outros mercados. E para piorar, especula-se que os preços das commodities devem cair, como os dos produtos siderúrgicos e agrícolas que muito dependemos para o bom resultado das exportações, e consequente saldo positivo na balança comercial. Como o nosso governo tem sido incapaz de acelerar os níveis de investimentos, não passando dos medíocres 18% do PIB em 2011, não adianta ficar na esperança de que as obras já em andamento para Copa do Mundo, podem ser suficientes para alavancar a economia, já que o blefe do PAC não anda! E por fim, com a alta inadimplência, o crédito para micro, pequena e média empresa, continuara escasso. Mesmo sendo tais setores, os que mais empregam mão de obra. E ainda para o nosso azar, vamos ter de suportar o indigesto Horário Político Eleitoral em 2012... Cruz credo!

São Carlos

BRASIL

Como pode o governo ter o desplante de festejar o fato de sermos considerados a sexta economia mundial, quando a distribuição de renda é vergonhosa, estando quase que tudo nas mãos de uns poucos privilegiados? Enquanto que a Saúde, a Educação e a Segurança Pública estão falidas, ainda podemos coroar esse mar de lama todo, encabeçando a lista entre os campeões mundiais da corrupção institucionalizada.

Bragança Paulista

UTOPIA

Guido Mantega prevê padrão de vida europeu em até 20 anos. Para a Europa, é claro.

Santos

ECONOMIA

É incrível como algumas pessoas conseguem se iludir com notícias como as que o Brasil superou a economia da Inglaterra. O Brasil hoje, de fato, está muito melhor e isso é uma realidade. Mas ignorar por completo nossos crônicos e ainda instáveis e vulneráveis problemas internos, como os de origens sociais e estruturais, por exemplo, é no mínimo uma atitude desprovida de consciência e realismo. Ganhar posições em rankings econômicos e de desenvolvimento mundiais podem ser interessantes a olhos estatísticos. Mas não devemos nos prevalecer e nos iludirmos apenas com dados numéricos. O país faz, sim, por merecer a posição e a respeitabilidade que ostenta hoje no cenário internacional. Mas a humildade e a inteligência em saber reconhecer que ainda falta muito o que fazer e a realizar em vários sentidos, para sermos um dia, exemplo, é por demais necessária.

São Carlos

CENÁRIO 2012

Pode-se dizer que são otimistas as perspectivas para a economia brasileira para 2012. O fundamento é de existirão recursos para atender as razoáveis necessidades e os desejos da população. Para o cenário externo já foram tomadas medidas com relação à dívida. Dos US$ 695 milhões que iriam se vencer nos próximos 12 meses, US$ 650 milhões já foram renegociados para o longo prazo. Ainda restam R$ 45 milhões. Eu acredito que haverá uma solução razoável para o ajuste financeiro das dívidas do Euro. Mas irá tomar o ano todo. Pelo modelo de governo da Presidente Dilma não deverá haver choques na economia brasileira. Também não deverão ser esperadas reformas e outros avanços. A inflação poderá ser balizada em 6%. Poderá haver uma redução no primeiro semestre da taxa acumulada de 12 meses, mas será retomada no segundo. O governo federal não deixará de gastar para vencer as eleições municipais de 2012. Por mais que possam dizer o contrário eu não acredito. Gostaria que a taxa Selic terminasse o ano com 9%AA. Mas com a distensão fiscal do segundo semestre será um sucesso se ela terminar o ano com 10%AA. A taxa não poderá ser inferior porque para que tal ocorra será necessária uma nova regulamentação dos juros da caderneta de poupança. Coisa que dificilmente ocorrerá num governo do PT. Eu vou trabalhar com a expectativa de crescimento da economia em 3,5%. Alguns irão conseguir crescer 10% e outros irão quebrar. A competição deverá ser será feroz. Uma posição pouco ousada será a mais recomendada. Outro indicador importante é a taxa de câmbio. Continuará flutuante. O ideal seria que fechasse o ano numa banda de R$ 1,95 a R$ 2,05 por dólar. Essa ocorrência iria acabar com o processo de desindustrialização na economia brasileira. Isso será possível ocorrer desde que a Presidente Dilma contenha as despesas correntes perto dos valores nominais de 2011. Abriria espaço para o Banco Central baixar a taxa Selic para os 9%aa, Contrário senso o processo de desindustrialização deverá continuar, com a conseqüente redução de empregos. Os governadores deverão a gastar no limite para angariar apoios para os seus candidatos nas eleições municipais. Com o apoio das Assembléias.

Criciúma (SC)

GOVERNABILIDADE

Para onde vão os trilhões que pagamos em impostos? Como é possível governar um país com eficiência e honestidade com um ministério que se apresenta podre, ineficiente e corrupto?

São Paulo

CARGA TRIBUTÁRIA

Com a perspectiva da crise europeia nos rondando, a começar por nossa exportação e depois algum respingo no mercado interno o governo de São Paulo vai ao sentido contrário do que se esperaria e resolve aumentar o IVA. Parece que nosso governador tem recebido aulas dos governantes europeus que em plena crise do Euro corta gasto público e aumenta impostos sem precedentes.

São Bernardo do Campo

DÍVIDA EXTERNA

Afirmar que o ex-presidente Lula pagou a dívida externa, é no mínimo má-fé na informação à população menos informada, principalmente quando se faz uso de um veículo de comunicação do poder de uma televisão. Ouvi esta informação na TV Gazeta. É tão fácil para constatar a verdadeira dívida externa e interna, basta acessar o site do Banco Central. Quem fizer isto irá constatar que o Brasil é um dos países bem classificado com a dívida externa e ainda constatar que durante o governo Lula ele triplicou a dívida interna, recebeu o governo com R$ 600 bilhões e passou com R$ 1,8 trilhão. Muito diferente da afirmação desse repórter que não expressou corretamente a verdadeira situação da dívida brasileira.

São Paulo

FIM DO MUNDO

Estão dizendo ai que é o ano do fim do mundo, bom, realmente pode ser, basta exportar um (1) dos nossos "competentes" representantes da nação para cada um dos países do mundo e "pronto", tá feita a previsão. Ahhhh, se mandarmos todos, só sobra nós.

São Paulo

CRISE MUNDIAL

Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego. Nossa, nossa, assim você me mata. Marolinhas ou Tsunamis, o que for, só serão liberados após o Carnaval...

São Paulo

PORTOS

O governo federal prorrogou até 31/12/2015, através da Medida Provisória 556, publicada no DOU de 26.12, os benefícios do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto). No Art. 15. Da Lei 11.610 estabelece que: “São beneficiários do Reporto o operador portuário, o concessionário de porto organizado, o arrendatário de instalação portuária de uso público e a empresa autorizada a explorar instalação portuária de uso privativo misto.” Na referida MP estabelece que : "Art. 16. Os beneficiários do Reporto, descritos no art. 15 desta Lei, ficam acrescidos das empresas de dragagem, definidas na Lei nº 11.610, de 12 de dezembro de 2007, dos recintos alfandegados de zona secundária e dos centros de treinamento profissional, de que trata o art. 32 da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, e poderão efetuar aquisições e importações amparadas pelo Reporto até 31 de dezembro de 2015." (NR)”. Devemos destacar que os referidos “recintos alfandegados de zona secundária” atuam preferencialmente com cargas de importação (os denominados Portos Secos). Mais uma vez foram excluídos os terminais que operam na movimentação e armazenagem de cargas de exportação (os Redex – Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação) e os terminais que operam na armazenagem e reparo de contêineres. A título de esclarecimento, os Redex foram instituídos como uma opção para o desembaraço de mercadoria em recintos localizados em zona secundária (terminais retroportuários) e não-alfandegados. É considerada uma alternativa para o exportador driblar a morosidade e a falta de espaço nas áreas alfandegadas, reduzir os custos de armazenagem e agilizar a operação. Muito se fala na desoneração das exportações, criando incentivos e benefícios para os exportadores a fim de compensar a defasagem cambial. Neste caso podemos constatar um beneficio concedido para os importadores e as empresas de armazenagem e movimentação destas cargas, em detrimento das empresas que se dedicam a movimentar as exportações (principalmente cargas conteinerizadas). A inclusão das empresas retroportuárias no programa Reporto foi solicitada ao ministro Leônidas Cristino, da Secretaria de Portos da Presidência da República, pelas entidades de classe. Evidentemente este pleito não foi atendido.

Santos

‘O PESSIMISMO DA INDÚSTRIA’

Do editorial de 4/1 (A3) "....mas a industria tem sido incapaz de propor uma discussão razoável e de cobrar uma política séria para redução de custos e aumento de eficiência". Enquanto isso, dirigentes da Fiesp usam a entidade para projetos pessoais, políticos e cortejam os poderosos (vide mega homenagem ao ex-presidente Lula em 2011).

São Paulo

REPUBLIQUETA DE BANANAS

O PIB virou mania de governos, principalmente, dos governos ruins. O PIB é a forma mentirosa de enganar e se enganar. Reflete alguns índices que são reais, e outros que são irreais. Por exemplo, o investimento do governo. A ponte Jiaodhou na China, com 42 km de extensão, custou R$ 2,4 bi. A ponte projetada sobre o Rio Guaíba, RS, com 2,9 km, vai custar (no mínimo) R$ 1,16 bi, isto é, na China uma ponte custa 7 vezes menos por km do que no Brasil, e isso comparando "orçamento", que nunca se cumpre, com "custo real" que é apurado. Outro fator que acelera o PIB é o consumo, o governo pode aumentar significativamente o mesmo se escancarar os créditos podres, que determinaram a crise americana que está explodindo o mundo. Mas no Brasil, governante é impune, governo e banco na vão à falência, etc. Dilma "promete" crescimento para 2012, possivelmente deve estar querendo dizer PIB maior do que 2,8% deste, digamos 3%, mas como todo governante brasileiro que se preze, não diz como. Se toda a produção for mal, inclusive a agrícola que sustenta o país, mas depende de exportação, grandes pontes como a acima, financiamento da construção com créditos podres que a Caixa garante, etc., podem fazer o PIB crescer, ainda que o Brasil permanece uma mísera republiqueta das bananas. É assim que se governa no Brasil, principalmente a partir da "Const. socialista do poder ou do "pudê" de 88", atingindo os píncaros do descaso na era Lula que inclui a "dama do ano", D. Dilma, que se esforça da boca para fora para ser a "dama de ferro". Como não existe mais a "Cortina de Ferro" de sua ideologia, talvez usa a cortina de bananas.

São Bernardo do Campo

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O editorial Iniciação Científica (Opinião, 5/1) foi bem construído e conclama à discussão. Cabe lembrar que a iniciação científica é também o momento do jovem aprender a pesquisar. Assim fiz eu e assim vários de meus alunos não se restringem à consulta e compilação da informação científica, mas também fazem ciência. O resultado disso não é apenas um apoio à manutenção escolar e, sim, publicações em revistas especializadas, participação em eventos científicos nacionais e internacionais, além de prêmios científicos e tecnológicos ganhos como fruto do desenvolvimento desses projetos. Querer vincular o estímulo à ciência exclusivamente a questões sócio-econômicas é um tiro no pé. Lembremos que as universidades públicas que têm as maiores fatias dos recursos de bolsas são também as que investem pesadamente com suas políticas e orçamentos internos no avanço do conhecimento. Não são caça-níqueis.

Atenciosamente

Lorena

PROPAGANDA DE CIGARRO

Revela um estado de incoerência a notícia: o governador Geraldo Alckmin veta projeto de lei (aprovado no legislativo por unanimidade ressalte-se) que proibia a propaganda de cigarros nos pontos de venda. Quaisquer que sejam os termos da proposta rejeitada, esta, certamente, era muito melhor que os do veto. Se mundialmente (no Brasil inclusive) há uma diuturna e insistente campanha antitabagismo, a propositura rejeitada vinha ao encontro dessa aspiração (não a outra, a aspiração de fumaça é claro). Vetando o projeto por motivos irrelevantes (existência de mensagem de advertência no maço do vício e inexistência de lacunas na lei vigente – Metro, 4.1.2012), perdeu o Governador a oportunidade de atirar na parte visível iceberg e contribuir para a erradicação de vícios maiores como o das drogas entorpecentes e das bebidas alcoólicas. É pena; mais uma vez o Governador Alckmin assumiu a posição de se contrapor ao que dele era esperado.

São Paulo

RADARES

A implantação do atual Código de Trânsito Brasileiro foi um fiasco, nossas autoridades de trânsito não conseguiram implantar uma fiscalização eficiente que prevenisse o mau comportamento dos motoristas, garantindo a segurança dos próprios motoristas e dos pedestres. Por exemplo nunca vi, ou soube, que um motorista que estivesse falando ao celular foi abordado por agente! A única fiscalização que implantaram foi a eletrônica, que multa depois do fato ocorrido, ou seja, pune, mas não evita. Essa fiscalização apenas garante uma boa arrecadação. Com a nova medida implantada eliminando a necessidade de sinalização previa sobre a existência de radares poderemos ser multados em grandes e largas avenidas onde uma autoridade de trânsito achou que andar a 40km/h é o adequado. Já vimos que os acidentes não foram reduzidos e veremos que não serão, mas a arrecadação com certeza irá aumentar.

Goiânia

IPTU 2012

Gilberto Kassab com certeza deve estar todo "feliz", "alegre", "sorridente", mediante as entregas dos carnês do IPTU de 2012. Estes, a serem pagos por nós, "otários". E voltaremos a regar com nosso dinheiro os "cofrinhos" da Prefeitura.

São Paulo

CRACOLÂNDIA

A polêmica a respeito da ação da Prefeitura e do estado na região é longa, muitas organizações e a população reclamam da falta de ação das autoridades. Nossa legislação não permite a internação compulsória, mesmo que estas pessoas não tenham condições de tomar decisões mínimas sobre sua vidas. O Dr. Dartiu Xavier da Unifesp e algumas ONGs declararam que o trabalho de anos será destruído por estas ações. Pergunto qual foi o resultado de anos(quantos?) destes trabalhos, e qual foi este trabalho, pois pessoalmente desconheço qualquer atividade que não tenha sido paternalista, ou seja inócua. Será que interessa em ano eleitoral manter a situação como está, e a quem seria?

São Paulo

APLAUSOS

Após deixarem chegar ao ponto em que chegou, deve-se aplaudir qualquer iniciativa e torcer para que dê certo, e se for para fazer críticas destrutivas, o melhor será: por que no te callas?

São Paulo

OPERAÇÃO CRACOLÂNDIA SE ESPALHA

É impressionante como nossos governantes não fazem nada direito, ficam brigando por vaidade para se dizer o " certo" brincam um contra a internação involuntária, outros favoráveis, e nada fazem, óbvio que tem que haver internação, ninguém em sã consciência pode supor que um viciado em drogas tenha condições mentais de decidir isto, é desumano, tem que internar,dar remédios controlados para acalmar, até passar a fase da abstinência, depois dar ajuda psicológica, encaminhar na vida, incentivar igreja, lazer, etc..., perguntar se querem se internar, fala sério, é deboche com a inteligência média da sociedade. e mais, Não deixá-los ficar na "cracolândia" é humilhante,e ainda piora, acontece igual no Guarujá, ha uns 8 anos, tinha um bar que todos ficavam nas imediações, até que a prefeitura os retirou na marra, a partir daí, o Guarujá todo ficou com drogas e trafico, e os bairros de Higienópolis, Santa Cecilia, Pacaembú, perdizes, correm o risco de vira r uma imensa cracolândia, e ao andar da carro agem as beldades que acham que devem perguntar: Oi Louquinho fofo, quer ser internado? Ora vão se internar estes que acham que um drogado tem condição de pensar a seu favor.

São Paulo

NOVAS CRACOLÂNDIAS

Fiquei dois anos no exterior e fiquei chocada ao voltar e ver que o bairro de Interlagos, Cidade Dutra, Rio Bonito e arredores se transformaram em uma nova Cracolândia. É assustador o número de viciados que se drogam nas Avenidas Atlântica (final), Robert Kennedy (entre largo do Rio Bonito e Supermercado Extra), Praça Batista Botelho (Av. Prof, Papini ao lado de um CEU), R. Padre José Garzotti (a noite na marquise da Vidraçaria Artimanha) e arredores. São crianças, mulheres grávidas, adolescentes, pessoas de meia idade, todos viciados em crack. Eles consomem em plena luz do dia a céu aberto ou em barracos improvisados. A sub prefeitura tem tentado de forma ineficiente inibir a permanência desse pessoal na área, derrubando essas malocas e “tocando” o pessoas de um lado para o outro. Mas o tráfico e consumo continuam e principalmente, sem tratamento adequado para o viciado. O número de furtos, assaltos e roubos tem crescido assustadoramente. Temos medo de ir a pé até a padaria da esquina ou esperar um ônibus no ponto. O governo tem tomado medidas contra os viciados no centro e esses têm migrado para os bairros mais afastados. Não adianta transferir o problema. Estamos amedrontados com essa nova ação no centro, essas pessoas não vai simplesmente sumir ou mudar de vida, eles vão mudar de local, e bairros até então sossegados se transformarão em verdadeiros infernos. O prefeito Gilberto Kassab precisa agir na cidade toda e não apenas no centro, o cartão postal da cidade. Acredito que este problema deva estar se repetindo também em outros bairros. Isso é um pedido de socorro! Por favor, debatam este tema.

São Paulo

BARRADO NO BANCO

Os bancos investem milhões em propaganda e marketing, suas agencias estão cada vez mais modernas e os serviços diferenciais para fidelizar clientes são cada vez mais disponibilizados, fazendo a clientela se sentir prime, exclusive, vangogh, especion e toda sorte de paparicos que envaidece até mesmo os mais endinheirados. Basta ter renda ou movimentação na conta, para o cliente usufruir de privilégios como caixas especiais, serviços diferenciados e até gerentes exclusivos. Contudo, eles estão deixando o comitê de boas vindas, ou para quem quiser, a porta da sala de suas agencias nas mãos e por conta de guardas de patrimônio, que na maioria das vezes não são qualificados para a tarefa de receber. Desafio qualquer cidadão a entrar em uma agencia bancaria sem ser barrado em portas eletrônicas frias e sempre travadas. Raramente conseguimos adentrar em uma agencia sem passar pelo crivo de um guarda que não foi treinado para a tarefa de receber com cordialidade e educação. Mulheres bonitas então sofrem ainda mais. Eles travam as portas propositadamente e ficam como estátuas, fingindo não ver o que se passa. Caminham lentamente com olhar desconfiado como se fossem os donos do pedaço. São capazes de bisbilhotar bolsas alheias sem a menor cerimônia em nome da segurança patrimonial. O que é um verdadeiro absurdo, uma acinte ao direito de ir e vir de Cidadãos de bem que são tratados nas portas de bancos como marginais. Embora a segurança esteja em primeiro lugar, o publico não pode ficar refém do humor de profissionais armados e quase sempre equivocados. A Federação dos Bancos precisa encontrar meios de livrar seus correntistas e clientes do constrangimento diário que é o acesso a uma agencia bancaria. Ninguém deveria ser obrigado a abrir bolsas para guardas patrimoniais só por que uma porta travou. Existem meios menos constrangedores de verificar se uma pessoa está portando uma arma ou não. Não é justo que cidadãos de bem sejam tratados como delinqüentes por guardas só por que a porta travou na hora de entrar em uma agência. Enquanto a tecnologia não é disponibilizada, os bancos deveriam mobilizar servidores treinados para a tarefa de receber, ao invés de permitir que a segurança seja reduzida a verificação de bolsas, que 100% das vezes não ameaçam a integridade de ninguém. Até por que, bandidos não usam armas em bolsas de senhoras ou crianças, nem tampouco avisam que irão atacar. Eles costumam contar com a conivência de seguranças e até de funcionários e agem fora do horário de expediente. Não adianta destinar milhões para o marketing institucional, e deixar o primeiro contato nas agências ser realizado por guardas sem condições mínimas para abordar clientes de todas as faixas e classes sociais.

Belo Horizonte