Influência religiosa

Por determinação de seus bispos e por interesses próprios, as Igrejas Evangélicas serão transformadas em comitês de campanha: na porta dos templos fiéis vão distribuir panfletos, induzindo o voto em seu candidato. Caso do pastor Marcos Galdino, da Assembleia de Deus (7/9, A4), que se manifestou com muita convicção e certeza, demonstrando domínio total sobre seus seguidores e os fiéis de sua igreja. Mostrando-se absolutamente seguro, indicando e enfatizando seu apoio total a Celso Russomanno, já antecipou: "Vou botar o Russomanno na Prefeitura"!

ANGELO TONELLI

angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

Desigualdade

Os templos religiosos de qualquer natureza gozam de imunidade tributária. O lançamento de um imposto contra eles é ato nulo. Por força de interpretação extensiva dada ao preceito constitucional, qualquer atividade religiosa tem sido considerada imune. Resultados: primeiro, são um privilégio no mundo econômico; segundo, acumulam riquezas vistosas; finalmente, ao subsidiarem uma candidatura, o financiamento público de campanha já se materializou, em desigualdade favorável a alguns candidatos escolhidos pelos profetas.

AMADEU R. GARRIDO DE PAULA

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

Voto de cabresto

Nada mais é do que voto carimbado o que a maioria dos pastores evangélicos exige de seus obedientes seguidores. Se persistirem os atuais índices do candidato dos pastores e bispos, São Paulo vai virar um megatemplo religioso-político-partidário, onde quem não for favorável a essa classe sociorreligiosa será contra ela. Essa proposta das Igrejas Evangélicas serve de alerta às outras definições religiosas e, principalmente, aos católicos, que sempre usam a mesma cantilena: não indicamos nome, não escolhemos partidos, enfim, não pedimos aos nossos fiéis que votem nesse ou naquele. Resultado: por pura omissão, revanchismo ou mesmo hipocrisia, vão perdendo sua hegemonia social e política. Olho vivo e um exame de consciência farão bem a São Paulo.

ALOISIO A. DE LUCCA

aloisiodelucca@yahoo.com.br

Limeira

Igreja Católica

A exemplo das Igrejas Evangélicas, que declararam apoio irrestrito a Russomanno, a Igreja Católica precisa se manifestar a favor de Serra, antes que seja tarde.

ERCIO RIVA

ercioriva@gmail.com

Catanduva

Quer enganar quem?

O candidato do PT promete hora marcada para atendimento médico em São Paulo. Helloooo! O Serra já fez isso desde os tempos de ministro da Saúde. Será que todos esqueceram? O povão que vai ao Hospital das Clínicas sabe disso. Uma vez testei, pedi consulta com otorrino: hora marcada. E o Serra não vai dizer nada? Seus assessores não lhe contam o que é dito no horário político?

ROBERTO MOREIRA DA SILVA

rrobertoms@uol.com.br

São Paulo

Troco

O candidato Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, acha muito estranho as pesquisas indicarem que ele tem apenas 1% das intenções de voto. Ora, é absolutamente normal, levando em consideração que o candidato é um líder sindical especialista em greves, piquetes, passeatas, tudo o que o paulistano "adora" quando toda a cidade para e ficamos presos por horas nos intermináveis congestionamentos. O candidato acha que somos idiotas?

LUIZ RESS ERDEI

gzero@zipmail.com.br

Osasco

Ficha limpa

Temendo uma grande abstenção, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou uma campanha pelo rádio e pela TV para estimular o comparecimento do eleitor às urnas, usando como pano de fundo o "candidato ficha limpa". Só que o TSE se esqueceu de distribuir a relação com o nome deles. A maioria dos atuais candidatos é "ficha podre".

HUMBERTO DE L. FREIRE FILHO

hlffilho@gmail.com

São Paulo

ATENDIMENTO MÉDICO

Contestação

Sobre a matéria ‘Faria o mesmo’, diz tucano sobre divulgação de prontuário (1.º/9), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) reafirma sua indignação pela veiculação, pelo Estado, de informações inverídicas e parciais acerca do caso do sr. J. M. S. Em nenhum momento a pasta afirmou ao jornal ter pedido o adiantamento da consulta do paciente, o que de fato não ocorreu, como está escrito na matéria de 31/8 e reproduzido na de 1.º/9. Como já explicado e reiterado, o sr. J. M. S. foi atendido em consultas na atenção primária e, em razão da complexidade de seu caso, foi encaminhado a um serviço especializado. Não é verdade que o paciente tenha ficado "dois anos em fila de espera por uma cirurgia", fosse qual fosse. Pouco mais de três meses depois de sua primeira consulta ele teve a cirurgia marcada: solicitou a primeira consulta em 20/9/2011, foi agendada e realizada no dia seguinte e em 13/10/2011 ele recebeu o encaminhamento para continuar o tratamento no Instituto Cema de Oftalmologia e Otorrinolaringologia. Em 13/1/2012 foi submetido a alguns exames no Cema e marcada cirurgia, que não era de catarata, para depois de quatro dias apenas (17/1/2012). Na data da cirurgia os especialistas concluíram ser necessária uma investigação mais detalhada do caso. No mesmo dia o paciente fez alguns exames e seguiu realizando outros até abril deste ano (3/4, 9/4, 24/4). Ficou apenas pendente a biometria ultrassônica (UBM), que é o ultrassom de córnea, exame não incluído pelo Ministério da Saúde na Tabela SUS. A SMS determinou uma auditoria técnica nos procedimentos desenvolvidos pelo Instituto Cema, realizada em 29/8/2012, que confirmou o histórico informado. Em 30/8, além da UBM, J. M. S. foi submetido a outros exames, a fim de que os especialistas tivessem a certeza da melhor técnica cirúrgica a ser adotada no caso, considerado delicado pelo corpo médico. A propósito, se o caso fosse de cirurgia de catarata, o paciente certamente já teria sido operado, uma vez que no Instituto Cema não há fila de espera - o prazo médio para a realização desse tipo de procedimento é de 30 dias. A título de informação, nesta gestão municipal foram realizadas por ano, em média, 14.500 cirurgias - praticamente dobrando os 7.479 procedimentos realizados em 2004.

MURILO PIZZOLOTTI, coordenador de Comunicação da SMS

mpizzolotti@prefeitura.sp.gov.br

São Paulo

N. da R. - A informação de que o exame do caminhoneiro José Machado estava marcado para o dia 26 de dezembro consta de documento entregue ao paciente pelo próprio Instituto Cema. As outras considerações feitas pela secretaria estão contempladas nas reportagens já publicadas por este jornal.

O DISCURSO DA PRESIDENTE

A julgar pelo pronunciamento de quinta-feira da presidente Dilma, em virtude do feriado de 7 de Setembro, o PT está acusando as duras pancadas que vem recebendo nos últimos dias. O patético discurso antiprivatista contra o governo FHC foi revigorado no pronunciamento, dando a entender que a presidente não assimilou bem o artigo do ex-presidente no Estadão, em que ele se referia, com correção, à herança pesada que Dilma herdou de Lula. E partiu para colocações raivosas, pouco compatíveis ao cargo que ocupa, afirmando que FHC "torrou" patrimônio público para pagar dívidas e que os resultados das privatizações foram "ineficientes" - erroneamente, pois só mesmo cegos e fanáticos não se dispõem a reconhecer a eficiência de privatizações como as da Vale, das telefônicas e de rodovias que antes se encontravam em ruínas e que hoje apresentam boas condições de tráfego (as estradas paulistas, que seguiram o modelo de concessões de FHC, são um bom exemplo). Como se já não bastasse a impostura do presidente do PT, Rui Falcão, que, insanamente, disse que o STF está a serviço de uma "elite suja e reacionária", temos que aturar também o estresse de Dilma com os rumos do julgamento do mensalão e vê-la disparar sua metralhadora retórica contra a oposição. Tenha um pouco mais de equilíbrio, "presidenta"!

Henrique Brigatte hbrigatte@yahoo.com.br

Pindamonhangaba

*

ENERGIA MAIS BARATA. SERÁ?!

Se confirmada a promessa feita pela Dilma em rede de Rádio e TV, de que o custo do consumo de energia residencial terá uma redução de 16,2% já a partir de janeiro de 2013, esse benefício permitirá que a minha família compre por mês mais dois quilos de acém, ou três de coxa e sobrecoxa! O que em tempos de crise não é nada mal, não é verdade?! Mas o diabo mora sempre nos detalhes... Principalmente nesta era petista em que as promessas não passam de lorotas em véspera de eleição, ou, como hoje, em meio ao julgamento do mensalão! Assim como foi com a comemoração mentirosa da auto-suficiência na prospecção de petróleo pela Petrobrás, com a construção de 1 milhão de cisternas, ou transposição do Rio São Francisco! E ainda com a festejada pedra fundamental da Refinaria de Abreu Lima na Grande Recife, que iria custar R$ 2,3 bilhões, e hoje longe de sua conclusão que deveria ser em 2011, seu custo por enquanto está em R$ 20,3 bilhões, etc.etc. Por essa razão, apesar de torcer pela sua veracidade, lembro que a presidente nem negociou ainda com os fornecedores privados de energia, principalmente com aquelas empresas que terão suas concessões provavelmente prorrogadas, e com governadores que precisam reduzir o ICMS sobre energia vendida, sem o qual o governo federal não tem condições de bancar sozinho este subsídio de redução de preços de 16.2% para consumo residencial, e até 28% para as indústrias! Se a Dilma, como se espera, sair vitoriosa nesta negociação, vou antecipar o meu pedido no açougue da esquina...

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

APORTE PARA A CAMPANHA

A presidente Dilma, em rede nacional, falou bonito, prometeu ajustes aqui e acolá, mas esqueceu de explicar o porquê da demora para tais soluções alardeadas em seu discurso, que estão mais para apagar incêndio do que provisão de futuro. Nosso pibinho crescerá apenas 1,5%, contra mais de 5% nos países latinos como Peru, Chile, Colômbia, México, que por sinal têm uma carga tributária muito menor que a nossa. Este é o nosso maior problema, e não ficar apagando incêndio apenas em determinados setores. Há anos que nossas indústrias perdem competitividade no exterior por este motivo e, no entanto o governo federal que não trabalha e só usufruiu dos impostos, fica tentando achar o "ovo de Colombo" para os problemas nacionais! Será que diminuindo a carga tributária o País voltaria a crescer e o governo arrecadaria muito mais? Além do que, empresas que atuam na clandestinidade teriam coragem para sair dessa situação. Ninguém gosta de estar fora da lei! No resto o pronunciamento da presidente Dilma só valeu como aporte à campanha política.

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

*

LAPSO

No discurso da presidente Dilma Rousseff para a Independência, ela falou de muitas coisas em que o Brasil avançou, ela só se esqueceu de dizer que o Brasil está em 1º lugar no mundo em consumo de crack.

José Inacio de Queiroz zezinhoqueiroz@yahoo.com.br

Andradina

*

UMA VERGONHA PARA O BRASIL

Pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Drogas revela que o Brasil é o maior mercado mundial de consumo de crack e o segundo de cocaína. É de extrema urgência a mobilização do governo e da Polícia Federal para reagir e enfrentar o tráfico internacional que fez do País território livre para a venda desenfreada de todo tipo de drogas. Mais de 20% de todos os presos nas cadeias brasileiras lá estão por venda de entorpecentes que vitimizam milhões de pessoas e suas famílias. Estar no alto do pódio deste ranking mundial é uma lamentável e vergonhosa colocação para o Brasil. Um desperdício desumano de vidas e um desalento para a sociedade. Uma droga!

J. S. Decol decoljs@globo.com

São Paulo

*

O CONSUMO DE DROGAS NO PAÍS

Está na hora da sociedade brasileira debater abertamente a questão das drogas em nosso país e discutir inteligentemente a reforma do novo Código Penal. Os defensores do que se está propondo alegam que se deve combater o tráfico de drogas mas liberar o consumo. Pergunto a todos: uma coisa não está relacionada à outra? Se não houver consumo não haverá tráfico, ou estou cega? Liberalizar o consumo só vai fazer aumentar o tráfico, se for legal consumir alguém estará vendendo mais facilmente. A pesquisa divulgada hoje sobre o consumo de cocaína em nosso país é aterrorizante. Somos o 2º no consumo de cocaína. Isso deveria servir de alerta para todos nós. E a Comissão Brasileira sobre Droga e Democracia faz anúncios defendendo descriminar o crime e exibem números comprovadamente falsos sobre Portugal. E mesmo se estes números fossem reais não dá para comparar um país com 10 milhões de habitantes com o nosso. Em Portugal ao ser descriminado o consumo houve um aumento e não diminuição. E por que haveria diminuição? Se com restrições já temos números alarmantes por que liberalizar diminuiria? Gostaria de ter uma resposta coerente e não esta baboseira de quantidades mínimas e máximas de porte. Os traficantes logo se adaptariam às regras, claro. Ler a entrevista do sr. Douglas Farah, especialista no assunto, nas páginas amarelas da revista Veja esclarece muita coisa sobre tráfico de drogas e suas estratégias.

Maria Tereza Murray terezamurray@hotmail.com

São Paulo

*

RANKINGS

O Brasil, que têm a 6.ª economia do mundo, uma das maiores cargas tributárias, a 3.ª mulher mais poderosa e o maior ser humano desde nunca antes (na opinião do próprio) os políticos mais corruptos e impunes, não exibe os mesmos altos dados em alfabetização, escolaridade, ranking das universidades, patentes de invenções, IDH, saúde, segurança, infraestrutura, rapidez nas decisões do Judiciário, etc., etc. Ou seja, se a qualidade dos serviços que o povo paga fosse igual à que está incluída nos impostos, teríamos serviços da qualidade que têm os cidadãos dos países escandinavos. Conto do vigário.

Mário A. Dente dente28@gmail.com

São Paulo

*

SAÚDE PÚBLICA

É preocupante o rumo que o assunto flexibilização das drogas está tomando. Para o ignorante pode significar "liberou geral", podendo causar prejuízo não somente na "mente" da pessoa como também na sua atividade laboriosa. Se muitos pararem de trabalhar terão que buscar tratamento e será que as clínicas especializadas estarão em condições de atender essa nova clientela? O consumo atual dessas drogas já é um problema de saúde pública. Além disso, todos sabemos que o viciado sob o efeito das drogas não controla suas ações e para conseguir comprar muitas vezes comete crimes hediondos, como matar os próprios pais. Portanto, deve-se pensar bastante antes de decidir para não aumentar a desgraça nas famílias.

Odiléa Mignon cardosomignon@gmail.com

Rio de Janeiro

*

BRASIL ENTRE OS SETE

Brasil, 1.º em crack e 2º em coca no mundo, agora, sim, está entre os grandes por obra e graça dos governos petistas, a própria fábula de Ali Babá e os 40 ladrões.

Ariovaldo Batista arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo

*

RUSSOMANO E OS RELIGIOSOS

Celso Russomano, do PRB, tenta descolar sua imagem da Igreja Universal - do bispo Edir Macedo - frequentando templos e terreiros de outros cultos de fé, ao fazer campanha política. Mas ele não conseguirá jamais explicar por que os demais concorrentes à Prefeitura de São Paulo em 2012 não apareceram na TV na mesma medida em que ele apareceu. Segundo a revista Piauí, só no primeiro trimestre ele garantiu para si 201 minutos no ar, o dobro do que tiveram seus adversários. E constatou-se que, do tempo que Russomano teve na TV, 92% correspondem a suas aparições na TV Record, emissora controlada pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), cujo braço político é o PRB, ex-PMR, ex-PL, partido que tratou de mudar de nome para tentar escapar da lama em que esteve envolvido no caso mensalão. Mudou de nome, mas não mudou sua essência. Portanto, não adianta Russomano visitar templos e terreiros, quando se sabe que é filiado ao PRB - tentáculo da IURD.

Mara Montezuma Assaf montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo

*

MENTIRAS DE RUSSOMANNO

Já saíram notícias sobre Russomano sendo apoiado, e como, pela Universal, aquela dos sacos de dinheiro para que muitos otários doam. Agora a mentira do candidato é que nunca morou em Santo André e disse que sim para poder se candidatar. Pelo andar da campanha desse senhor, mais mentiras e escândalos sem dúvida virão, afinal, no Brasil, político bom tem de ser surdo, cego e mudo, e ainda ter escândalos nas costas e mentiras daquelas? Mas não adianta só ficar nas manchetes, tem de ser punido e fortemente. Sem complacência nem dó. O mensalão do PT é o melhor exemplo disso.

Antonio Jose G. Marques a.jose@uol.com.br

São Paulo

*

IMITANDO SARNEY

Não constitui novidade a noticiada acusação de falsidade ideológica atribuída a Russomano, segundo a qual teria ele simulado fixação de residência em outro município para fins eleitoreiros. Sarney já deixou o exemplo quando "alugou" um imóvel para dizer que residia no Amapá. Acontece que o senador, mais experiente, deve ter deixado as luzes do prédio vazio permanentemente acesas...

Wilfrido Veronese wilfridoveronese@hotmail.com

Brotas

*

PREFEITO, PERFEITO?

Brilhante o breve relato da vida pregressa do candidato com carinha de bom moço e defensor dos fracos e oprimidos, Celso Russomano apresentado pelo Estado esta semana. Cabe, agora, ao eleitor analisar, refletir, pensar bem e...

Gattaz Ganem net.autoparts@yahoo.com.br

Carapicuíba

*

QUEM COM FERRO FERE...

Russomano repudia o passado, quando cobria bailes de carnaval e praticava a baixaria jornalística, e acusa seus adversários de levar a campanha para a sarjeta. Fica confirmado mais uma vez o velho ditado: "Quem com ferro fere com ferro será ferido".

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

*

EU ESTAVA LÁ

Divulgar vídeo na internet do candidato Russomano apalpando ou entrevistando uma carnavalesca tempos atrás, isso o senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP) soube bem fazer. É lamentável que eu não gravei a imensa vaia que o nobre senador levou em sua cidade, São José do Rio Preto (SP),quando da homenagem a um ilustre filho de Rio Preto, o já falecido e saudoso clarinetista Paulo Moura. A vaia feita pelo imenso público num ginásio de esportes local foi tão grande que o nobre senador não conseguiu sequer falar. As vaias não permitiram. Entrou e saiu do palco sob vaias. Era um verdadeiro e autêntico tucano de bico calado. Já deve ter esquecido a humilhação. Esse fato ninguém me falou, eu estava lá.

José Piacsek Neto bubapiacsek@yahoo.com.br

Avanhandava

*

MISTÉRIOS PAULISTANOS

Quem está familiarizado com as tendências políticas de paulistanos e paulistas deve estar estupefato com os resultados das pesquisas de intenção de voto, quando se verifica que os resultados surpreendem pelo fato de que tanto o PSDB, de José Serra, quanto o poderoso PT, de Lula e Dilma, parecem estar num banco de areia movediça, onde um candidato, Russomano, pelas primeiras tendências apresentadas, deixará o voto paulistano sob o domínio dos evangélicos, mais diretamente a IURD, sob o comando de Edir Macedo. Poder-se-ia dizer que o eleitor paulistano está evangelizado, ou há uma decepção generalizada com os dois caciques da política brasileira? Se não houver uma virada substancial nessa corrida, os cientistas políticos terão farto material para pesquisa.

Jair Gomes Coelho jairgcoelho@gmail.com

Vassouras (RJ)

*

A REJEIÇÃO A JOSÉ SERRA

Senhor Serra, quem criou Gilberto Kassab que o embale. Está duro carregar este peso morto, este caixão sem alça. O senhor deveria ter pensado nisso antes. Renunciar também foi uma atitude lá muito adequada. É isso aí, de mancada em mancada se constrói essa rejeição, digna do Maluf.

Ulysses Fernandes Nunes Junior twitter: @Ulyssesfn

São Paulo

*

HERANÇA PODRE

Fim da era Kassab. Queremos de novo a Avenida que tem a cara de São Paulo de volta, com seus luminosos tal qual a Times Square. A Avenida Paulista, que recebia todas as noites centenas de pessoas de todas as partes do País e do mundo em suas calçadas para deslumbrar-se com toda aquela luminosidade e beleza futurística. Queremos também poder trabalhar e tomar um cafezinho lá no Franz's da Rouxinol em Moema, antes que feche, pois o Kassab tornou proibido o estacionamento nos lugares mais frequentados, obrigando os comerciantes a baixarem as portas. Enfim, é hora de resgatar o que nos foi surrupiado em nome apenas de uma promoção pessoal.

Jatiacy Francisco da Silva jatiacy@estadao.com.br

Guarulhos

*

MALUF ESCLARECE

Certo de que esta carta será publicada, em nome da democracia, nem Paulo Maluf nem Flávio Maluf são réus em qualquer processo na Ilha de Jersey. A família Maluf, por isto mesmo, não sofreu nenhuma derrota jurídica naquele país.

Adilson Laranjeira, assessor de Imprensa de Paulo Maluf rocha_so@uol.com.br

São Paulo

*

LEI CIDADE LIMPA

Pelas declarações do procurador-chefe da Prefeitura, a questão da constitucionalidade da Lei Cidade Limpa é coisa decidida, tanto pelo Tribunal de Justiça de São Paulo como pelo Supremo Tribunal Federal. Assim seja, por pior que seja a lei, pois é um fato que a aplicação de suas normas despoluiu o visual da cidade. Mas deixar o processo contra as duas senhoras aposentadas ser instaurado e vir a ser julgado é outra questão (Fiscal pode ter errado, afirma procurador, O Estado, 3/9/2012). Admite o procurador-chefe que o fiscal que lançou as multas pode ter errado: esta questão antecede de muito a sentença proferida. Será que o procedimento interno que concluiu pela aplicação da multa não abordou a possibilidade de erro nessa imputação? Quando recebeu esse procedimento para propor a ação judicial pertinente o procurador municipal não percebeu o possível erro do fiscal? Com o conhecimento da defesa das senhoras, a procuradoria municipal não aventou a possibilidade de erro do fiscal ao aplicar a multa? Coisa à toa é questionar a decisão pela inconstitucionalidade da lei da cidade limpa após ser proferida a sentença, visto que questionado deveria ter sido, ainda administrativamente, o ato do fiscal que multou as duas senhoras aposentadas. Aliás, a propósito, revela ser um verdadeiro absurdo o argumento invocado pelo procurador-chefe de que, conforme menciona a notícia, "ações anulatórias motivadas por erro são frequentes", revelando com isso que lavrou para si e para a instituição atestado de desídia. Movimenta-se à toa o Poder Judiciário. Ou será uma má intenção, na medida em que se cobra e se reverte a cobrança se o cobrado reclamar administrativamente ("procurar a Procuradoria-Geral do Município e pedir para anular"). Lei do Gerson em franca atividade?

Pedro Luís de Campos Vergueiro pedrover@matrix.com.br

São Paulo

*

ANTEPROJETO POLÊMICO

O anteprojeto do novo Código Penal, em tramitação no Senado e objeto do editorial do Estadão de 5/9 Anteprojeto polêmico, discute, dentre outros temas, a redução da maioridade penal. Faz pelo menos 20 anos que defendo a proposta abaixo, encaminhada há tempo para todos os membros do Congresso Nacional e entidades e associações dos advogados: Não vai adiantar absolutamente nada reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. As armas que estão nas mãos dos que têm entre 16 e 18 anos incompletos passarão para as mãos dos que têm entre 14 e 16 anos incompletos! Senhores congressistas, membros do Poder Judiciário e juristas, a minha proposta leva a uma solução simples e objetiva: 1) O menor que cometer o primeiro crime, responderá como menor; 2) Automaticamente ele será emancipado pelo Estado; 3) A partir do segundo crime o menor, já emancipado, responderá como maior. Assim, os "di menor" pensarão muito antes de cometerem o segundo crime e também não serão mais usados pelos criminosos maiores de idade para levarem a culpa por roubos, furtos e, o mais grave, latrocínios e assassinatos. O único porém é que não me responderam ainda se o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) permite essa emancipação. Se não permitir, que se mude o ECA, uma das maiores aberrações de acúmulos de erros cometidos pela desgraça denominada "politicamente correto".

José Luiz de Andrade Figueira jlafigueira@hotmail.com

São Paulo

*

HOMENS E RATOS

A reforma do Código Penal carrega em seu bojo coisa pior que deixar o MST arrasar a propriedade alheia sem ser punido. O coordenador da comissão de juristas que escreve o novo projeto, o procurador Luiz Carlos dos Santos Gonçalves disse em entrevista a Monica Waldvogel que reconhecer "orgulhosamente" (sic) que a comissão propões a liberação do aborto. O mais grotesco é que o mesmo Código Penal que puniria com 6 meses a 2 anos de detenção a gestante que, sem autorização para fazer o aborto (bastará um atestado de médico ou psicólogo), punirá com pena de 2 a 4 anos quem destruir um ninho de passarinho ou usar ratinhos em experiências de laboratório. Pasmem! Uma vida humana, a partir da aprovação do código, valerá menos que a de um rato.

Maria Cristina Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

*

O COMODISMO DA CRÍTICA

Parece que o projeto do Novo Código Penal virou a Geni dos iluminados críticos juristas. Enquanto a criminalidade hedionda assola o País, nunca se ouviu nenhuma voz destes tais. Onde se encontravam? Críticos são aqueles que não fazem, não realizam (sem generalizar). Na capital de São Paulo assassina-se de 2 a 4 pessoas por dia em assaltos. De cada 100 crimes apenas 8 bandidos são descobertos. E jamais qualquer autoridade ou criminalista estralado, encastelado em sua mansão, se interessou em empunhar uma bandeira a favor do povo, contra a criminalidade e as leis que conspiram sempre em benefício dos malfeitores, para coibir ou pelo menos diminuir a criminalidade e a impunidade "consentida". Como avestruzes que enfiam a cabeça na areia e parece não saber nada do que está em volta. Que assistam pelo menos uma vez por semana, sem qualquer preconceito os canais especializados em criminalidade os canais, para por os pés um pouco na terra. "Diversas entidades criminalistas de várias doutrinas e grandes mestres criticam e rejeitam com ira o texto atual (transformando-o numa Geni), mas não apresentam nenhuma emenda, nenhum outro projeto segundo suas luzes. Do seu comodismo da crítica inútil, carregam nas críticas: Dizem que tal projeto é "obsceno". O que me dá o direito de retorquir a altura. O maior absurdos dos iluminados: Dizem que, "se for aprovado, ampliará e muito o número de presos no País". Mas e daí? Isso é que é "obscenidade", para não dizer hipocrisia ou até mesmo cinismo! Isso quer dizer que se não tem vagas nos presídios, os criminosos devem ficar nas ruas matando inocentes trabalhadores? Pois a "zelite" não está ao seu alcance. Estão encasteladas em suas mansões com muros, grades, guardas, alarmes, cães, armas, carros blindados etc. etc. O projeto foi preparado por uma Comissão de Juristas indicada pelo Senado. É fraco? É. É frouxo? É. Mas já é um projeto e já é um começo e é melhor que nada. Ninguém se mexeu até então. Contribuições positivas, construtivas seriam muito bem vindas e não desmoralizações. Como se não bastasse, afirmam que "este estaria atendendo a interesses políticos, ou que as propostas enviadas pelos diversos setores da sociedade foram analisadas sem critérios, "objetivo". Ou, que atende a "grupos de pressão e a corporações de profissionais". Ainda acusam os membros da comissão de "não terem preparo teórico, formação científica e experiência legislativa para conduzir a reforma do Código Penal. Ou ainda, denunciam erros banais na redação". E não param por aí a desmoralização. Alegam "confusão de termos técnicos na tipificação do delito, linguagens indecifráveis, confundindo conceitos por objetivos por afirmações doutrinárias e políticas, além de erros de maior gravidade técnica, ou que questões relevantes não foram tratadas de modo técnico ou científico, demonstrando que os membros da comissão não tinham o mínimo de conhecimento dogmático penal e das estruturas do crimes". Outro ainda afirmou, o anteprojeto é de envergonhar a ciência jurídica, ele não tem conserto. Os criminosos e a imensa população brasileira à qual a lei será destinada, entenderam tudo. Pode crer. Não que eu ache o projeto do novo código penal um modelo de combate à criminalidade. Na falta de coisa ou contribuições melhores, porque não se inspirar no modelo de algum país desenvolvido (mais abrangente, menos franciscano, corporativo e casuísta ), que podendo até mesmo ser os EUA, para elaborar um Código Penal com letras maiúsculas, com tolerância zero para a criminalidade, incluindo-se nele os crimes de corrupção, como hediondos, sem nenhum escrúpulo. Assim não ficam os legisladores com complexo de culpa, sem receio do repto: "quem nunca praticou um malfeito que atire a primeira pedra". Diante do exposto, só nos resta indagar: onde estão as propostas e contribuições sérias, concretas, positivas e construtivas, com os acima descritos sexo dos anjos e tudo mais?

Sebastião C. Pereira jardins@oadministrador.com.br

São Paulo

*

ANTEPROJETO INDISPENSÁVEL

A lei das leis é a Constituição federal. A mais sensível das leis é o Código Penal. A liberdade do homem não pode ser tratada com leviandade, consubstanciada em fraqueza técnico-jurídica e até mesmo em "linguagem indecifrável", como objurgou o anteprojeto o professor Miguel Reale Júnior. Se essa proposta, tocada por injunções partidárias e pressa injustificável de senadores, vier a ser desprezada, não será a primeira vez na história das instituições jurídicas brasileiras e é um procedimento natural. Esse cuidado é indispensável, quando se trata de regrar a vida do povo. Tal decisão depende de uma palavra da presidente.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

O NOVO CÓDIGO PRECISA SER DEPURADO

Deve ser saudada como prudente a decisão do Senado de prorrogar o prazo para análise do projeto de novo Código Penal, atualmente em debate por uma comissão especial daquela Casa. A legislação criminal é, depois da Constituição, a peça mais importante do ordenamento jurídico. Nela estão definidas as condutas que autorizam o Estado a exercer a força contra o cidadão, privando-o de sua liberdade individual. Se forem aprovadas as benevolências tramadas neste futuro código, podemos nos preparar para o pior do caos. Ninguém vai segurar o avanço da criminalidade, da violência e das drogas no Brasil. O Brasil precisa de leis rigorosas para que o sistema de justiça criminal possa prevenir e inibir os delitos, prender os autores de ilicitudes, aplicar a lei com agilidade e coatividade, e promover políticas prisionais capazes de assegurar direitos, reabilitação e reinclusão dos apenados. Defendo o rigor em todo tipo de ilicitude, com penas duras de trabalho comunitário monitorado e indenização das vítimas para os pequenos crimes, trabalho obrigatório para todo apenado, benefícios penais após cumprir pelo menos a metade da pena (ou mais) e pena perpétua para autores de crimes hediondos e reincidentes em crimes envolvendo morte das vítimas. Para inibir a ocorrência de crimes graves é preciso conter os crimes de menor potencial ofensivo com penas temidas, o contrário é fomentar a impunidade e a desordem pública.

Antônio Dias Neme antonio.neme@superig.com.br

São Paulo

*

VALE-ALIMENTAÇÃO NO MP

É um absurdo que os promotores e procuradores de justiça paulistas irão receber até R$ 55 mil, cada um, devido ao pagamento retroativo do "auxílio-alimentação". Não tem o menor cabimento, além de ser de uma imoralidade que salta aos olhos. Eles já recebem altos salários, tem 60 dias de férias e inúmeras outras vantagens. Não precisam e não fazem jus que recebam "vale-alimentação". É ainda mais grave por ser o Ministério Público (MP) justamente o órgão responsável pela defesa da sociedade. Essas práticas escancaram o nosso atraso e como o Brasil ainda é dominado por uma elite predatória e corporativista. Não existe almoço grátis e é o povo (nós) que irá pagar por mais essa mamata no serviço público. Parabenizo o oficial de promotoria, Edson Bezerra Matos, que entrou com ação na Justiça contra tais pagamentos abusivos e indevidos. Ainda há pessoas dignas, honestas e que defendem o interesse público e coletivo.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

*

ABSURDO GALÁCTICO

Da série "Acredite se quiser": os 25 desembargadores mais antigos do Tribunal de Justiça do Rio julgaram ontem um processo de indenização que determinava ao Bradesco o pagamento de R$ 1,4 trilhão ao herdeiro de um correntista. Por 17 votos a 3, o banco ganhou a causa, que se arrasta há 18 anos, e terá que pagar menos. Os advogados do correntista irão recorrer. A disputa começou em agosto de 1994, pouco após o início do Plano Real. O aposentado da Varig Valter Vital Bandeira de Mello, 71, percebeu que R$ 4.505 desapareceram de sua conta. Foi um erro, mas pelo que foi possível entender o correntista e seus herdeiros optaram pela via do litígio. Não sei o que é mais chocante, o valor da indenização, superior ao dobro do valor de todo o setor financeiro mais Vale e Petrobrás, superior à receita primária do País orçada para 2013, ou o fato de que 3 desembargadores decidiram a favor dessa demanda. Será que essas 3 eminências togadas sabiam o que estavam fazendo, foram apresentadas ao conceito "ordem de grandeza", ou é tudo uma grande farsa? Os advogados irão recorrer, provavelmente, achando exequível a demanda ou de forma mais pragmática visando a um acordo melhor. Pela contagem 17x3 é possível deduzir a partir dessa amostra, de maneira algo apressada, que algum vírus desconhecido está ameaçando 15% do Poder Judiciário. Preocupante!

Alexandru Solomon alex101243@gmail.com

São Paulo

*

JUÍZES DO BRASIL

Cadê a agora ex ministra corregedora Eliana Calmon, que só pescou "bagrinhos-juízes" e se esqueceu dos "juízes-tubarões"? Ministro Toffoli agiu corretamente julgando réus, de quem foi advogado um dia? Não cometeu ele no mínimo comportamento imoral e antiético? Ficará impune perante a corregedoria do Conselho Nacional de Justiça? Só vale para alguns?

Pedro Mudrey Basan basan_adv@hotmail.com

São Paulo

*

DILEMA EUROPEU

Para sair de uma crise financeira pessoal é melhor cortar gastos ou ter um aumento de salário? Pois é o que se dá na Europa, a Merkel só pensa em cortar gastos para pagar a divida e a divida só fica cada vez mais impagável. Já o Mario Draghi, do Banco Central Europeu (BCE), quer pagar as dividas dos países aos bancos com dinheiro de todos, o que também não leva a lugar nenhum, a não ser à falência do BCE, esmagado pelas necessidades crescentes dos países. Mas se os salários europeus fossem aumentados, voltaria o consumo, os lucros das empresas, os investimentos, o pagamento das dividas e o equilíbrio fiscal. Mas nem a Merkel nem o Draghi aprenderam isso na escola. É coisa de brasileiro, que inventou um Plano Real para acabar com a inflação, que ninguém no mundo tinha pensado: simplesmente realinhou os preços relativos em torno de um referencial (a URV), como a Europa podia fazer agora, em torno dos novos salários. Mas eles são muito melhores do que nós e só seguem a sua própria cartilha...

Rogério Antonio Lagoeiro de Magalhães lagorog@uol.com.br

Niterói (RJ)

*

O SILÊNCIO E A INAÇÃO

Quando da formação do Mercosul, em 1991, o bloco econômico que se embrionava parecia um novo capítulo na relações políticas, socioculturais, mas principalmente econômicas no nosso continente e parecia que, enfim, o Brasil mudava sua posição "de costas" para a América do Sul e de antagonismo com a Argentina. Essa época foi de mudanças dramáticas no cenário geopolítico mundial, com a derrocada de quase todos os governos comunistas, e esfacelamento de alguns países, como Alemanha Oriental, unificada à Alemanha Ocidental, Tchecoslováquia, a brutal desagregação da Iugoslávia e o melancólico fim da União Soviética. O Brasil parecia na vanguarda geopolítica, assim como os Estados Unidos, que apressaram a adesão do México ao seu Nafta com o Canadá, ou Alemanha e França liderando um aprofundamento da integração da Europa, com o Tratado de Maastrich e até mesmo a Rússia, que abraçando o capitalismo, tratou de manter sob sua órbita econômica, várias antigas repúblicas do período soviético. Parecia. O transcorrer da década de 1990 ensejou ações tímidas em direção à integração com seus parceiros "mercosulinos". Dois fatores obstaculizavam: as crises financeiras e o protecionismo argentino. O ápice desse período foi em 1999, quando o governo portenho decretou moratória, depois de uma aguda crise política que resultou em uma verdadeira "dança das cadeiras" com 5 presidentes da república se sucedendo em menos de 1 mês. O início do novo milênio trazia esperanças de um novo arranjo, com novos governos, com forte apelo popular, no Brasil e na Argentina. Tanto que, começaram as negociações para a adesão da Venezuela ao Bloco, Bolívia, Peru, Equador e Chile tornaram-se membros-associados, e um Parlamento foi instalado. O Parlamento do Mercosul, com sede em Montevidéu, instalado em dezembro de 2005 teria inicialmente, 18 representantes vindos de cada um dos congressos nacionais dos quatro países-membros, ou seja, nessa primeira fase, sua representação seria paritária. Seus substitutos seriam, supostamente, eleitos por voto direto, e com representação proporcional aos países que representassem. O Parlamento do Mercosul seria uma caixa de ressonância dos desejos, anseios, necessidades e das idéias das populações dos quatro países. Passamos por duas eleições gerais desde então e ainda temos deputados federais e senadores que, além das suas funções de representantes de seus estados junto ao governo brasileiro, acumulam a função de representantes dos interesses brasileiros no Parlamento do Mercosul, e pior, sem serem escolhidos pelo povo para isso. De certo, o Brasil precisou negociar com os outros "sócios" do bloco, pois, naturalmente, haveria uma enorme disparidade entre o número de parlamentares de cada país, uma vez que o Brasil possui quase quatro vezes a população Argentina, Uruguai e Paraguai somadas. Pois bem, se o Parlamento está instalado desde 2005, e diversos congressistas de vários partidos políticos, por ele passaram, qual a dificuldade de elaboração de um plano de atuação parlamentar por parte do partidos políticos? Ao percorrer os sites de todos os partidos brasileiros que possuem esse canal de informação e não existem uma linha, um mísero link, que destaque a atuação dos parlamentares do partido em Montevidéu, ou mesmo que informe quais os planos, ou intenções que o partido tem acerca da defesa de interesses brasileiros no bloco. Falar então em formação de blocos parlamentares supranacionais, parece farra de propósito. Esse imenso nada faz par com o silêncio retumbante quando se questiona qualquer partido político diretamente. Simplesmente não se obtêm respostas, seja quando se interpela à direção partidária, seja quando se procura as fundações e institutos de pesquisa política, que os partidos são obrigados a manter. O mais comum é não conseguir nenhuma resposta. Raras vezes, seu pedido é encaminhado ao parlamentar que estiver, naquele momento, indicado para o Parlamento e aí, ocorre a fulanização do processo, quando esse parlamentar envia o que ele produziu, o que ele apresentou, o que ele defendeu. O que é essencial aqui é conhecermos o que os nossos partidos políticos pretendem em relação ao Mercosul, pois serão esses partidos políticos que determinaram a seqüencia dos candidatos numa lista nacional pré-ordenada, como consta no Projeto de Lei que regulamenta a eleição direta para o Parlamento do Mercosul. Essa falta de propostas e de discurso permeia todas as agremiações partidárias, desde os partidos da esquerda mais radical, passando pelos de centro-esquerda, centro centro-direita, até os da direita mais selvagem. Estudo as relações de integração do Mercosul desde 1996, e busco fazer comparações com outros blocos econômicos. Aqueles que são mais fortes institucionalmente, são aqueles que tem espaços de representação popular fortes e relevantes. O Parlamento do Mercosul está, infelizmente, longe desses predicados. A começar pela sua estrutura, que não lhe confere poder de aprovação ou regulamentação de acordos, cartas e tratados, passando pela atuação dos parlamentares, normalmente medíocre, e atingindo o "fundo do poço" com a absoluta inoperância dos partidos políticos na discussão de propostas e projetos para o bloco. Seremos obrigados a participarmos dessa eleição. Mais do que uma obrigação, o direito ao voto foi uma conquista da qual não podemos prescindir, e a nossa história recente já nos deu exemplos de como as coisas se encaminham quando esse direito é negado. Não podemos ser negligentes como a democracia, e os partidos políticos têm se mostrado assim aos eleitores/cidadãos. Não podemos deixar que a democracia representativa continue a ser desacreditada, sob pena de não conseguirmos construir uma efetiva democracia participativa. Rogo à todas as tendências partidárias dentro de todos os partidos políticos que organizem propostas, projetos, para a atuação parlamentar de nossos futuros representantes no Parlamento do Mercosul, em Montevidéu, para que possamos dinamizar os processos de integração de infra-estrutura de transportes, de energia, de sistemas bancários, de regras aduaneiras, de regras trabalhistas, que repercutirão em integração e desenvolvimento econômico e em políticas comuns de educação, saúde, cultura, lazer que certamente trarão um novo olhar e um novo agir dos cidadãos sul-americanos, irmanados, não sob um mesmo governo, como buscou Bolívar, mas sob um mesmo ideal.

Luiz Paulo Neves Nunes luizpaulo.nevesnunes@gmail.com

Guarujá