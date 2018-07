INFLAÇÃO

A Argentina congelou os preços nos supermercados até o dia 1.º de abril. "Ó nóis amanhã...!". Efeito Orloff. Lembram-se? É a inflação voltando...

José Gilberto Silvestrini jsilvestrini@hotmail.com

Pirassununga

*

TRISTE SINA DA ARGENTINA

Quando um governo chega ao ponto de determinar congelamento de preços, como ocorreu no tempo de José Sarney, neste país, é porque a economia está em frangalhos e o descrédito nacional e internacional tomou conta do povo e dos negócios. A presidente Cristina Kirchner, de outro lado, demonstra ao planeta as suas tendências inequívocas aos procedimentos ditatoriais, impedindo, assim, que lá exista uma verdadeira democracia. Além do congelamento de preços, os supermercados estão proibidos de efetuar publicidade, interferindo o governo, de forma inusitada, no livre mercado e no processo concorrencial das empresas do país. Certamente os argentinos, sempre dados a lutas, não irão tolerar por muito mais tempo as atuações e atitudes antidemocráticas de sua governanta. O tempo dirá!

José Carlos de Carvalho Carneiro carneirojc@ig.com.br

Rio Claro

*

CESTA BÁSICA, A PRÓXIMA

Quer dizer que a "madame" Dilma quer agora interferir nos preços da cesta básica, depois da manipulação nos combustíveis, das tarifas dos transportes públicos, da eletricidade, etc.? Já vi esse filme em várias republiquetas populistas da América Latina. No fim, o mocinho (o povo) morre assassinado pela vilã, Dona Inflação...

Martim Afonso de Souza mas_1942@hotmail.com

Indaiatuba

*

NADA MAIS SURPREENDE

Este é o PT que esculhamba tudo! E, não satisfeitos com as maracutaias contábeis que nos impingem, agora ficamos sabendo também que, para atingir a meta fiscal de 2012, o governo Dilma, além de outras traquinagens, teve a pachorra de utilizar R$ 7,2 bilhões de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Só falta agora, no afã de fechar as contas públicas em 2013, o petismo utilizar fundos do caixa dois do partido, que devem se imensos... Tudo em nome de se perpetuar no poder será possível para o partido de Lula.

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Em 2012 o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que o governo federal devolvesse aos consumidores de energia elétrica R$ 7 bilhões, que foram cobrados indevidamente, por erro de cálculos. Após passar um ano das promessas de que o dinheiro que fora cobrado indevidamente seria devolvido aos consumidores, recebemos outras promessas, agora de que teremos redução nos custos da energia elétrica que iremos consumir. Como perguntar não é ofensa, "presidenta" Dilma Rousseff, onde estão os R$ 7 bilhões que a senhora prometeu que iria nos devolver? Pelo que me é sabido, até agora ninguém viu a "cor" desse grana.

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

O PAÍS DOS IMPOSTOS

Terminado o primeiro mês de 2013, o impostômetro aponta o montante de impostos pagos pelas pessoas físicas e jurídicas durante o mês de janeiro, e faltou pouco para atingir R$ 140 bilhões. Só não foi maior devido à isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre veículos, linha branca, materiais de construção, etc. As custas judiciais também são tributos, estariam incluídas no total informado pelo impostômetro? Brasil, o país dos impostos... Mal gastos!

Maria Teresa Amaral mteresa0409@2me.com.br

São Paulo

*

O TRIBUTO 'LEGAL'

Os tributos são compostos de impostos, taxas e contribuições de melhorias. E determinados autoritariamente pelos governos, sem nenhum debate com o povo, às vezes e no máximo, apenas com os seus representantes legais, os parlamentares que, quando o debatem, na maioria das vezes, objetivam apenas seus interesses diretos, raramente os indiretos, como e principalmente os dos seus representados, os eleitores. Dos funcionários públicos, penso eu, o governo "entende" que seus salários, estabelecidos ditatorial, unilateralmente e pagos por ele mesmo, representam uma renda, pelo que ele lhes desconta o respectivo imposto diretamente na fonte, claro, proporcional às respectivas faixas salariais (para o governo, faixas "de renda"). E com o que lhes sobra, eles ainda têm de pagar suas despesas normais e anormais, sobre as quais, direta ou indiretamente, incidem vários outros tipos de tributos: IPTUs, encargos sociais, ICMSs, ITRs, pedágios, energia elétrica, água, gás, e vários outros, todos cobrados pelo mesmo governo, o que, sem nenhuma dúvida, aumenta muitíssimo (sem dúvida, mais do que o dobro) a já altíssima tributação sobre seus pagamentos, ou seja, o dinheiro que eles têm que pagar ao "patrão" (o governo) para que ele, entre outras despesas, possa pagar seus salários também. Em compensação, o Imposto Sobre Grandes Fortunas, constitucionalmente previsto desde 1988, jamais foi debatido no Congresso Nacional e, por conseguinte, também jamais regulamentado (o que deve ser considerado grande fortuna; quais os porcentuais, períodos e formas de tributação, etc.). Realmente, este cenário é, no mínimo, esquisito.

Nilton de Freitas Guimarães nfguimaraeseo@gmail.com

Rio de Janeiro

*

A CASA COMEÇA A CAIR

Após perder a liderança entre os bilionários brasileiros e ficar de fora do ranking da Bloomberg dos 100 maiores do mundo, Eike Batista vê as ações de seu grupo despencarem em queda livre. As blue chips de tempos atrás já estão sendo chamadas de blue-jeans chips, pois desbotaram e perderam a cor. O mercado acionário não tolera nem põe fé ilimitada em quem vende apenas sonhos e promessas mirabolantes para o futuro que nunca chega. Um dia, a casa começa a cair...

J. S. Decol decoljs@globo.com

São Paulo

*

EIKE BATISTA FICANDO POBRE?

Deus o livre , pobre no Brasil vai para a cadeia. Já pensou o que não dirá seu pai, que Deus o tenha, ao saber que toda luta e sacrifício foram em vão, que todas as minas de minérios adquiridas durante sua estada no Ministério de Minas e Energia foram para o ralo? "Pobre do 'Eikinho', só me falta eles remexerem no passado e descobrirem como consegui tanta terra rica em minérios para o meu filhotinho".

Arnaldo de Almeida Dotoli arnaldodotoli@hotmail.com

São Paulo

*

CULTURA INÚTIL

Diariamente, seja nos jornais ou na internet, nos chega a importantíssima informação de quantos bilhões um ricaço brasileiro perdeu, quantas posições ele caiu entre os nacionais e os estrangeiros. Cientes que somos de como seu colchão foi recheado durante anos, será que não há nada mais importante e oportuno para noticiar?

Flavio Marcus Juliano opegapulhas@terra.com.br

Santos

*

POUPANÇA PARA A VELHICE

Não está fácil para as pessoas da geração X (de 30 a 49 anos) planejar as suas poupanças para a velhice. Ou em outras palavras para que disponham de dinheiro que atendam as suas necessidades financeiras acima dos 65 anos. Falo da geração X porque a geração Y (abaixo dos 30 anos) dificilmente planeja algo para tanto tempo. Estão mais preocupados com o presente. Para equacionar o problema é necessário partir de algumas hipóteses. A primeira opção seria a de sonhar com a idade que irá pagar de trabalhar e viver das rendas acumuladas.

É notório que se começou a trabalhar aos 25 anos a pessoa já deverá estar contribuindo para a aposentadoria pela previdência pública e é possível que consiga conquistar uma aposentadoria em torno dos R$ 3 mil de hoje. No serviço público entrou em vigor um novo regime semelhante ao privado. Digamos que, aos 30 anos, a pessoa planeje trabalhar profissionalmente até os 65 anos de idade e chegar naquela idade com saúde. Sem fumo e sem muito álcool poderá pensar que terá condições de viver até o 90 anos de idade. Hoje em dia isso é bem possível com as informações e recursos existentes. No resumo, isso quer dizer que irá fazer poupança por 35 anos (dos 30 aos 65 anos) ou 420 meses para poder gasta-la dos 65 até os 90 anos (25 anos ou 300 meses). Para conseguir acumular uma poupança necessária, a pessoa deverá poupar 71,5% do valor que pretende sacar mensalmente além do valor que receberá da previdência pública, para aquele período da chamada terceira idade. Eu não estou considerando juros reais. Se esses voltarem à casa dos 6% ao ano, a porcentagem da poupança poderá ser reduzida. Também poderá ser considerado que 25% dessa poupança sejam aplicadas em ações de companhias. Que precisam ser acompanhadas porque as companhias quebram. Lembro da Mesbla, Mappin, Hermes Macedo, Bamerindus, Banco Econômico, etc. A conta é simples e é um bom exercício para os jovens da geração X.

Helio Mazzolli mazzolli@terra.com.br

Criciúma (SC)

*

POR QUE MANTEGA NÃO DERRETE

Em um time de futebol, resultados adversos seguidos, significam a demissão do técnico, independentemente do mau desempenho de seu elenco. Se depois dos pífios resultados alcançados pela economia brasileira no ano de 2012, comparada com seus semelhantes emergentes, ou com os Estados Unidos ou até com os países europeus que atravessaram graves crises econômicas no ano passado, a presidenta Dilma Rousseff ainda prestigia o ministro da Fazenda, Guido Mantega, então das duas uma: "painho" não quer dar o braço a torcer e concordar com a revista inglesa The Econominst, que há muito tempo sugere ao governo brasileiro, que demita o ministro e toda a sua equipe antes que o barco afunde, ou não há no país profissional capacitado para resolver a confusão econômica armada pela incompetência do ministro petista e que ainda se sujeite às interferências da gerentona, num ministério que não permite amadorismos.

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

*

ATÉ ELE

Temos certeza de que o deputado Tiririca tem muito mais capacidade de comandar a economia do que o atual ministro da Fazenda.

Valdir Sayeg valdirsayeg@uol.com.br

São Paulo

*

LUCRO DA PETROBRÁS EM 2012

E agora? Depois que o lucro da Petrobrás derreteu, será o Mantega também derrete?

Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

*

SOCORRO

Acho que dona Graça Foster, presidente da Petrobrás, poderia chamar o cara - pinóquio -, aquele que foi capa de jornais com a mãos sujas de petróleo propagando a autossuficiência em petróleo, e o filho - aquele que foi considerado pelo pai como o mago das finanças, pois, ganhando R$ 650 por mês como monitor de zoo, virou empresário de firma de milhões. Quem sabe a dupla não consegue melhorar as finanças e as perdas da Petrobrás?

Carlos Roberto Gomes Fernandes crgfernandes@uol.com.br

Ourinhos

*

2013 PIOR

As ações da Petrobrás na Bolsa desabam e Graça vê 2013 sem graça.

Nilson Soares da Silva nilson.ssilva@uol.com.br

Conchas

*

TROCA DE CHEFIA

Foster vai ser limada?

Celia Pinotti celia_pinotti@hotmail.com

São Paulo

*

PARA COMOVER

O ex-presidente Lula, de passagem por Washington (EUA), em discurso para sindicalistas locais, falou sobre o seu futuro. "Eu falo todo dia para minha mulher Marisa, não espere que eu morra dentro de casa. Quando eu morrer um dia, vai ser num palanque e falando alguma coisa, brigando com alguém". Que tristeza dá até vontade de chorar. Pelo visto foi para comover a opinião pública. Que pena! Será que está preocupado em razão de o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, ter enviado ao Ministério Público Federal de Belo Horizonte (MG) cópia do depoimento das denúncias do Marcos Valério, mensaluleiro condenado? Deve ter dito coisas do "arco da velha" para o palanqueiro pensar na morte... Como a Justiça brasileira é por demais lenta, pode demorar, e ainda haverá um sobretempo para palanque, e$te é o preço das ilicitudes cometidas. Acalme-se, senão vai ficar pior.

Luiz Dias lfd.silva@2me.com.br

São Paulo

*

VIDA DE EX-PRESIDENTE

"Não esperem que eu morra em casa", disse Lula nos EUA. Sugerindo frase de um espanhol e, acrescentando, "por que não te calas?". Ou sugestão dada por ele mesmo a um ex-presidente: "Por que não vai cuidar de seus netos" e pare de querer mandar no Brasil no lugar da presidente, de prefeitos e ministros? Lula já era, e deveria estar junto com os mensaleiros.

L. A. B. Moraes labmoraes@uol.com.br

São Paulo

*

SEGUE A CAMPANHA DO DESAGRAVO

Na última quarta-feira, houve comemoração de 60 anos de militância do ex-deputado petista Ricardo Zarattini, um dos 15 presos políticos trocados em 1969 pelo embaixador norte-americano Charles Elbrick. Lotação completa no salão da Casa de Portugal, em São Paulo, e lá estavam, onde não deveriam estar, José Dirceu, Delúbio Soares, José Genoíno e João Paulo Cunha, exercendo como em todas as oportunidades o "jus esperniandis", comum nos condenados cuja esperança de liberdade já celebrou missa de sétimo dia. Só mesmo neste país, líder mundial da jabuticaba se admite que condenados em regime de prisão fechada tem livre trânsito para atacar a mídia, o Ministério Público e o Judiciário. Os quatro condenados foram enaltecidos, ofuscando a homenagem a Zarattini, tiraram fotos e abraços mil. João Paulo Cunha, condenado por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e peculato foi o mais agressivo, chamou o mensalão de "mentirão" e disse que tudo não passou de uma disputa política para atingir o legado do ex-presidente Lula. Delúbio deu uma de "esfinge" quando propôs um enigma, que não se esquecesse "da perspectiva da luta de classes". E mais nada se disse, porque mais nada foi perguntado.

Jair Gomes Coelho jairgcoelho@gmail.com

Vassouras (RJ)

*

ENTÃO PROVEM!

O deputado João Paulo Cunha, em um dos tantos eventos petistas de desagravo ao time de mensaleiros, disse que o mensalão deveria se chamar "mentirão". Estaria o "nobre" deputado - denunciado e condenado - querendo dizer que o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, o seu antecessor, Antonio Fernandes de Souza, que afirmou com todas as letras que "negar a existência do mensalão é querer negar os fatos, é querer apagar a História, uma afronta à democracia", e todos os ministros do Supremo tribunal Federal (STF) são mentirosos e golpistas? Vamos relembrar que os senhores não foram julgados e condenados por supostos "poderosos", mas sim pela mais alta corte do país após sete anos de detalhadíssima investigação. Ficou claro agora? Parem de achar que todos os brasileiros são idiotas. Acho que nem mais seus militantes estão engolindo mais essa lenga-lenga. Podem até aceitar os fatos porque acreditam por questão de fé que os fins justificam os meios. De tanto repetirem que o mensalão é mentira, ele parece cada vez mais verdadeiro. Provem que é mentira, então ao povo brasileiro caso consigam explicar qual o papel nisso tudo do Sr. Marcos Valério, só para começo de conversa e de onde saía tanto dinheiro para pagar a "ajuda" a tantos deputados envolvidos no tal "mentirão". Combinado?

Eliana França Leme efleme@terra.com.br

São Paulo

*

CORRUPÇÃO E IDEOLOGIA

Os jornais, agora, estão preocupados é com o mensalão da Espanha. E o mensalão do PSDB? A corrupção deles é menos importante ou prejudicial à sociedade que a corrupção do PT? Ladrões são ladrões, e não têm ideologia.

Carlyle Antonio Cunha carlyle.cunha@uol.com.br

São Paulo

*

POLÍTICA E EDUCAÇÃO

Há um elo de ligação entre a crescente violência urbana protagonizada por grupos organizados de bandidos e a tomada de consciência da população jovem de que parte relevante da classe política parece estar envolvida com interesses escusos, mensalões, desvio de dinheiro público, subornos, bicheiros, caixa dois e toda sorte de maracutaia. O raciocínio é simples: se nossos líderes agem como malfeitores por que não seguir seu exemplo? Especialistas falam na necessidade de aprimoramento das aulas de Português, Ciências e Matemática, mas jamais teremos uma educação digna desse nome enquanto não enfrentarmos nossos graves problemas de natureza moral, entre eles o representado pela impunidade da corrupção.

Ricardo Azevedo rjd.azevedo@uol.com.br

São Paulo

*

NADA É DEFINITIVO

A impressão que se tem é de que, quando a presidente Dilma Rousseff toma alguma decisão importante, a mesma se torna imutável o que necessariamente não é uma verdade definitiva. A inflação está aí e um dos instrumentos será em futuro próximo o aumento das taxas de juro. Já, já o mercado começará a se ajustar. Um outro exemplo foi a "faxina" executada pela presidente. Após um ano e mais alguns meses, o PR, leia se o senador Alfredo Nascimento e o senador Blairo Maggi, está sendo convidado novamente para ocupar cargos de primeiro escalão do governo. Não será nada estranho que o engenheiro Pagot, ex Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), tome assento novamente nesse departamento. Nunca se disse uma só palavra a respeito de sua falta de competência. Seu pecado foi solicitar recursos a empreiteiras para campanhas eleitorais. O PSDB, o DEM e outros partidos de oposição nunca fizeram isso? Atuais ilustres senadores que em tempos passados foram ou presidente da República ou governadores de seus respectivos Estados nunca pediram ajuda a empreiteiras para suas campanhas? É fundamental, para que o Brasil comece a "andar", que a presidente Dilma deixe esse seu autoritarismo de lado, seja pragmática, sem perder sua autoridade, mas que ouça seus auxiliares imediatos e lhes dê liberdade para trabalharem. A impressão que se tem é de que essa turma do primeirão escalão do governo não tem coragem de bater o pé e convencer nossa presidente de seus argumentos. Preferem, em verdade, ser ministros para manutenção do glamour do cargo. Apenas isso.

José Piacsek Neto bubapiacsek@yahoo.com.br

Avanhandava

*

CARGOS LOTEADOS

A manchete era "Dilma busca ministro de Minas para se contrapor a Aécio Neves" (Folha de S.Paulo, 8/2). Ou seja, Dilma busca um ministro mineiro para rebater a alegação de Aécio Neves de que ela discrimina Minas Gerais. Ora, quem não deve não teme. E medo não é justificativa para entregar um Ministério a qualquer um, desde que mineirim. Esse é um dos problemas deste país: o loteamento dos cargos públicos motivado pelo interesse espúrio da permanência no exercício do poder.

Pedro Luís de Campos Vergueiro pedrover@matrix.com.br

São Paulo

*

PODER DESTRUIDOR

Avançando na direção do poder absoluto o PT foi destruindo o que havia de bom e honesto no Brasil. O Executivo tornou-se uma "babel" de negócios pessoais e partidários dividido em lotes para servir diferentes interesses. Ao Judiciário distribuíram-se cargos em troca de impunidades. Ao Legislativo, aproveitaram-se do baixo nível ético da instituição e deram-se verbas para projetos partidários e pessoais dos políticos "de sempre", da área mais corrupta. A população pobre foi anestesiada pela mesada chamada "bolsa família" e a classe média pelo extraordinário aumento do poder de consumo. A produção e distribuição de energia elétrica foi sucateada e a de petróleo afundada em dívidas e prejuízos , sem chances de empresas privadas extraírem o produto e determinando o enorme atraso do "suspeito" pré-sal. Relações exteriores com países que contribuiriam com nosso desenvolvimento foram negligenciados, em benefício de preferências a outros insignificantes, marginais ou em crises profundas, latino americanos que muito pouco agregam à nossa economia mas prestigiam nossos governantes. Eis o Brasil atual sob direção do PT, reformulado e pronto para receber o poder absoluto, com a presidente tentando transformar dados ruins de nossa economia em bons, pensando em iludir alguns incautos. Nem os "graúdos" da agremiação, pilhados trapaceando e destinados à cadeia mudou o quadro descrito e o rumo do partido. Assim o País vai se entregando para uma nova era de consequências assustadoras e sem importantes reações aparentes.

Fabio Figueiredo fafig3@terra.com.br

São Paulo

*

ÉTICA É RARIDADE

O comportamento dos nossos deputados e senadores me faz firmar, a cada dia, a convicção de que, se não é raro encontrar no seio da sociedade brasileira pessoas que valorizam e praticam princípios éticos, entre nossos políticos, infelizmente, a aquiescência e envolvimento com a corrupção são compulsivos e generalizados, não admitindo mais do que raríssimas exceções.

Caiuby Luciano Gomes caiubylgomes@yahoo.com.br

Botucatu

*

CHUMBO ANTIGO

Aos poucos a história negra dos bastidores da ditadura brasileira vai se desvelando. Que as primeiras informações sobre o que aconteceu com o ex-deputado Rubens Paiva sejam um prenúncio da verdade que está vindo à tona. Saberemos um pouco mais sobre esses anos de chumbo trazido pela imprensa que em seus primórdios também se utilizou desse metal para compor os "tipos de impressão". Chumbo usado para revelar a verdade e não para esconder a brutalidade.

Adilson Roberto Gonçalves prodomoarg@gmail.com

Lorena

*

RUBENS PAIVA

O escritor Marcelo Rubens Paiva, relatando a morte de seu pai, sob tortura, nos porões da ditadura, manifesta sua justa revolta com a impunidade dos autores, garantida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Na Argentina, Chile e Uruguai, com o fim do fascismo, se fez justiça, em que pese a autoanistia decretada pelos militares. Aqui, esperávamos um Nuremberg e serviram-nos uma "pizza".

Arsonval Mazzucco Muniz arsonval.muniz@superig.com.br

São Paulo

*

ESCÂNDALO NO FUTEBOL

Parece que a corrupção dos cartolas brasileiros já contaminou a Federação Internacional de Futebol (Fifa) e, com a Copa do Mundo de 2014 chegando, as raposas já estão excitadas com as oportunidades de "malfeitos". Corrupção, por aqui, é de Primeiro Mundo!

Ricardo Guerrini irgguerrini@uol.com.br

São Paulo

*

REINAUGURAÇÃO DO MINEIRÃO

As reportagens apresentadas nos noticiários das TVs apontaram falhas por parte da empresa ou consórcio Minas Arena, responsável pela administração da reforma do Mineirão e reinauguração do mesmo. Há de se considerar que uma reforma tão complexa poderia apresentar falhas e que observadas viriam a ser corrigidas, como acontece com novos projetos de qualquer natureza e que passam por um teste inicial.

Assisti um entrevistador dizer que passou fome porque não encontrou feijão tropeiro nos bares. Não me recordo de nenhuma eloquência quando faltou comida em um hospital da rede pública do Maranhão. Outros, disseram que não podiam urinar porque banheiros estavam fechados, aposto dez contra um que a maioria é desses tipos que quando querem urinar, não fazem cerimônia e em plena luz do dia, no meio da rua pública, se encostam num canto e urinam sem se importar se estão passando senhoras, e a outra parte trata-se daqueles que vêm a cena e não falam nada com os retardados que fazem isso. Existem muitas formas de protestar, no dia e local haviam repórteres de TV, rádio e jornais presentes. Daí, a promover uma quebradeira é anticívico e uma demonstração do grau de educação que tomou conta do brasileiro.

Nei Silveira de Almeida neizao1@yahoo.com.br

Belo Horizonte

*

GARGALOS DA COPA

Será que estamos preparados para sediar um evento do porte de uma Copa do Mundo? Vejo alguma preocupação com os grandes gargalos: mobilidade urbana; aeroportos; estádios; segurança, hotéis, energia e atendimento ao turista. Vou me ater apenas a esse último item - muitos o consideram menos importante. Porém, a melhor ou pior impressão fica por conta do ser humano - atenção, carinho, etc. Poucos dominam alguma língua estrangeira; camaradagem "virou" artigo de luxo no dia a dia, principalmente no trânsito. E a falta de sinalização nas cidades e estradas? Uma lástima! E os sanitários públicos? Sujos, torneiras de "rosca", porta-papel de manivela e maçanetas - mesmo em aeroportos - o usuário sai com as mãos pior que entrou, sujas de micróbios e bactérias, uma lástima! Será que uma parceria com as distribuidoras de petróleo pelo menos os toaletes dos postos que atendem aos usuários das estradas não melhorariam? Ao pagar uma conta ainda vemos o caixa recusando a apresentar o ticket - usam calculadoras simples que não imprimem, sem condições de ser conferido e por aí afora. Se for me alongar mais... Reflitemos!

Emílio Carlos dos Santos kkrodeo@hotmail.com

Barretos

*

TURISMO DE SÃO PAULO

Enquanto nos demais Estados do Brasil há um aproveitamento turístico de manifestações como o samba ou a culinária, São Paulo sempre ficou atrás, embora possua histórias e tradições dignas de encantar qualquer turista mais exigente. Estados como o Rio de Janeiro conseguiram emplacar o título de bem imaterial para o samba; a Bahia para o acarajé e Pernambuco para o frevo. Finalmente, o governo do Estado de São Paulo mostrou sensibilidade para reparar esta omissão histórica. Presenciei a etapa na cidade de São Carlos (SP) do concurso Sabor de São Paulo, da Secretaria de Turismo do Estado, que promove a culinária em todas as regiões, valorizando a gastronomia. Centenas de pessoas da região participaram com pratos típicos. Assim, pela culinária, o Estado de São Paulo encontra sua marca imaterial e incentiva roteiros gastronômicos. Afinal, recebemos muita influência da cozinha mineira, nordestina, gaúcha. Todavia, também temos o nosso virado à paulista; a pizza; o pastel, entre tantos outros.

Henrique Fernando Carascosa kavalodefogo@hotmail.com

São Carlos

*

CÂMARA DE VEREADORES

A Câmara Municipal de São Paulo, por decisão da atual mesa diretora, decidiu que os trabalhos seriam suspensos por uma semana por causa do carnaval. Contudo, esta semana, os funcionários vão ganhar férias extras. Portanto, a Casa nem vai abrir que o motivo alegado para esse novo recesso é a necessidade de realizar uma limpeza geral no prédio. Esperamos que não esteja incluída nesta limpeza uma desratização total, né?

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

*

VAGAS

Cidadão brasileiro, está procurando emprego? As empresas a seguir relacionadas dispõem de vagas: Congresso Nacional; Câmara federal e Senado; Assembleia Legislativa; Câmara Municipal. Várias vagas disponíveis com as seguintes exigências: estar inscrito em partido político; idade mínima, 35 anos; escolaridade mínima; atestado de antecedentes - obrigado constar que possui experiência; atestado médico; não exigido experiência profissional - não exigida, aprende no local de trabalho; horário de trabalho: horas mínimas possíveis. As empresas oferecem os melhores salários e comissões. Entrar em contato com os RH dos partidos políticos. Vagas disponíveis também na Prefeitura Municipal de São Paulo. Cargo de chefe de gabinete de subprefeituras. Salário de R$ 17,3 mil. Exige-se filiação partidária - preferência para o PT.

Walter A. Pinheiro aeromedico@aeromedico.com.br

São Paulo

*

DISCRIMINAÇÃO E PRECONCEITO

A mesa diretora da Câmara Municipal de São Paulo, cujo presidente é o vereador José Américo (PT), mostra logo no início desta gestão a postura autoritária ao proibir a presença da ONG Voto Consciente de assistir às suas reuniões, alegando que lá são discutidas licitações. Ora, nos anos anteriores não eram? Esta proibição é muito estranha, já que a mesa tem um vereador sob suspeita de facilitar alvarás para reformas. Outra proibição é higienista, pois quer proibir que se entre na Casa de bermudas e chinelos. O morador de rua que assim trajar não poderá entrar? Esta é uma casa do povo. E, depois, eleitores ainda acreditam que o PT é para o povo. Bem feito para nós!

Tania Tavares taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

TROTE VIOLENTO - MAIS IMPUNIDADE?

Como todo início de período letivo, começou a temporada dos trotes em São Paulo. Algumas universidades têm aproveitado o período para ensinar aos calouros e veteranos comportamentos de cidadania. Contudo, algumas instituições e parte do alunado ainda estão demonstrando descaso e absoluta falta de respeito para com a sociedade ao promoverem e permitirem que trotes violentos sejam praticados. Na semana passada, na esquina das ruas Ministro Godói e Bartira, deparei-me com um fato estarrecedor e alarmante: jovens faziam o "pedágio comemorativo" de sua entrada na universidade atirando ovos nos carros de pessoas que não cediam à coação de lhes dar dinheiro. Num dos carros havia uma criança e nem esse carro foi poupado de receber tal agressão. É nojento que num país como o nosso, que tem se debatido contra a violência e o comportamento não-ético, que conta com uma grande população que passa fome e em que somente uma parte da sociedade tem acesso à universidade, jovens universitários comemorem sua participação num mundo privilegiado atirando ovos nas pessoas na rua. É revoltante que pais e educadores não se ocupem de ensinar a esses jovens as regras do convívio humano. É preocupante saber que estamos começando um novo período acadêmico em que jovens e instituições repetem os velhos modelos que o Brasil tenta deixar para trás: da violência, do descaso, da negligência e do pouco caso com o que é público.

Tania Casado tcasado@usp.br

São Paulo

*

A DENGUE DE NOVO

Muitas pessoas já morreram por causa da dengue no Brasil. Não contando os casos em que a dengue agravou o quadro clínico de outros pacientes. O forte calor e as chuvas causaram o aumento dos casos. O calor facilita o desenvolvimento dos mosquitos transmissores. Vamos lembrar os cuidados para inibir a multiplicação dos insetos: evite água acumulada, mantenha o quintal limpo de pneus e recipientes que acumulem água e tampar as caixas d'água. Como estas pestes têm um ciclo, não estamos livres da dengue e a vigilância é o melhor remédio. Com trabalho e oração iremos mobilizar a sociedade para que a solidariedade seja a fonte da vida.

Paulo Roberto Girão Lessa paulinhogirao@uol.com.br

Fortaleza