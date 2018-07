Fórum fecha mais cedo por segurança em Sorocaba Alegando questões de segurança em razão da manifestação marcada para as 18 horas desta quinta-feira (20) na cidade, o juiz diretor do Fórum de Sorocaba, Jayme Walmer de Freitas, teve autorização do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) para encerrar o expediente mais cedo. Conforme comunicado divulgado pela subsecção local da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o expediente será encerrado às 15h30, ao invés de seguir funcionando até as 19 horas - o horário normal.