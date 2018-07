Fórum fecha para julgamento de 39 presos em SP O Fórum de Mairinque, no interior de São Paulo, foi fechado nesta sexta-feira, 10, por medida de segurança, para dar início ao julgamento de 39 presos, que serão ouvidos à tarde. Segundo a prefeitura, a escola localizada em frente ao Fórum também suspendeu as aulas, por conta do forte esquema de segurança montado para receber os detentos.