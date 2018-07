Fórum onde juíza trabalhava tem segurança reforçada O Fórum de São Gonçalo (RJ) recebeu segurança reforçada, após a morte de uma de suas juízas, Patrícia Acioli, assassinada na última sexta-feira, 12, em Niterói. A inauguração dos aparelhos foi realizada na manhã de hoje com a presença do presidente do Tribunal de Justiça fluminense, Manoel Rebelo.