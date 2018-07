Fórum Social para cidades sustentáveis tem desfalques

Por discordâncias com a condução deste ano, liderada pela Força Sindical, e com o que seria uma tendência de "banalização e desfiguração" do encontro, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Marcha Mundial das Mulheres (MMM), a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong) e a Via Campesina e todos os seus movimentos, entre os quais o dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), não estarão nas centenas de debates e oficinas programados para os próximos cinco dias em diversos espaços públicos municipais.

Os governos federal e estadual, comandados pelo PT, participam discretamente enviando alguns nomes do segundo escalão para as atividades.

Ao contrário das quatro edições do Fórum Social Mundial (2001, 2002, 2003 e 2005), as edições temáticas como as de 2010 e as duas de 2012 não levam multidões à capital do Rio Grande do Sul, mas movimentam algumas milhares de pessoas. Ainda assim atraíram a presidente Dilma Rousseff e oito ministros no início do ano passado, quando o tema central foi a sustentabilidade do planeta, ou provocaram polêmica, como no fim do ano passado, quando a discussão tratou da questão palestina.

Desta vez os organizadores esperam a eventual aparição de algum ministro gaúcho. E a rede hoteleira confirma que a taxa média de ocupação prevista para os próximos dias não passa dos 20% comuns a esta época do ano.

Interessada em manter a cidade como uma referência do Fórum Social Mundial, a prefeitura incentiva eventos como os fóruns temáticos. Neste ano, o município vai gastar R$ 2,6 milhões para contratar serviços e oferecer infraestrutura ao evento, que terá atividades em espaços como a Usina do Gasômetro, o Parque da Harmonia e o Anfiteatro Pôr do Sol.