Fórum Social termina em Belém prevendo a morte do capitalismo A maior reunião de ativistas de esquerda do mundo chegou ao fim neste domingo, após seis dias de discussões e manifestações que, segundo os participantes, mostraram haver uma alternativa ao abalado sistema capitalista global. O Fórum Social Mundial atraiu cerca de 100 mil ativistas à cidade de Belém, desde comunistas protestando contra o "imperialismo" dos EUA até ambientalistas e socialistas moderados. Agendado para coincidir com o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, o evento deste ano recebeu um número recorde de chefes de governo, motivados para exibir suas credenciais de esquerda na esteira da crise financeira global. "As pessoas veem o capitalismo como incapaz de se manter firme, e existe a esperança de que não consiga", disse Shannon Bell, professor de política da Universidade de York, em Toronto, que compareceu a encontros sobre "eco-socialismo" no Fórum. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva gastou cerca de 50 milhões de dólares no evento e trouxe uma dúzia de ministros de primeiro escalão. Quatro outros presidentes sul-americanos -- de Venezeual, Bolívia, Equador e Paraguai -- também compareceram e foram recebidos como heróis. Em vez de tomar decisões vinculantes, o principal papel do Fórum é criar uma grande rede de contatos e a oportunidade de discussões entre os ativistas. A crise global foi um tema comum, e para muitos ela evidenciou que o capitalismo de livre mercado está em seus últimos passos. "O lado financeiro do mundo nunca foi a parte que realmente o movimentou. O mundo é movido pelas pessoas", disse Luis Fabiano Celestrino, de 35 anos, um auto-declarado "idealista" e membro do grupo vegetariano Revolução da Colher. "O Fórum Social Mundial mostra o que as pessoas estão pensando sobre o problema mais básico, e só ouvir propostas para resolvê-lo já vale a pena", acrescentou. O Fórum é bastante diversificado. A poucos metros de onde bispos católicos discutiam direitos humanos no sábado, um jovem vestido como um xamã cambaleava, aparentemente sob a influência de álcool ou drogas. Natanael Karajá, um índio de 26 anos da tribo Carajá ostentando um cocar chamativo e pinturas corporais, bebia Coca-Cola e era entrevistado pela MTV. "Este fórum foi muito importante porque é um lugar onde todo cidadão é respeitado", disse ele. "No Brasil, políticos, empresários e fazendeiros não têm respeitado os direitos dos índios, garantidos pela Constituição de 1988." Mas Mzonke Poni, um ativista de 30 anos da África do Sul, se preocupava porque grupos governamentais e não-governamentais estavam tomando de assalto um fórum que deveria ser baseado no diálogo popular. "Não estou certo do quão produtivo isto vai ser para o ativismo popular em termos de influência direta", disse Poni a respeito de um evento na quinta-feira no qual quatro presidentes -- Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolívia), Rafael Correa (Equador) e Fernando Lugo (Paraguai) -- fizeram longos discursos.