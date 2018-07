Fórum Social:Davos erra ao não antever falta de sustentabilidade

Além de decretar que Davos "errou" por não prever uma crise econômica tão longa, as principais vozes à frente do evento social nos últimos 10 anos fizeram o alerta de que o novo erro do Fórum Econômico Mundial é não se antecipar para os problemas da falta de sustentabilidade.

"Davos está sempre atrasado, faz a velha filantropia" disse um dos idealizadores do encontro, Oded Grajew.

Mesmo com o anúncio do Fórum Econômico Mundial de que quer debater neste ano caminhos diferentes para o crescimento e desenvolvimento, a crítica vinda de Porto Alegre é de que as grandes economias não agem para resolver as causas - como a desigualdade social.

"O Fórum Econômico dizia que não tínhamos alternativa, por isso surgiu o Fórum Social Mundial. Davos não conseguiu prever a crise econômica, nós avisamos que o modelo estava esgotado havia mais de 10 anos. Agora o alerta é ambiental", afirmou Grajew.

A presidente Dilma Rousseff, que chegou a Porto Alegre nesta quarta-feira, participa na quinta de dois eventos do Fórum Social Temático. Um com a coordenação do encontro e outro com movimentos sociais. Uma das cobranças que ouvirá será em relação aos desafios da organização da Rio+20, que acontece no Brasil em junho.

Em um debate nesta quarta-feira, nomes como a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, o teólogo Leonardo Boff e frei Betto discutiram a necessidade de uma agenda da sociedade civil para a Rio+20.

"Hoje, não mudar é retroceder. E temos pouco tempo", afirmou Boff. Ele demonstrou preocupação com a falta de vontade de governos em firmar compromissos ambientais.

Já Marina cobrou uma posição clara do governo brasileiro. "O Brasil precisa definir qual sua posição, qual é o modelo que vamos seguir em relação às mudanças dos modelos de desenvolvimento".

CIDADES

Em Canoas, o Seminário Internacional de Cidades de Periferia reuniu o francês Jean Paul Le Glou, vice-presidente da organização Plaine Commune, e o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos.

"Não é possível falar de desafios se as pessoas não têm consciência da importância de abordar o tema (da sustentabilidade)", afirmou Le Glou.

Sousa Santos disparou críticas contra a Europa e a demora em resolver o problema econômico do bloco. "A Europa ditou o que o mundo fazia por cinco séculos. De tanto querer ensinar, esqueceu de aprender. Só se fala em crescimento, mas um crescimento insustentável", disse ele.