Forum volta à SPFW sem Tufi Duek como estilista Em 1996, a Forum estava lá, entre as marcas que aceitaram o desafio de participar de um evento ainda desconhecido, o então Morumbi Fashion, que virou a São Paulo Fashion Week (SPFW). A Forum teve muito o que comemorar na quarta-feira, no prédio da Bienal, no Parque do Ibirapuera. Ela está voltando à passarela do evento depois de seis anos. E ainda festejou o aniversário de três décadas, que vai render outras celebrações durante o ano.