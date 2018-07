Fóruns e juizados estão abarrotados de processos

A Justiça de São Paulo não tem um levantamento do tempo médio que as causas levam quando entram em um juizado. Sabe-se que a estrutura e mesmo o volume de ações mudam de acordo com a região onde ficam.

Dos 18 juizados especiais da capital paulista, o Central, localizado na Rua Vergueiro, é considerado modelo. Desde 2008, os processos lá são digitalizados. "Isso agiliza muito o trabalho do cartório, mas não é a resposta para todos os problemas. Faltam funcionário e espaço físico. No elevador, só sobem quatro pessoas por vez e há sempre filas", diz Mônica Soares Machado Alves Ferreira, juíza diretora do Juizado Especial Central.

Na 1.ª Vara desse prédio, tramitaram no mês passado 1.280 processos - atualmente, 28 mil estão em andamento. E a equipe do cartório é de 15 funcionários. "As causas são simples. Acabei de sair de uma audiência que discutia um contrato entre duas mulheres, mas se exige tempo. Elas vieram sem advogado e eu precisava entender o que se passava", diz Mônica. "Se o processo vem redondo e não há problemas no meio do caminho, como localizar o endereço de uma das partes, o tempo médio para dar a sentença final é de oito meses." As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.