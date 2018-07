Fóssil de ancestral do cachalote é descoberto

Um grupo internacional de paleontólogos encontrou, no sul do Peru, o crânio e a mandíbula de um gigantesco antecessor dos cachalotes modernos, que viveu há cerca de 13 milhões de anos e devorava baleias. O crânio tem 2 metros de largura, com dentes de até 36 centímetros de largura. A descoberta da espécie, batizada de Leviathan melvillei ? nome que faz menção ao escritor Herman Melville, autor de Moby Dick ? , é descrita em artigo da revista britânica Nature.