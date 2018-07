Fóssil de pterossauro de 8,5 metros é apresentado no Rio Pesquisadores apresentaram na manhã desta quarta-feira, no Museu Nacional, no Rio, partes do maior fóssil de pterossauro (réptil voador contemporâneo dos dinossauros, da era mesozoica) descoberto no Hemisfério Sul e terceiro maior do mundo, com 8,5 metros de uma ponta da asa à ponta da outra. Partes da cabeça, das asas, da coluna vertebral e outros ossos foram encontrados na Chapada do Araripe, entre os Estados de Ceará, Pernambuco e Piauí, no depósito de fósseis conhecido como Formação Romualdo. Uma réplica em tamanho natural do voador gigante fará parte da exposição permanente sobre pterossauros que será aberta ao público a partir de sexta-feira, 22, no Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista (zona norte).