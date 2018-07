Foto de barreira que separa sangue e cérebro vence concurso de imagens microscópicas

Pequenos mundos

Uma foto que mostra a formação da barreira de proteção do cérebro em um embrião de peixe foi escolhida como a vencedora do prêmio Nikon Small World 2012, que elege as melhores fotos microscópicas do ano.

A imagem vencedora foi feita pelos médicos Jennifer Peters e Michael Taylor, do hospital St. Jude Children's Research Hospital, em Memphis, Estados Unidos e, mostra a barreira hematoencefálica em um embrião de peixe-zebra.

Esta barreira é uma estrutura que atua principalmente para proteger o sistema nervoso central de substâncias químicas presentes no sangue.

No total, 97 imagens do mundo todo concorreram ao prêmio. Imagens feitas por pesquisadores e outros fotógrafos que usam as técnicas da fotografia microscópicas.

A foto enviada por um brasileiro ficou entre as dez melhores, retratando a imagem de um ofiuróide feita por Alvaro Migotto, do Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo.

Entre as imagens escolhidas está a foto de um câncer em um osso humano, que tirou o terceiro lugar, uma formiga carregando uma larva e embriões de um morcego.

A competição anual da Nikon procura pela excelência no trabalho em microfotrafia de pesquisadores de todo o mundo, que consigam atingir um equilíbrio entre os elementos científico e artístico nestas fotos.