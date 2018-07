Foto de Dilma foi destaque em premiações

Considerada a mais importante premiação de jornalismo do País, a edição 2012 do Prêmio Esso de Jornalismo destacou três jornalistas do Estado nas categorias Fotografia e Melhor Reportagem da Região Sudeste.

O repórter-fotográfico Wilton Júnior venceu na categoria Fotografia com Touché, que retrata a presidente Dilma Rousseff durante cerimônia na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ). Publicada em agosto de 2011, a imagem flagra um momento em que Dilma se inclina para cumprimentar os militares e parece ser perfurada por uma espada. A foto foi tirada durante um momento delicado do governo, quando havia um conflito entre o PT e seu principal aliado, o PMDB.

Já os repórteres Fausto Macedo e Felipe Recondo foram premiados pelo trabalho A Farra Salarial no Judiciário, que revelou pagamentos de contracheques milionários dos Tribunais de Justiça de São Paulo e Rio.

A Imagem Touché também venceu o Prêmio Internacional de Jornalismo Rei de Espanha, na categoria Fotografia.

Outro prêmio importante vencido pelo Estado foi dado pela Sociedade Internacional de Imprensa (SIP). O Prêmio SIP de Excelência Jornalística de 2012 reconheceu, na categoria Opinião, o colunista Eugênio Bucci. O texto premiado, O Desejo de Censura, abordou a censura judicial imposta ao jornal e foi publicado em 31 de julho de 2011 no caderno Dois Anos de Mordaça.

A correspondente na China, Cláudia Trevisan, venceu a categoria Correspondente Internacional de Mídia Impressa na 10.ª edição do Prêmio Comunique-se, que aponta os melhores jornalistas segundo profissionais e estudantes de Comunicação de todo o País que votam pela internet. O Grupo Estado teve 12 profissionais entre os finalistas.

Em maio, o prêmio CNI de Jornalismo, organizado pela Confederação Nacional da Indústria, reconheceu a série de reportagens O Brasil Que Inova, produzida pelo repórter Renato Cruz. A série apresentou empresas instaladas em importantes polos tecnológicos do País.

O Portal Estadão PME recebeu o Prêmio Anatec, da Associação Nacional dos Editores de Publicações Segmentadas, na categoria Lançamento de Publicações Digitais.

Reportagem.