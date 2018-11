Foto de homem limpando traseiro com bandeira francesa causa polêmica

A ministra da Justiça da França, Michele Alliot-Marie, solicitou, na última quarta-feira, que seja aberto um processo contra os responsáveis por uma fotografia que mostra um homem aparentemente limpando o traseiro com a bandeira francesa.

A polêmica teve início após a imagem ter sido exibida em um concurso no sul do país. A foto, feita na rua, mostra um homem visto por trás. Suas calças estão na altura dos tornozelos e ele parece estar limpando o bumbum com a bandeira.

Segundo o correspondente da BBC em Paris, Hugh Schofield, a imagem ficou exposta e ganhou uma menção especial na categoria "politicamente incorreta" em uma competição organizada pela cadeia de livrarias Fnac, em Nice.

A foto, no entanto, foi recolhida às pressas depois de reclamações de grupos de veteranos de guerra.

Lei

Alertado por políticos locais, o governo francês entrou na discussão.

Michele Alliot-Marie disse que é inaceitável que a bandeira seja insultada dessa maneira e pediu que os responsáveis sejam processados.

De acordo com a lei francesa, entretanto, só é ilegal insultar a bandeira em eventos organizados pelas autoridades - e não em um evento particular como esse.

Em resposta, a ministra pediu que a legislação seja mudada para punir atos do tipo.