Foto de Karadzic preso e sem barba é divulgada

Novas imagens do ex-líder sérvio da Bósnia, Radovan Karadzic, em custódia foram publicadas nesta quinta-feira pela imprensa da Sérvia.As fotos de Karadzic, que aparece de cabeloe barba cortados, olhando para o fotógrafo, foram tiradas com uma máquina digital e publicadas pelo diário sérvio Blic, em Belgrado.As imagens foram republicadas por vários outros jornais internacionais.Um editor do diário Blic disse à BBC Brasil que não poderia revelar o autor da foto nem o local onde foi tirada.Pelas informações contidas na câmera, a foto foi tirada no dia 28 de julho.Karadzic deve se apresentar ao Tribunal Internacional para a ex-Iugoslávia, em Haia, na Holanda, pela primeira vez nesta quinta-feira.Ele foi preso em Belgrado na semana passada depois de passar 13 anos foragido. Na quarta-feira, foi extraditado para a Holanda e está detido em uma cela de 15 metros quadrados na prisão da ONU.Karadzic, que responde por 11 acusações, já afirmou que irá fazer sua própria defesa, a exemplo do que fez o ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic, quando foi julgado pelo mesmo tribunal. A aparição dele no Tribunal de Haia será um momento-chave para a Sérvia. O país vinha sofrendo pressões para capturar e processar o ex-líder desde que ele foi indiciado, em julho de 1995.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.