Foto de libélula vence concurso da 'National Geographic'

Fotógrafos vencedores

A revista National Geographic divulgou as imagens vencedoras do Concurso Fotográfico de 2011. As 14 fotos foram escolhidas entre as 20 mil enviadas por participantes de 130 países.

O concurso anual premia as melhores fotos de amadores de profissionais nas categorias Pessoas, Lugares e Natureza.

As três vencedoras, as menções honrosas de cada categoria e a vencedora do grande prêmio foram selecionadas por critérios de qualidade de criatividade pelos fotógrafos da revista Tim Laman, Amy Toensing e Peter Essick.

Elas trazem cenas como uma libélula fotografada sob a chuva na indonésia, o momento em que um felino pula sobre um antílope na África e uma brincadeira entre crianças no morro Santa Marta, no Rio de Janeiro.

Os vencedores do primeiro prêmio em cada categoria ganham US$ 2,5 mil (R$ 4,5 mil) e terão as fotos publicadas na revista. A foto que recebe o grande prêmio, escolhida entre as três vencedoras, dá ao fotógrafo mais US$ 7,5 mil (13,5 mil).