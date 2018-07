Foto de menina em conflito na Síria vence concurso do Unicef

A vida das crianças no mundo

O Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, anunciou os vencedores de seu concurso internacional Photo of the Year 2012, cujo objetivo é documentar a vida e a situação de crianças no mundo.

O italiano Alessio Romenzi ficou em primeiro lugar com uma foto de uma menina em hospital em Aleppo, cidade palco de duros conflitos na Síria.

Outras fotos premiadas retratam crianças em comunidades onde há pobreza, trabalho infantil e desastres químicos.

Alguns trabalhos também abordam temas em debate na sociedade, como concursos de beleza infantis e adolescentes em conflito com seu corpo.

Leia a respeito do prêmio no site www.unicef.de/presse/2012/unicef-foto-des-jahres-2012/ BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.